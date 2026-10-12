Crimen y Justicia

Lo buscaban por un femicidio en Brasil y fue detenido en Chaco: el descuido por el que cayó el “mata mujeres” correntino

Se trata de Néstor Daniel Guzmán, de 40 años. Fue capturado este sábado en la terminal de ómnibus de Sáenz Peña, en el marco de un operativo coordinado entre fuerzas de ambos países. En 2018, ya había sido condenado por el crimen de otra mujer

Lo buscaban por un femicidio en Brasil y lo detuvieron en Chaco: el descuido por el que cayó el "mata mujeres"
Néstor Daniel Guzmán tiene 40 años y es oriundo de Santo Tomé, Corrientes.
Guardar

La terminal de ómnibus de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco, fue escenario este sábado de la captura de Néstor Daniel Guzmán, apodado el “mata mujeres” a raíz de los dos femicidios que se le atribuyen. Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el sospechoso, de 40 años, ya había sido condenado por la Justicia de Brasil en 2018, al estar involucrado en el crimen de una mujer.

La captura de Guzmán se produjo en la terminal de ómnibus de la mencionada ciudad chaqueña, luego de tareas de investigación y ciberpatrullaje realizadas por la Dirección General de Investigaciones Complejas y el Departamento Cibercrimen de la fuerza provincial.

PUBLICIDAD

En este sentido, los investigadores analizaron publicaciones de medios brasileños y reunieron datos para definir posibles puntos de paso, hospedaje y transporte del hombre.

Lo buscaban por un femicidio en Brasil y lo detuvieron en Chaco: el descuido por el que cayó el "mata mujeres"
La investigación fue coordinada por las fuerzas policiales de la provincia de Chaco y Brasil.

Con esa información, se implementaron controles preventivos en distintos sectores de Sáenz Peña, entre ellos alojamientos, hospedajes y espacios vinculados al traslado de pasajeros.

Fue así que los efectivos detectaron en la terminal local a una persona cuyo acento brasileño llamó la atención de los agentes apostados en el lugar. Luego, compararon sus rasgos con fotografías difundidas en Brasil y advirtieron coincidencias con el hombre buscado.

A través de consultas con organismos nacionales e internacionales, se corroboró que se trataba de Guzmán y que sobre él pesaba un pedido de captura relacionado con la investigación por un femicidio en Brasil.

PUBLICIDAD

El subjefe de la Policía del Chaco, Manuel Victoriano Silva, y el director ejecutivo del CEAC, Cristian Durand, viajaron a la ciudad para seguir el procedimiento junto a los agentes que participaron del operativo.

Fuentes del caso precisaron a este medio que Guzmán es oriundo de Corrientes y que se había radicado años atrás en territorio brasileño. Allí, había sido condenado por un femicidio cometido ocho años atrás y ahora quedó bajo investigación por un nuevo caso de características similares.

Lo buscaban por un femicidio en Brasil y lo detuvieron en Chaco: el descuido por el que cayó el "mata mujeres"
Guzmán tenía un pedido de captura vigente por el crimen de una mujer en Brasil.

Estamos hablando de una persona muy peligrosa, conforme a las características y al perfil criminal que presenta”, declaró Silva tras el procedimiento. El jefe policial agregó que, según publicaciones periodísticas de Brasil, al sospechoso se lo identificaba con el apodo de “mata mujeres”, en referencia a los dos femicidios que se le atribuyen en las informaciones difundidas por esos medios.

Tras el procedimiento, el hombre quedó detenido en la comisaría jurisdiccional, con intervención de la Justicia Federal con asiento en Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del juez federal subrogante Fernando Carbajal, quien impartió las directivas correspondientes para avanzar con las actuaciones judiciales.

En paralelo, se prevén las gestiones institucionales y consulares con las autoridades brasileñas para determinar los pasos legales correspondientes, incluida una eventual extradición.

