Cayó un tercer asaltante por la entradera a un reconocido abogado en San Isidro: cómo lo localizaron y el antecedente que lo complica

Andrés Alberto Ponce fue detenido el pasado viernes, a casi un mes de haberse fugado de la Unidad N° 57 de Campana.

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En el marco de la investigación que intenta esclarecer la violenta entradera que sufrió hace más de tres semanas el reconocido abogado Guillermo Cabanellas (76), cuando descansaba junto a su esposa en su casa de Martínez, partido de San Isidro, el pasado viernes personal de la Policía Bonaerense logró capturar a Andrés Alberto Ponce, un delincuente de 20 años que participó del hecho y permanecía prófugo desde el pasado mediados de agosto, cuando escapó de un penal de Campana.

De esta manera, Ponce se suma a los otros dos detenidos en la causa que encabeza la fiscal Carolina Asprella, titular de la UFI N° 1 de San Isidro: Braian Agustín Britez, de 24 años, con domicilio en Don Torcuato, exempleado de una empresa de limpieza de edificios de Tigre, y Katherine Lovaiza, quien cayó tras un insólito descuido poco después de cometer la entradera.

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Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que la detención de Ponce se concretó en las inmediaciones de la casa de su propio padre, ubicada en la localidad de Los Polvorines, partido bonaerense de San Miguel, luego de una serie de medidas investigativas que dispuso la fiscal Asprella para dar con su paradero.

De acuerdo a la información aportada por fuentes del caso a este medio, la captura de Ponce fue posible gracias a la apertura del teléfono celular de Britez, el primero de los detenidos, que arrojó información “interesante” para solicitar el cruce de antenas.

Así, los investigadores lograron determinar que el sospechoso se ocultaba en la casa de su papá y el último viernes, en medio de los trabajos de campo, lo divisaron cuando llegaba en un auto de aplicación de viajes.

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Andrés Alberto Ponce, el detenido.

Al percatarse de la presencia policial, Ponce intentó darse a la fuga, pero finalmente fue detenido tras una corta pero intensa persecución.

Según precisaron fuentes con acceso al expediente, el tercer y último detenido por la entradera al abogado Cabanellas estaba prófugo de la justicia desde el pasado 20 de agosto, cuando escapó de la Unidad N° 57 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), situada en Campana, donde se encontraba encerrado por participar de otro robo.

Junto con otro interno, elaboraron una soga con telas a las que les pusieron un gancho de hierro, escalaron un muro perimetral del penal y huyeron.

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Consumada la detención de Ponce, los agentes allanaron el domicilio de su padre y hallaron pertenencias de los Cabanellas, entre ellas algunas joyas de valor y elementos de plata. Además, secuestraron el teléfono celular del sospechoso. “Está acreditado que participó del hecho”, aseguraron las fuentes con acceso al expediente.

Los agentes secuestraron el teléfono celular del sospechoso y recuperaron pertenencias de los Cabanellas.

En medio del operativo para trasladar a Ponce desde la casa de su progenitor hasta el patrullero, un grupo de vecinos se presentó en el lugar y trató de linchar al detenido. Sin embargo, los efectivos que se encontraban en el lugar actuaron a tiempo y evitaron la golpiza.

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Al día siguiente, la fiscal Asprella lo citó a declarar, pero Ponce hizo uso de su derecho y se negó a hablar sobre el hecho que se le imputa.

Con las detenciones de Britez y Ponce, quienes ingresaron al domicilio de los Cabanellas, y Katherine Lovaiza -quien participó del hecho, pero no accedió a la propiedad-, ahora los investigadores trabajan para dar con los otros dos sospechosos que integran la banda.

El hecho y los otros dos detenidos

El domingo 27 de este mes, el reconocido abogado y economista Guillermo Cabanellas sufrió un feroz asalto comando en su casa en Martínez, jurisdicción de San Isidro. Al menos cuatro delincuentes irrumpieron en su casa, mientras dormía con su pareja; al llegar, uno de ellos le dio un golpe en el ojo izquierdo al letrado.

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Tras reducir a sus víctimas, la banda se llevó 4.800 dólares, teléfonos celulares, joyas y tarjetas de crédito. Luego, huyó.

Dos días después del hecho, la Policía Bonaerense arrestó a tres sospechosos, en un trabajo unificado de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro y la Departamental San Isidro bajo la Superintendencia AMBA Norte I del comisario general Lucas Borge.

Los detenidos fueron identificados como Braian Agustín Britez, de 24 años, con domicilio en Don Torcuato, y Katherine y Tamara Lovaiza, dos hermanas oriundas de Maquinista Savio y José C. Paz.

La ruta de cámaras de seguridad relevada por la Secretaría de Seguridad local los complicó particularmente; la Bonaerense obtuvo el video de la fuga de la banda, a bordo de un Volkswagen Bora, en un video que ilustra esta nota. El vehículo finalmente fue encontrado en los allanamientos al grupo; ya había sido grabado por cámaras de seguridad municipales, camino al hecho.

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Video: la fuga de los sospechosos de asaltar al abogado Cabanellas en Martínez y la cámara de seguridad que complicó a un acusado

Britez, por su parte, tiene largo prontuario según autoridades policiales. No solo había sido investigado por varios hechos de robo previos, con antecedentes desde 2019 como menor de edad y un paso tumbero por la Unidad N°47 de San Martín en 2025. También tenía un pedido de captura vigente por robo, con una causa que databa de este año por otro asalto a mano armada. La investigación por este último expediente, insólitamente, tenía escuchas telefónicas en curso.

Sin embargo, la ruta de la plata que siguió al asalto fue la prueba que terminó con la banda presa.

Tamara Lovaiza solo fue identificada y recuperó la libertad poco después de ser trasladada a la comisaría. El VW Bora se encuentra a su nombre, sin embargo, se constató que no participó de la entradera.

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El Volkswagen Bora color gris que utilizó la banda para escapar luego de cometer la entradera.

Su hermana Katherine, sin embargo, cometió el peor traspié. La banda le robó tarjetas de crédito a los Cabanellas. La detuvieron teñida de rubio. Con su pelo todavía de color negro, recogido tras un buzo, se presentó en una conocida cafetería de la zona de Pilar horas después del asalto. Allí, filmada por una cámara de seguridad, pidió un café. Lo pagó, supuestamente, con la tarjeta de una de sus víctimas.