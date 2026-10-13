Crimen y Justicia

Balearon a un hombre en La Plata y la Policía intenta dar con el responsable

El agresor escapó luego del hecho, ocurrido en la esquina platense de 4 y 82 de Villa Elvira. La víctima está internada en el Hospital San Martín

Un hombre sufrió una herida de bala en la pierna durante una discusión en la zona de Villa Elvira.
Un hombre sufrió una herida de bala en la pierna durante una discusión en la zona de Villa Elvira.
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Un hombre resultó herido tras recibir un disparo en la pierna derecha durante una discusión ocurrida este lunes en Villa Elvira, en la ciudad de La Plata. El atacante se retiró del lugar después del hecho y, hasta el momento, permanece prófugo.

El episodio se registró en las inmediaciones de las calles 4 y 82, donde la víctima estaba junto a una camioneta. Por razones que todavía no fueron determinadas, otro individuo se aproximó y comenzó un intercambio verbal con el hombre.

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La discusión escaló hasta que el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo. La bala impactó en una de las piernas de la víctima, que recibió atención de personal médico y luego fue trasladada a un centro de salud.

La Policía intenta determinar si los involucrados se conocían antes del episodio o si el cruce se inició de manera circunstancial. Tampoco se informó qué tipo de arma habría sido utilizada por el agresor.

Tras recibir la primera asistencia en el lugar, el hombre baleado fue trasladado al Hospital San Martín de La Plata. La intervención médica se produjo luego de que el SAME llegara a la esquina donde ocurrió el ataque.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el meido local 0221, los efectivos buscaron preservar los elementos que puedan resultar útiles para reconstruir lo sucedido y avanzar con la identificación del autor del disparo.

Después de disparar, el agresor abandonó el lugar. El sospechoso continúa prófugo, por lo que las tareas policiales se orientan a establecer su identidad y ubicarlo.

La investigación quedó bajo intervención de la comisaría Octava, que trabaja para esclarecer la secuencia registrada en Villa Elvira. Entre los puntos pendientes se encuentran el motivo de la discusión, la relación entre los dos hombres y las circunstancias que derivaron en el uso del arma.

Los investigadores también deberán determinar si existen registros, testimonios u otros elementos que permitan precisar cómo se produjo el ataque. Por el momento, las fuentes del caso indicaron que el conflicto comenzó mientras la víctima permanecía junto a la camioneta.

Una camioneta blanca con restos de barro estacionada junto a árboles en un camino de tierra
El conflicto en la intersección de las calles 4 y 82 comenzó mientras la víctima se encontraba junto a una camioneta. (0221)

En medio de una pelea familiar, un hombre de 36 años fue apuñalado por su cuñado y sufrió una grave lesión en la zona axiliar que puso en riesgo su vida. Cinco días atrás, tras una investigación, el acusado fue localizado y detenido en Villa Elisa, partido de La Plata, tras permanecer casi dos años prófugo.

El ataque ocurrió el 16 de noviembre de 2024, en las inmediaciones de las calles 59, entre 12 y 13, en La Plata. El hombre herido fue trasladado al Hospital San Roque de Gonnet, donde recibió atención médica. Los profesionales que asistieron a la víctima determinaron que la lesión era de carácter grave y que había representado un riesgo para su vida.

A partir de la denuncia, el Gabinete de Homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata inició las averiguaciones para reconstruir la secuencia del hecho. La pesquisa estableció que la agresión se produjo en el contexto de una discusión entre familiares.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 y del Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial La Plata, que avaló la medida solicitada por la Fiscalía.

Con los testimonios y demás elementos reunidos durante la investigación, solicitaron la captura del sospechoso bajo la imputación de homicidio en grado de tentativa. De acuerdo con 0221, agentes de la DDI realizaron recorridas con vehículos no identificables y localizaron al hombre en la zona de las calles 59 y 14, en Villa Elisa.

El acusado fue interceptado en la vía pública y quedó detenido a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones en el marco de la causa.

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