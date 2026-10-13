La impactante cifra por la que se vendió una icónica camiseta de Michael Jordan: es la segunda prenda deportiva más cara de la historia

ARCHIVO - Michael Jordan de los Bulls de Chicago aleja el balón de Jeff Hornacek del Jazz de Utah en el segundo juego de las Finales de la NBA, el 5 de junio de 1998, en Salt Lake City. (AP Foto/Mark J. Terrill, file)

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Una camiseta de Michael Jordan usada en las Finales de la NBA de 1998 se vendió de manera privada por 14 millones de dólares, una cifra que establece un nuevo récord absoluto para cualquier pieza de memorabilia vinculada al básquet. El comprador fue Ron Firman, un inversor inmobiliario de Miami, quien adquirió la casaca a través de Hunt Auctions, una casa de subastas con sede en Pensilvania.

La prenda en cuestión es la camiseta roja de visitante número 23 de los Chicago Bulls que Jordan vistió el 5 de junio de 1998, en el segundo partido de las Finales ante el Utah Jazz. Esa noche, los Bulls —dirigidos por Phil Jackson— se impusieron y empataron la serie, que finalmente ganarían 4-2 para alzarse con el sexto y último título de la franquicia. Aquel campeonato fue también el cierre de una era: la última danza de Jordan en Chicago.

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“Michael Jordan fue un jugador increíblemente talentoso que es admirado en todo el mundo. Estoy muy emocionado por la compra”, expresó Firman en un comunicado distribuido por la casa de subastas. La camiseta había sido adquirida originalmente a los Bulls por un coleccionista privado en 2003 y, según Hunt Auctions, desde entonces cambió de manos solo una vez antes de llegar a su nuevo propietario.

La memorabilia de Jordan alcanza una categoría reservada al arte

David Hunt, presidente de Hunt Auctions, fue enfático al evaluar el significado de la transacción. “Si bien la importancia de Michael Jordan dentro del mercado de memorabilia deportiva ha estado establecida desde hace mucho tiempo, ahora ha escalado a una clase de activo de élite más típicamente reservada para obras de arte icónicas”, señaló. La declaración no es hipérbole: los objetos vinculados a la última temporada de Jordan con los Bulls vienen registrando una escalada de valor sostenida en los últimos años, fenómeno que los especialistas atribuyen en parte al impacto de The Last Dance, la serie documental de diez episodios sobre la temporada 1997-98 que se estrenó en 2020 y reavivó el interés global por esa etapa.

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En ese marco, esta venta es al menos la tercera vez que una camiseta de Jordan de aquellas Finales supera los 10 millones de dólares. La del primer partido se subastó en 2022 por alrededor de 10,1 millones de dólares, mientras que la del tercer encuentro —en el que la leyenda de los Bulls anotó 24 puntos— fue rematada el mes pasado por 12,26 millones de dólares a través de Joopiter, la plataforma de subastas del artista Pharrell Williams. La cadena no se limita a las camisetas: en 2023, un par de zapatillas Air Jordan usadas por MJ en el segundo partido ante el Jazz se vendió en Sotheby’s por 2,2 millones de dólares.

Los 14 millones no son el techo de las prendas deportivas históricas

Con todo, los 14 millones de dólares pagados por Firman no colocan a la camiseta de Jordan en lo más alto del ranking general de indumentaria deportiva. Ese lugar lo ocupa una casaca de Babe Ruth, la que el legendario beisbolista de los New York Yankees utilizó en el tercer partido de la Serie Mundial de 1932, cuando conectó el célebre jonrón “called shot” frente a los Cachorros de Chicago en Wrigley Field. Esa prenda fue adquirida en 2024 por 24,12 millones de dólares, casi el doble del valor alcanzado por la camiseta de Jordan.

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Aun así, el mercado de coleccionables deportivos vinculados a la NBA sigue batiendo sus propios topes. Además de las sucesivas ventas millonarias de las camisetas de las Finales del 98, un cromo firmado conjuntamente por Kobe Bryant y el propio Jordan fue rematado por Heritage Auctions por 12,9 millones de dólares, cifra que en su momento lo posicionó como el segundo objeto de colección deportiva más valioso de todos los tiempos.