Temas Relacionados

FemicidiosChacoBrasilÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Exclusivo: las revelaciones de Claudio Barrelier en su defensa por la tenencia de material de abuso sexual infantil

El principal acusado por el femicidio de Agostina Vega presentó un descargo de 12 páginas a la Justicia al que accedió Infobae. Negó los cargos y apuntó contra Melisa Heredia y el padre de la víctima

Exclusivo: las revelaciones de Claudio Barrelier en su defensa por la tenencia de material de abuso sexual infantil

Perdió su tarjeta de crédito, detectó pagos a un casino y detuvieron a un joven de 24 años

La investigación por los consumos no autorizados derivó en un allanamiento en una vivienda de Centenario, donde la Policía secuestró la tarjeta denunciada y aprehendió a un joven por presunta estafa

Perdió su tarjeta de crédito, detectó pagos a un casino y detuvieron a un joven de 24 años

Mataron a un joven e hirieron a dos hombres durante una balacera en el sur de Rosario

Nahuel Alejandro Gómez, de 24 años, llegó sin vida a un hospital tras el episodio, mientras otros dos hombres recibieron atención médica por impactos de bala

Mataron a un joven e hirieron a dos hombres durante una balacera en el sur de Rosario

Apuñalaron a un hombre tras una discusión en Río Negro: la víctima lucha por su vida y un vecino fue imputado

La víctima fue intervenida de urgencia por lesiones en el abdomen que afectaron el estómago y el hígado. Sigue con asistencia respiratoria mecánica

Apuñalaron a un hombre tras una discusión en Río Negro: la víctima lucha por su vida y un vecino fue imputado

Amenazó a la Policía con un arma de juguete en Corrientes y terminó detenido

La intervención policial terminó en el cruce de Juan Manuel de Rosas y Sebastián Gaboto, después de que el conductor huyera en motocicleta frente a los efectivos

Amenazó a la Policía con un arma de juguete en Corrientes y terminó detenido

DEPORTES

Estuvo entre las mejores 100 jugadoras de tenis, superó una dura enfermedad y ahora afrontará un nuevo desafío en India

Estuvo entre las mejores 100 jugadoras de tenis, superó una dura enfermedad y ahora afrontará un nuevo desafío en India

Crece la interna en Ferrari: Lewis Hamilton ignoró una orden del jefe de equipo en el GP de Singapur de F1

Nació en Nueva Zelanda, llegó a Argentina sin hablar español, eligió Vélez por sobre River y Boca y fue citado a la Selección: “Mi ídolo es Messi”

Alpine atraviesa el momento más crítico del año en la Fórmula 1: cómo buscará recuperarse y la clave para Franco Colapinto

Tres rojas, caída de una camilla, golpes e intervención policial: los videos de los incidentes en una semifinal del fútbol argentino

TELESHOW

“Tan incondicional no era”: el ácido remate de Lizy Tagliani a Luck Ra que incomodó a todos en MasterChef

“Tan incondicional no era”: el ácido remate de Lizy Tagliani a Luck Ra que incomodó a todos en MasterChef

Carito Müller, antes de su debut en Dale Match con Marcelo Tinelli: “Esto va a ser muy grande”

La foto que disparó el insólito piropo de Marta Fort a su novio: “No sé si cruzarme de vereda o enamorarme”

Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity tras un desafío de arroz con calamares

Wanda Nara deslumbró a La Negra Vernaci con sus lujosos zapatos y le bajó el pulgar a Grego Rosello: “Me tocaría mantenerlo”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay subió la tasa de interés tras el repunte de la inflación al 4,7%: Banco Central explicó el motivo

Uruguay subió la tasa de interés tras el repunte de la inflación al 4,7%: Banco Central explicó el motivo

Iglesia Católica uruguaya ratificó la agenda de León XIV en el país tras el anuncio de su operación por un nódulo pulmonar

EN VIVO: El premio Nobel de Economía fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford

¿Por qué Estados Unidos puede y debe ganar la carrera de la inteligencia artificial?

La OTAN advertirá a Rusia sobre su capacidad de respuesta ante el aumento de las operaciones híbridas contra países aliados