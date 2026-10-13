Crimen y Justicia

Juicio por Loan: declaran seis testigos, entre ellos vecinos del paraje donde desapareció el niño

El Tribunal Oral Federal de Corrientes retomará este martes las audiencias. Entre los convocados se encuentran integrantes de las familias Chamorro y Robledo, cuyos domicilios fueron relevados durante la investigación

Juicio por Loan Peña - Portada
Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña se reanudará este martes 13 de octubre con una nueva audiencia ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Para la jornada, que comenzará a las 8.30, fueron citados seis testigos, entre ellos vecinos del paraje Algarrobal, donde el niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

De acuerdo con el cronograma dispuesto por el tribunal, deberán comparecer Raúl Anselmo Chamorro, Agustina Abigail Chamorro, Ramón Ignacio Robledo, Argentina Maldonado, Mariana Tatiana Galarza y Carlota Eugenia Moreira.

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La declaración de los integrantes de las familias Chamorro y Robledo tiene particular interés porque sus viviendas fueron incluidas en el relevamiento realizado por los investigadores en los alrededores de la casa de Catalina Peña, la abuela de Loan, y del naranjal donde se perdió el rastro del niño.

Catalina Peña abuela de Loan
Catalina Peña, abuela de Loan (Captura TN)

Entre las propiedades relevadas figuraba la denominada “Campo N°6”, correspondiente a la casa de Don Chamorro. Allí fue entrevistada Agustina Chamorro, quien, según la elevación a juicio, vivía con su abuelo. Su testimonio quedó incorporado a las actuaciones.

El relevamiento también incluyó el acceso a una estancia identificada como propiedad de Don Robledo, conocido como “Moncho”, y otras viviendas de la zona.

Para la Fiscalía, esas entrevistas fueron importantes porque permitieron establecer que el lugar donde desapareció Loan no estaba deshabitado, como se había presentado inicialmente, sino que existían varias viviendas en los alrededores del naranjal y de la casa de Catalina Peña.

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Juicio Caso Loan - 2 de julio
El juicio por la desaparición de Loan Peña cursará este martes su audiencia número 33

Cómo continuará el debate

La audiencia del martes será la primera de las tres jornadas previstas para esta semana.

El miércoles 14 de octubre deberán declarar María del Carmen Núñez, María Custillo, Guillermo José Vaccaro, María Agustina Zubiria, Elia D’Andrea y Agustín Ibarra.

En tanto, para el jueves 15 están convocados Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, y Betiana Soledad Caballero.

Como contó este medio, esta será la última semana con tres jornadas de debate. Posteriormente, el cronograma se reducirá a dos audiencias semanales, al menos hasta el 1° de diciembre, fecha en que se hará efectivo el retiro del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni.

El juicio busca determinar las responsabilidades de los acusados por la desaparición de Loan, ocurrida después de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina, en la localidad correntina de 9 de Julio. El niño tenía cinco años cuando desapareció y su paradero continúa siendo desconocido.

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