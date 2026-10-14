¿Por qué Costa Rica no puede registrar un terremoto de magnitud 8.0?

Costa Rica carece de estructuras geológicas con la extensión suficiente para generar un terremoto de magnitud 8.0. (EFE/Ulises Rodríguez/Archivo)

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El tamaño de las estructuras geológicas identificadas en Costa Rica impide que el país registre terremotos de magnitud 8.0, según explicó el sismólogo Marino Protti, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

Para que ocurra un sismo de esa intensidad, sería necesaria una falla de unos 200 kilómetros de largo y entre 50 y 60 kilómetros de ancho. Protti explicó a El Observador que no existe una estructura de esas dimensiones dentro del territorio costarricense.

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La falla de mayor tamaño se ubica bajo la península de Nicoya. Mide aproximadamente 100 kilómetros de largo por 60 kilómetros de ancho, una extensión que no alcanza para producir un terremoto de magnitud 8.0.

Costa Rica sí puede registrar terremotos por encima de magnitud 7.0 en regiones como Guanacaste, el Pacífico Sur y el Caribe Sur. El potencial de cada área depende de la longitud y el ancho de las zonas de ruptura, además de la energía acumulada bajo la superficie.

Las fallas del Valle Central pueden causar sismos de hasta magnitud 6.5

La falla ubicada bajo la península de Nicoya mide 100 kilómetros de largo y resulta insuficiente para producir un sismo de magnitud 8.0. (Foto: Asismet)

Las fallas situadas en el interior del país tienen una capacidad menor. En el Valle Central y en Cartago, muchas de esas estructuras miden entre cinco y 10 kilómetros, aunque algunas alcanzan los 15 kilómetros.

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Por su extensión, el potencial máximo de esas fallas se ubica entre magnitud 6.0 y 6.5. La menor escala de una ruptura no elimina el riesgo para las comunidades cercanas.

Un terremoto de magnitud inferior puede provocar daños graves si ocurre a escasa profundidad y cerca de zonas urbanas. La distancia a las ciudades, las características del suelo y la resistencia de los edificios también determinan el impacto final del movimiento.

Las fallas pequeñas pueden originar sismos superficiales. Esa condición incrementa sus efectos en áreas pobladas, aun cuando el evento no alcance la magnitud de los terremotos asociados a las grandes zonas de subducción.

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El potencial sísmico del Pacífico Central se aproxima a magnitud 7.0. Como referencia, Protti mencionó el terremoto que ocurrió en marzo de 1990 en la entrada del golfo de Nicoya.

La península de Osa acumula esfuerzos bajo una zona bloqueada

La acumulación de energía en un sector bloqueado de la península de Osa proyecta un eventual sismo de entre magnitud 7.2 y 7.4.

La península de Osa es una de las regiones vigiladas por los especialistas debido a la acumulación de esfuerzos bajo su superficie. Las mediciones geodésicas permitieron detectar un sector que debería desplazarse, pero permanece prácticamente bloqueado.

El Ovsicori utiliza estaciones satelitales para registrar los movimientos de distintas zonas del país. Esa información permite modelar el área que podría romperse y estimar la magnitud que tendría un eventual terremoto.

Una investigación científica concluyó que la zona de Osa tiene potencial para producir un sismo de entre magnitud 7.2 y 7.4. Los expertos no pueden determinar la fecha de ese evento, aunque consideran que el sector está preparado para liberar la energía acumulada.

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El procedimiento ya se había aplicado antes del terremoto de Nicoya de 2012. “Sabíamos dónde iba a ser el terremoto y qué tan grande iba a ser”, recordó Protti a El Observador.

El sismólogo aclaró que los estudios permiten ubicar áreas con deformación y calcular el tamaño probable de una ruptura. La información no permite anticipar el día ni la hora en que se producirá un terremoto.

El terremoto de Nicoya mostró que la magnitud no define todo el daño

El terremoto de Nicoya de 2012 alcanzó una magnitud de 7.6 y no provocó muertes debido al tipo de suelo y la calidad de las construcciones. (EFE/Archivo)

El terremoto de Nicoya de 2012 alcanzó una magnitud de 7.6 y no provocó muertes. Protti vinculó ese resultado con las condiciones del suelo y las prácticas de construcción desarrolladas en Costa Rica.

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La magnitud expresa la energía liberada durante un sismo, pero no basta para determinar sus consecuencias. Un evento puede sentirse con distinta intensidad según la profundidad de su foco y la cercanía con las poblaciones.

Las construcciones también influyen en el resultado. Los edificios preparados para resistir movimientos sísmicos pueden reducir los daños, mientras que las estructuras vulnerables aumentan el riesgo para quienes viven o trabajan en ellas.

El monitoreo de las fallas y de las zonas con energía acumulada permite identificar los sectores que requieren mayor atención. Esa información ayuda a estimar escenarios posibles, aunque no equivale a una predicción exacta de futuros terremotos.

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