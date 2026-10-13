Arabia Saudita extendió hasta el sábado el cierre del aeropuerto de Riad tras los ataques hutíes que dejaron 13 muertos y 300 heridos (EP)

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El Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, en Arabia Saudita, permanecerá cerrado hasta el sábado 17 de octubre tras una serie de ataques atribuidos a las milicias hutíes de Yemen que dejaron 13 muertos y más de 300 heridos durante el fin de semana. La suspensión de las operaciones provocó cancelaciones de vuelos y restricciones en el tráfico aéreo regional.

La Autoridad General de Aviación Civil saudí (GACA, por sus siglas en inglés) extendió el cierre para verificar la seguridad de las instalaciones y su disponibilidad operativa. Un aviso a los aviadores (NOTAM) estableció que el aeropuerto permanecerá cerrado hasta las 21.00 GMT del sábado.

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El organismo explicó que la medida busca “completar los trámites necesarios para verificar la seguridad de las instalaciones y su disponibilidad operativa, en coordinación con las autoridades competentes”.

Este lunes, los hutíes reivindicaron un nuevo ataque contra el aeropuerto con un misil balístico. Poco antes, Arabia Saudita informó que había interceptado y destruido un proyectil lanzado hacia Riad, aunque las autoridades no confirmaron el ataque anunciado por los rebeldes.

Yahya Sari, portavoz militar hutí, afirmó: “Nuestras fuerzas armadas han atacado con éxito esta tarde el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, situado en Riad, capital del enemigo saudí, utilizando un misil balístico y logrando un impacto preciso”. También informó de una operación con un dron contra la base aérea de Yamis Mushait, en el suroeste del reino, sin confirmación inmediata de las autoridades saudíes.

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El momento del ataque hutí contra el aeropuerto de Riad. (Créditos: Al Arabiya)

En otro comunicado, los hutíes advirtieron a las aerolíneas internacionales y al personal aeroportuario que no operen vuelos hacia Arabia Saudita, con excepción de los aeropuertos y espacios aéreos que prestan servicio a los lugares santos de La Meca y Medina. “Los aeropuertos saudíes no son seguros”, señalaron.

Las cancelaciones alcanzaron el 46,4% de los vuelos en los aeropuertos saudíes, según la firma de análisis aeronáutico Cirium. Los datos de Flightradar24 mostraron que los aviones evitaron Riad el lunes, aunque otros continuaron sobrevolando el espacio aéreo saudí y aterrizaron en Yeda, en la costa occidental.

La organización OPSGROUP recomendó a las aerolíneas evitar el corredor aéreo meridional de Oriente Medio y utilizar rutas a través de Asia central para los trayectos entre Europa y Asia.

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Mark Zee, fundador de la organización, advirtió sobre la gravedad de los ataques contra la aviación civil. “Este nivel de ataques intensos y sostenidos contra la aviación civil no tiene precedentes”, afirmó. También sostuvo que la situación obliga a revisar la evaluación de riesgos y actuar con cautela.

El analista aeronáutico John Strickland señaló que las consecuencias superan las fronteras saudíes. “El impacto va más allá de Arabia Saudita y alcanza a la región en su conjunto y a sus conexiones globales”, afirmó.

Las cancelaciones alcanzaron el 46,4% de los vuelos en los aeropuertos saudíes (REUTERS)

La crisis obligó a varias compañías a modificar sus operaciones. Lufthansa Group canceló sus vuelos a Riad hasta el 16 de octubre, mientras que Air France-KLM extendió la suspensión de sus servicios desde y hacia la capital saudí hasta finales de mes. Etihad Airways canceló vuelos entre Abu Dabi y Riad, Yeda y Dammam, y mantendrá suspendidos los servicios entre Abu Dabi y Riad hasta el 19 de octubre. Qatar Airways suspendió temporalmente sus vuelos desde y hacia Riad y Dammam.

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Por su parte, Delta Air Lines aplazó hasta marzo de 2027 el inicio de sus vuelos entre Atlanta y Riad, previstos inicialmente para el 23 de octubre.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos recomendó a las compañías estadounidenses actuar con cautela al volar hacia Arabia Saudita o sobre su territorio. La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea también amplió su advertencia sobre el espacio aéreo saudí por el riesgo de ataques con misiles y drones.

(Con información de EP y Reuters)