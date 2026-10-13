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Una figura de la Premier reveló que reconocidos futbolistas lo contactaron tras contar la agresión sexual que sufrió: “Les pasó algo similar”

Andy Carroll relató que jugadores reconocidos se comunicaron con él luego de que narrara en su autobiografía el ataque que sufrió hace cinco años. El exdelantero destacó el respaldo recibido tras confirmar la identidad de su agresor

El exdelantero inglés contó que recibió llamados de jugadores reconocidos que atravesaron situaciones similares y nunca las habían hecho públicas antes de conocer su testimonio
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Andy Carroll contó que varios futbolistas se comunicaron con él para relatarle experiencias similares a la agresión sexual que denunció en su autobiografía. El exdelantero inglés explicó en una entrevista que, desde que hizo pública su historia, recibió llamados de jugadores reconocidos que nunca habían hablado del tema.

“Hay personas que conozco, incluso futbolistas, que me dijeron que les pasó algo similar”, afirmó Carroll. El exjugador de Liverpool y Newcastle United detalló que algunos de esos testimonios llegaron de manera directa, a través de llamadas telefónicas de agradecimiento.

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“Me han llamado por teléfono para darme las gracias”, expresó el delantero, de 37 años. Carroll remarcó que se trata de futbolistas conocidos que atravesaron situaciones parecidas con otro hombre y que, hasta ese momento, no lo habían contado públicamente.

Andy Carroll
(@andytcarroll)

Carroll incluyó el episodio en Owning It, el libro de memorias que publicó el 24 de septiembre. Según narró, el ataque ocurrió hace cinco años en su vivienda, durante su segunda etapa en el Newcastle, después de una noche en la que un conocido de su entonces pareja se presentó sin invitación para ver una velada de boxeo.

El futbolista relató que, tras sentirse mareado, se despertó y encontró al hombre debajo de las sábanas mientras intentaba agredirlo sexualmente. “Lo que me pasó afectó cada faceta de mi vida”, escribió Carroll, según consignó The Telegraph. “El trauma de lo que me ocurrió no ha desaparecido”.

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El agresor fue identificado luego como Kevin Adams, exinstructor de baile del programa televisivo Fame Academy. Un tribunal lo declaró culpable de agresión sexual en 2023 y lo condenó a tres años de prisión, además de incluirlo en el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales y prohibirle el ingreso a la localidad donde reside Carroll.

El futbolista Andy Carroll y su pareja Lou Teasdale
El futbolista Andy Carroll y su pareja Lou Teasdale (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la entrevista reciente, Carroll describió el impacto que tuvo para él la confirmación pública del nombre del agresor. “Cuando salió el nombre, me asusté muchísimo y pensé que no quería hablar con nadie, y me aislé”, relató.

El exjugador explicó que, antes de esa etapa, se sentía “más o menos bien” con la situación, dado que el proceso judicial ya era conocido. Agregó que actualmente integra el plantel del Dagenham and Redbridge, club de la National League South, donde recibió acompañamiento. “Los chicos de allí han sido fantásticos, el personal y todos”, sostuvo.

Carroll indicó que el respaldo recibido en redes sociales influyó en su decisión de sostener la difusión pública de su historia. “Los comentarios que he estado recibiendo me han dado un poco de apoyo para decir que sí, adelante, hazlo público y la gente será consciente de esto”, expresó. “Porque nadie habla de ello”.

Dos futbolistas con uniforme blanco se saludan en la línea lateral de la cancha junto a un árbitro asistente y un miembro del cuerpo técnico
El futbolista Wayne Rooney saluda a Andy Carroll al realizar una sustitución en un partido de la selección de fútbol de Inglaterra. (Reuters)

El exjugador de la selección inglesa remarcó la cantidad de mensajes que recibió desde la publicación del libro. “Debo de tener cientos y cientos de mensajes”, afirmó. También describió como “increíble” la reacción de la gente que se cruza con él en la calle.

Carroll vinculó ese respaldo con un cambio en la manera en que la sociedad aborda este tipo de episodios. “Si hubiera dicho esto hace cinco años, cuando ocurrió, quizás me habría sentido mucho mejor entonces y ya lo habría superado”, reflexionó. “Pero no lo hice entonces”.

El exdelantero, que disputó la Eurocopa 2012 con Inglaterra y pasó por nueve clubes en veinte años de carrera, declaró como testigo durante el juicio contra Adams, un proceso que calificó como “humillante, vergonzoso y absolutamente horrible”. En paralelo, Carroll enfrenta otra causa judicial, vinculada a una denuncia por violación de una orden de alejamiento relacionada con su exesposa, Billi Mucklow, con audiencia prevista para el 18 de enero de 2027 en el Tribunal de la Corona de Chelmsford.

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