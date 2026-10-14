Nicaragua registró aumentos semanales de neumonía, chikungunya, influenza y dengue

Nicaragua registró un aumento semanal de 260 casos de neumonía y acumuló 1,361 personas afectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nicaragua notificó un aumento de 260 casos de neumonía en una semana, junto con alzas en los diagnósticos de chikungunya, influenza y dengue, según los datos sanitarios correspondientes al período que culminó el 10 de octubre. El repunte de enfermedades respiratorias y transmitidas por vectores coincidió con la confirmación de 20 nuevos casos de COVID-19 entre el 6 y el 13 de octubre de 2026.

La neumonía concentró el mayor incremento semanal informado por el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA), sumando un total de 1,361 personas, luego de que se registraran 260 enfermos más que durante la semana previa. La cifra supera con amplitud las variaciones notificadas en el resto de las patologías bajo vigilancia y mantiene la presión sobre el seguimiento de infecciones respiratorias.

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El informe semanal indicó también que la influenza sumó 22 casos confirmados respecto de la semana anterior, con un total de 56 enfermos. En paralelo, el dengue avanzó en seis diagnósticos y llegó a 90 personas afectadas.

Los datos muestran un escenario de incremento simultáneo de varias enfermedades, con especial atención sobre las infecciones respiratorias.

La influenza sumó 22 contagios confirmados durante el período analizado y totalizó 56 enfermos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chikungunya llegó a 283 casos y la neumonía sumó 260 enfermos en una semana

El mayor aumento entre las enfermedades transmitidas por vectores correspondió al chikungunya, que agregó 25 enfermos en comparación con la semana anterior. El total acumulado del período fue de 283 personas diagnosticadas, más de tres veces la cantidad de casos reportados para dengue.

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Por su parte, la malaria presentó una reducción de siete pacientes frente a la semana anterior, con 87 enfermos informados. Aunque la variación fue a la baja, la enfermedad mantuvo una cifra cercana a los diagnósticos de dengue, que ascendieron a 90.

La leptospirosis registró tres personas afectadas, un caso más que en el período previo. Para el zika, en cambio, no se notificaron casos durante la semana analizada.

El crecimiento de chikungunya, dengue y leptospirosis ocurrió en un contexto de circulación de enfermedades que pueden estar asociadas a vectores o a condiciones ambientales.

El chikungunya alcanzó los 283 diagnósticos en Nicaragua y superó en más de tres veces los registros de dengue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevos casos confirmados de COVID-19

Entre el 6 y 13 de octubre, se confirmaron 20 nuevos casos de COVID-19 en Nicaragua. El reporte señaló que estas personas recibieron “seguimiento responsable y cuidadoso”, sin detallar si requirieron internación, su estado clínico ni las localidades donde fueron atendidas.

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Además, 15 personas concluyeron el período de seguimiento establecido. Desde el inicio de la pandemia, el balance consignó 17,434 personas atendidas y 17,169 recuperadas. La diferencia entre ambas cifras es de 265 personas, aunque el documento no precisó cuántas permanecían bajo seguimiento, cuántas correspondían a casos activos ni si existían otros desenlaces fuera de los recuperados.

El informe indicó que no hubo fallecidos atribuidos al COVID-19 durante esa semana. También sostuvo que las personas bajo seguimiento por la enfermedad presentaron con frecuencia patologías previas, entre ellas hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidente cerebrovascular, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas.

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La coincidencia de nuevos diagnósticos de COVID-19 con el aumento de neumonía e influenza deja a las enfermedades respiratorias entre los principales datos sanitarios negativos del período.