Lo buscaban por un femicidio en Brasil y fue detenido en Chaco: el descuido por el que cayó el “mata mujeres” correntino

Néstor Daniel Guzmán tiene 40 años y es oriundo de Santo Tomé, Corrientes.

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La terminal de ómnibus de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco, fue escenario este sábado de la captura de Néstor Daniel Guzmán, apodado el “mata mujeres” a raíz de los dos femicidios que se le atribuyen. Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el sospechoso, de 40 años, ya había sido condenado por la Justicia de Brasil en 2018, al estar involucrado en el crimen de una mujer.

La captura de Guzmán se produjo en la terminal de ómnibus de la mencionada ciudad chaqueña, luego de tareas de investigación y ciberpatrullaje realizadas por la Dirección General de Investigaciones Complejas y el Departamento Cibercrimen de la fuerza provincial.

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En este sentido, los investigadores analizaron publicaciones de medios brasileños y reunieron datos para definir posibles puntos de paso, hospedaje y transporte del hombre.

La investigación fue coordinada por las fuerzas policiales de la provincia de Chaco y Brasil.

Con esa información, se implementaron controles preventivos en distintos sectores de Sáenz Peña, entre ellos alojamientos, hospedajes y espacios vinculados al traslado de pasajeros.

Fue así que los efectivos detectaron en la terminal local a una persona cuyo acento brasileño llamó la atención de los agentes apostados en el lugar. Luego, compararon sus rasgos con fotografías difundidas en Brasil y advirtieron coincidencias con el hombre buscado.

A través de consultas con organismos nacionales e internacionales, se corroboró que se trataba de Guzmán y que sobre él pesaba un pedido de captura relacionado con la investigación por un femicidio en Brasil.

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El subjefe de la Policía del Chaco, Manuel Victoriano Silva, y el director ejecutivo del CEAC, Cristian Durand, viajaron a la ciudad para seguir el procedimiento junto a los agentes que participaron del operativo.

Fuentes del caso precisaron a este medio que Guzmán es oriundo de Corrientes y que se había radicado años atrás en territorio brasileño. Allí, había sido condenado por un femicidio cometido ocho años atrás y ahora quedó bajo investigación por un nuevo caso de características similares.

Guzmán tenía un pedido de captura vigente por el crimen de una mujer en Brasil.

“Estamos hablando de una persona muy peligrosa, conforme a las características y al perfil criminal que presenta”, declaró Silva tras el procedimiento. El jefe policial agregó que, según publicaciones periodísticas de Brasil, al sospechoso se lo identificaba con el apodo de “mata mujeres”, en referencia a los dos femicidios que se le atribuyen en las informaciones difundidas por esos medios.

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Tras el procedimiento, el hombre quedó detenido en la comisaría jurisdiccional, con intervención de la Justicia Federal con asiento en Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del juez federal subrogante Fernando Carbajal, quien impartió las directivas correspondientes para avanzar con las actuaciones judiciales.

En paralelo, se prevén las gestiones institucionales y consulares con las autoridades brasileñas para determinar los pasos legales correspondientes, incluida una eventual extradición.