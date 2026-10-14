Economía

La inflación en EEUU lleva cautela a los mercados: caen las acciones y el riesgo país supera los 600 puntos

Los índices de Wall Street pierden hasta 1,5% luego de conocido que el IPC norteamericano se elevó al 3,7% anual. El S&P Merval baja 0,4%

La inflación en EEUU se aceleró por el encarecimiento de la energía.
La inflación en EEUU se aceleró por el encarecimiento de la energía.
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Un dato de inflación que confirma una aceleración del ritmo de avance del nivel general de precios en los EEUU extiende la cautela en la operatoria bursátil de este miércoles. Los principales indicadores de Wall Street negocian con tendencia mixta: el panel tecnológico Nasdaq pierde 1,5%, mientras que el Dow Jones de Industriales resta 0,3 por ciento.

A las 13:50 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 0,4%, en los 2.858.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en el exterior se imponen las bajas, aunque de poca magnitud, encabezadas por Ternium (-2,9%). Destaca el rebote de 1,6% en las acciones de YPF (a USD 52,62), gracias a la suba del crudo.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- pierden un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan sube tres unidades para la Argentina, en los 602 puntos básicos.

La inflación de septiembre en Estados Unidos estuvo en línea con lo esperado al mostrar una variación de 0,6% mensual. En cuanto a los componentes, energía se aceleró a 5,2% mensual desde 2,1% previo, producto de una suba en los combustibles, y particularmente en el fuel oil , que se encareció 15,3% mensual, desde el 10,1% anterior.

“A pesar de que el dato mensual estuvo alineado con las expectativas, la variación interanual del IPC fue de 3,7% versus 3,6% esperado, incrementándose desde el 3,4% de agosto. En el caso de la inflación núcleo, aquella que excluye alimentos y energía, la variación mensual fue de 0,3%, mayor al 0,2% esperado, mientras que el cambio interanual fue de 2,6%, por encima del 2,5% esperado y del 2,4% registrado en agosto”, evaluó el equipo de Research de Balanz.

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“La reacción inicial del mercado a los datos de hoy está siendo bastante marcada en el mercado de tasas, particularmente en la parte corta de la curva, la cual muestra subas de 12 puntos básicos en las tasas de 2 a 5 años. Los movimientos en las tasas más largas están siendo más acotados, aunque significativos y en el orden de 5 a 8 puntos básicos. El mercado sigue esperando la próxima suba de 25pbs recién para diciembre, aunque le incrementó la probabilidad de que la Fed se adelante a la reunión de fin de mes, e incorpora entre dos a tres subas en 2027″, agregaron dese Balanz.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13:40 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13:40 horas)

Además, los precios del crudo subían tras un ataque contra la sede de la petrolera estatal de Arabia Saudita, mientras funcionarios iraníes dijeron a Reuters que están aplicando nuevas tácticas para atacar buques, con el objetivo de mantener altos los precios e influir en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos.

Los futuros del Brent del Mar del Norte subían 0,7%, a USD 106,40 el barril para entregar en diciembre. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos avanza 1,5%, a USD 95,56 el barril para noviembre, en un pico de dos semanas.

“Los ataques a buques que cruzan el estrecho de Ormuz y los ataques militares entre Arabia Saudita y los hutíes están respaldando los precios, ya que los actores del mercado siguen preocupados por la disminución de las exportaciones petroleras en la región”, afirmó a Reuters Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Las autoridades iraníes se negaron a dar detalles sobre la nueva estrategia para atacar a los buques, pero una de ellas afirmó que Irán había comenzado a emplear diferentes tácticas ofensivas hace unos diez días.

“El hecho de que las autoridades iraníes admitan abiertamente que están socavando los esfuerzos de Estados Unidos por mantener los precios del petróleo bajo control dice mucho de las verdaderas intenciones que se esconden tras las llamadas ‘conversaciones de paz’”, señaló Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova.

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