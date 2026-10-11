Crimen y Justicia

Encontraron cuatro lingotes de oro dentro del depósito de un inodoro en Santa Cruz: están valuados en $1.200 millones

El hallazgo lo realizó Prefectura en la ciudad de Caleta Olivia, en el marco de la investigación por la desaparición de un hombre, ocurrida meses atrás. El peso total de las barras es superior a los 2,5 kilogramos

La Prefectura Naval Argentina halló cuatro lingotes de oro ocultos en el depósito de un inodoro durante un allanamiento en Caleta Olivia
Guardar

La Prefectura Naval Argentina (PNA) descubrió cuatro lingotes de oro escondidos en el depósito de agua de un inodoro en desuso durante un operativo realizado en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, en el marco de una investigación por la desaparición de un hombre ocurrida meses atrás. El botín total incautado —que incluye el oro, un vehículo, teléfonos celulares y otros elementos— supera los $ 1.200 millones en valuación estimada.

Los procedimientos, que comprendieron el allanamiento de dos inmuebles distintos en esa localidad patagónica, fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco y la secretaría del doctor Kevin Daniel Rearte. Ambos magistrados dispusieron el secuestro de los elementos hallados y que todas las personas identificadas quedaran vinculadas a la causa judicial en curso.

PUBLICIDAD

En el primero de los domicilios registrados, los efectivos detectaron a tres personas mayores de edad. Allí, el hallazgo central fueron los cuatro lingotes de oro, con un peso total superior a los 2,5 kilogramos, disimulados dentro del tanque del inodoro de un baño que no estaba en uso, informó PNA a través de un comunicado oficial.

Prefectura secuestró más de 1.200 millones de pesos en lingotes de oro en Caleta Olivia
El valor total de los bienes incautados en los operativos de Santa Cruz supera los 1.200 millones de pesos (Prefectura Naval Argentina)

Junto a ese material, también fueron secuestrados un automóvil, un equipo DVR, dos teléfonos celulares, 38 vainas y tres sobres con muestras de hisopados tomadas sobre una heladera, además de diverso material considerado de interés para la investigación.

La segunda inspección arrojó un resultado diferente en cuanto al perfil de los presentes: cuatro personas —dos adultos y dos menores de edad— fueron identificadas en ese inmueble, donde se procedió a la incautación de dos teléfonos celulares.

PUBLICIDAD

Esta investigación se remonta a findes de 2025 y derivó en las órdenes judiciales vinculadas con la desaparición de un hombre ocurrida el 7 de diciembre pasado en la misma ciudad de Caleta Olivia.

Desde el 6 de mayo de 2026, la conducción formal de las tareas investigativas quedó en manos del personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura. Los allanamientos ejecutados no fueron los primeros en el marco de esta causa: ya se habían llevado a cabo procedimientos previos durante los meses de agosto y septiembre.

Prefectura secuestró más de 1.200 millones de pesos en lingotes de oro en Caleta Olivia
Los allanamientos en la Patagonia se realizaron en el marco de la causa que investiga la desaparición de un hombre en diciembre de 2025 (Prefectura Naval Argentina)

Allanaron una casa en Tigre por una causa narco y secuestraron un lingote de oro

En el marco de otro hecho ocurrido días atrás, se obtuvo como saldo la incautación de un lingote de oro de un kilogramo de pureza 999,9, tres detenidos y un arsenal de armas. Esto fue el resultado de cuatro allanamientos simultáneos que la Policía de la Provincia de Buenos Aires ejecutó en Tigre, Avellaneda y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes que se extendió durante años por el conurbano norte y sur del AMBA.

El punto más saliente del operativo fue el allanamiento al country Hacoaj, en la localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre. Allí residía un empresario con antecedentes penales por infracción a la Ley 23.737 que, según el expediente, desempeñaba un papel central en la conducción de la estructura criminal.

El caso había tomado forma en el partido de José C. Paz, donde agentes especializados en crimen organizado iniciaron semanas de seguimientos, vigilancias estáticas y entrevistas encubiertas. La investigación escaló cuando los detectives rastrearon el flujo hacia los eslabones superiores de la red. El salto llegó cuando la Fiscalía Federal autorizó la intervención de cuatro líneas telefónicas clave: especialistas procesaron al menos 8.700 horas de escuchas y aplicaron software de entrecruzamiento de datos para decodificar el lenguaje encriptado que los sospechosos usaban al coordinar cargamentos.

Un operativo contra el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y CABA derivó en la incautación de un lingote de oro de un kilogramo de pureza
Un operativo contra el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y CABA derivó en la incautación de un lingote de oro de un kilogramo de pureza

Ese análisis permitió identificar a dos figuras centrales: J.R.C., de 36 años, apodado “Pipi”, y su pareja I.G.I.F., de 26 años, sindicados como los abastecedores logísticos de la red. Con el caudal probatorio consolidado, el juzgado interviniente otorgó cuatro órdenes de allanamiento con habilitación horaria para el 24 de septiembre, lo que permitió a los grupos tácticos irrumpir de forma simultánea antes del amanecer.

