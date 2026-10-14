‘Chino’ Darín protagoniza “Dante”: un paramédico, los bajos fondos de Madrid y la trilogía que busca la estética de “Amores perros”

Dante, un filme protagonizado por el argentino Chino Darín y los españoles Ester Expósito y Vicente Romero

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El director y guionista español Hugo Ruiz presentó este miércoles en el Festival de Sitges Dante, un filme protagonizado por el argentino Chino Darín y los españoles Ester Expósito y Vicente Romero, que muestra los bajos fondos de la noche madrileña y configura la segunda parte de una trilogía que abrió ‘Una noche con Adela’.

“Las historias de personajes siempre me han atrapado; si encima las planteas de noche en los suburbios, siempre sale algo interesante”, explicó este miércoles en rueda de prensa Ruiz, que detalló que “en esa noche hay una pandilla de delincuentes que quieren atrapar a un pobre chaval”.

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En la película, Chino Darín interpreta a Eduardo, un paramédico que recibe una llamada que lo mandará al encuentro de Ester Expósito y Vicente Romero y lo situará en medio de una disputa entre bandas.

“Me encanta intentar llevar los personajes al límite; y me interesaba mucho el personaje de Eduardo, a ver dónde podíamos llegar con él, por lo que no pensé en otro que en Chino”, confesó el director, que con la fotografía ha querido acercar la cinta a un ambiente de cómic.

Dante, un filme protagonizado por el argentino Chino Darín y los españoles Ester Expósito y Vicente Romero

“Quería una estética algo más arriesgada de lo que se suele hacer en España, y el director de fotografía, Teo Delgado, me entendió”, ha señalado Ruiz, que también ha admitido buscar “una textura de cine mexicano de los 90, como ‘Amores perros’ y ’21 gramos’”.

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Sobre la actuación de Ester Expósito, Hugo Ruiz ha explicó que “quería sacarla de su zona de confort”, por lo que la pusieron “morena y con una cicatriz” y le plantearon que hablara “como una cantante de trap”.

También puso al límite a Chino Darín, ya que el actor admitió que desde que Eduardo entra en juego “no sale nunca”, por lo que estuvo “casi todo el tiempo en el set” y el rodaje se convirtió en “intenso, con mucha carga y sin poder bajar la energía”.

Fuente: EFE