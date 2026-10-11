Encontraron cuatro lingotes de oro dentro del depósito de un inodoro en Santa Cruz: están valuados en $1.200 millones

La Prefectura Naval Argentina halló cuatro lingotes de oro ocultos en el depósito de un inodoro durante un allanamiento en Caleta Olivia

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La Prefectura Naval Argentina (PNA) descubrió cuatro lingotes de oro escondidos en el depósito de agua de un inodoro en desuso durante un operativo realizado en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, en el marco de una investigación por la desaparición de un hombre ocurrida meses atrás. El botín total incautado —que incluye el oro, un vehículo, teléfonos celulares y otros elementos— supera los $ 1.200 millones en valuación estimada.

Los procedimientos, que comprendieron el allanamiento de dos inmuebles distintos en esa localidad patagónica, fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco y la secretaría del doctor Kevin Daniel Rearte. Ambos magistrados dispusieron el secuestro de los elementos hallados y que todas las personas identificadas quedaran vinculadas a la causa judicial en curso.

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En el primero de los domicilios registrados, los efectivos detectaron a tres personas mayores de edad. Allí, el hallazgo central fueron los cuatro lingotes de oro, con un peso total superior a los 2,5 kilogramos, disimulados dentro del tanque del inodoro de un baño que no estaba en uso, informó PNA a través de un comunicado oficial.

El valor total de los bienes incautados en los operativos de Santa Cruz supera los 1.200 millones de pesos (Prefectura Naval Argentina)

Junto a ese material, también fueron secuestrados un automóvil, un equipo DVR, dos teléfonos celulares, 38 vainas y tres sobres con muestras de hisopados tomadas sobre una heladera, además de diverso material considerado de interés para la investigación.

La segunda inspección arrojó un resultado diferente en cuanto al perfil de los presentes: cuatro personas —dos adultos y dos menores de edad— fueron identificadas en ese inmueble, donde se procedió a la incautación de dos teléfonos celulares.

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Esta investigación se remonta a findes de 2025 y derivó en las órdenes judiciales vinculadas con la desaparición de un hombre ocurrida el 7 de diciembre pasado en la misma ciudad de Caleta Olivia.

Desde el 6 de mayo de 2026, la conducción formal de las tareas investigativas quedó en manos del personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura. Los allanamientos ejecutados no fueron los primeros en el marco de esta causa: ya se habían llevado a cabo procedimientos previos durante los meses de agosto y septiembre.

Los allanamientos en la Patagonia se realizaron en el marco de la causa que investiga la desaparición de un hombre en diciembre de 2025 (Prefectura Naval Argentina)

Allanaron una casa en Tigre por una causa narco y secuestraron un lingote de oro

En el marco de otro hecho ocurrido días atrás, se obtuvo como saldo la incautación de un lingote de oro de un kilogramo de pureza 999,9, tres detenidos y un arsenal de armas. Esto fue el resultado de cuatro allanamientos simultáneos que la Policía de la Provincia de Buenos Aires ejecutó en Tigre, Avellaneda y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes que se extendió durante años por el conurbano norte y sur del AMBA.

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El punto más saliente del operativo fue el allanamiento al country Hacoaj, en la localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre. Allí residía un empresario con antecedentes penales por infracción a la Ley 23.737 que, según el expediente, desempeñaba un papel central en la conducción de la estructura criminal.

El caso había tomado forma en el partido de José C. Paz, donde agentes especializados en crimen organizado iniciaron semanas de seguimientos, vigilancias estáticas y entrevistas encubiertas. La investigación escaló cuando los detectives rastrearon el flujo hacia los eslabones superiores de la red. El salto llegó cuando la Fiscalía Federal autorizó la intervención de cuatro líneas telefónicas clave: especialistas procesaron al menos 8.700 horas de escuchas y aplicaron software de entrecruzamiento de datos para decodificar el lenguaje encriptado que los sospechosos usaban al coordinar cargamentos.

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Un operativo contra el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y CABA derivó en la incautación de un lingote de oro de un kilogramo de pureza

Ese análisis permitió identificar a dos figuras centrales: J.R.C., de 36 años, apodado “Pipi”, y su pareja I.G.I.F., de 26 años, sindicados como los abastecedores logísticos de la red. Con el caudal probatorio consolidado, el juzgado interviniente otorgó cuatro órdenes de allanamiento con habilitación horaria para el 24 de septiembre, lo que permitió a los grupos tácticos irrumpir de forma simultánea antes del amanecer.

Entre los objetos de valor, la pieza que concentró la atención fue el lingote de oro de un kilogramo de pureza 999,9, al que las fuentes del caso vinculan con el delito de lavado de dinero. Se sumaron una pulsera de eslabones de oro 18k, una pulsera dorada con corona Rolex, un reloj de la misma marca y otros seis relojes de distintas marcas.

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En materia de drogas, el procedimiento en un monoblock de Villa Lugano arrojó el secuestro de 59 gramos de clorhidrato de cocaína y 8 gramos de tusi. El armamento incautado incluyó dos pistolas —una Bersa calibre 7,65 y una Bersa BP9 calibre 9 mm con pedido de secuestro activo— y una carabina Rubiextra calibre 22 con cañón modificado con silenciador, junto a más de 490 municiones de distintos calibres. También quedaron secuestrados un Ford Focus y una moto Beta Tempo. Los detenidos —J.R.C., I.G.I.F. y J.R.B., de 49 años— quedaron imputados por comercialización de estupefacientes.