Entre los objetos de valor, la pieza que concentró la atención fue el lingote de oro de un kilogramo de pureza 999,9, al que las fuentes del caso vinculan con el delito de lavado de dinero. Se sumaron una pulsera de eslabones de oro 18k, una pulsera dorada con corona Rolex, un reloj de la misma marca y otros seis relojes de distintas marcas.

En materia de drogas, el procedimiento en un monoblock de Villa Lugano arrojó el secuestro de 59 gramos de clorhidrato de cocaína y 8 gramos de tusi. El armamento incautado incluyó dos pistolas —una Bersa calibre 7,65 y una Bersa BP9 calibre 9 mm con pedido de secuestro activo— y una carabina Rubiextra calibre 22 con cañón modificado con silenciador, junto a más de 490 municiones de distintos calibres. También quedaron secuestrados un Ford Focus y una moto Beta Tempo. Los detenidos —J.R.C., I.G.I.F. y J.R.B., de 49 años— quedaron imputados por comercialización de estupefacientes.

Temas Relacionados

Prefectura Naval ArgentinaCaleta OliviaSanta CruzOroLingote de oroÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Golpeó y abusó sexualmente de un hombre de 72 años hasta matarlo: lo condenaron a prisión perpetua

A través de un juicio abreviado, la justicia santafesina encontró culpable al agresor de 35 años por un brutal ataque en el microcentro de Rosario

Golpeó y abusó sexualmente de un hombre de 72 años hasta matarlo: lo condenaron a prisión perpetua

Impactante video: motochorros armados persiguieron a toda velocidad a un conductor en plena autopista Buenos Aires-La Plata

Tras una rápida investigación, la Policía Bonaerense detuvo a uno de los delincuentes. La víctima filmó la secuencia. En el video se ve cómo lo amenazaron con un arma

Impactante video: motochorros armados persiguieron a toda velocidad a un conductor en plena autopista Buenos Aires-La Plata

El joven de 21 años que chocó y mató a un hombre en la Panamericana manejaba borracho y tenía 24 infracciones previas

El hecho ocurrió esta madrugada a la altura de Olivos. El conductor fue imputado por homicidio culposo y quedó detenido. Los antecedentes viales

El joven de 21 años que chocó y mató a un hombre en la Panamericana manejaba borracho y tenía 24 infracciones previas

Estaba condenado, no volvió de una salida transitoria y cayó tras una entradera en Villa Devoto junto a un cómplice

Los delincuentes fueron arrestados por la Policía de la Ciudad. Ambos tenían graves antecedentes penales. Uno de ellos había sido sentenciado a más de dos décadas de cárcel por robo

Estaba condenado, no volvió de una salida transitoria y cayó tras una entradera en Villa Devoto junto a un cómplice

Choque e incendio en la Panamericana: hay un muerto y un herido a la altura de Vicente López

El siniestro ocurrió a 400 metros al norte del acceso por la calle Ugarte, sentido provincia. Uno de los conductores, de 21 años, estaba alcoholizado. El hombre que falleció tenía 48 años

Choque e incendio en la Panamericana: hay un muerto y un herido a la altura de Vicente López

DEPORTES

River Plate busca arrimarse a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: formaciones confirmadas

River Plate busca arrimarse a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: formaciones confirmadas

Con Lionel Messi de titular tras su retiro de la selección argentina, Inter Miami le gana al DC United por la MLS

Ariadna Palacios debutó como árbitra principal en la Primera B Metropolitana y marcó un nuevo hito en el fútbol argentino

Tigre se enfrenta con Banfield por la fecha 12 del Torneo Clausura: la agenda completa del sábado

Javier Frana contó una anécdota con Maradona tras ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92: “Entrenamos en los Lagos de Palermo”

TELESHOW

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín fueron al concierto de Shakira en Madrid: las postales de la noche

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín fueron al concierto de Shakira en Madrid: las postales de la noche

Así fue la llegada de David Bisbal a la Argentina: banderas, globos y un reencuentro único con sus fans

Ricardo Darín contó cómo se siente cada vez que está con su nieto: “Estoy enloquecido, te derrite"

Juliana Awada homenajeó a su hija Antonia Macri por sus 15 años: “Que orgullo verte crecer y convertirte en la enorme persona que sos”

Daniela Christiansson y Maxi López juntos luego de tres meses distanciados: la foto del reencuentro

INFOBAE AMÉRICA

La onda tropical 43 traerá lluvias generalizadas y vientos intensos a Nicaragua durante el fin de semana

La onda tropical 43 traerá lluvias generalizadas y vientos intensos a Nicaragua durante el fin de semana

El servicio meteorológico en Guatemala analiza toda la cuenca del río Pinula para anticipar nuevas inundaciones tras la emergencia en San Miguel Petapa

Matan a balazos a una mujer de 75 años cuando regresaba de una capilla en Honduras

Copa Airlines amplía cambios y reembolsos por el terremoto en Panamá y advierte de más retrasos

Suspenden simulacro nacional en Panamá mientras alertan por tormentas en zonas golpeadas por el terremoto