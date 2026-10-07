Crimen y Justicia

A semanas del juicio en su contra, “La Toretto” volvió a pedir salir de su prisión domiciliaria para trabajar: la Justicia se lo rechazó

Felicitas Alvite había solicitado autorización para desempeñarse en un estudio jurídico dos veces por semana. La familia de Walter Armand cuestionó el planteo

Felicitas Alvite
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A menos de un mes del inicio del debate oral por la muerte de Walter Armand, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata rechazó el pedido de Felicitas Alvite para salir de su arresto domiciliario y trabajar dos veces por semana en un estudio jurídico.

La joven, conocida como “La Toretto”, había solicitado autorización para realizar tareas administrativas y de asistencia. Sus defensores propusieron que cumpliera esas funciones en una oficina de la ciudad mientras permanece bajo arresto domiciliario.

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Los jueces resolvieron mantener las condiciones actuales de la detención ante la cercanía del juicio, previsto para el 2 de noviembre, con el objetivo de garantizar que Alvite siga a disposición del proceso.

El debate se extenderá durante cinco jornadas consecutivas. Allí se definirá la responsabilidad penal de Felicitas Alvite por la muerte de Walter Armand, ocurrida en la madrugada del 12 de abril de 2024, y se analizará la situación de Valentina Velázquez, quien viajaba en otro vehículo.

Felicitas Alvite, la Toretto de La Plata
La joven podría ser juzgada durante el segundo semestre de 2025 (NA)

De acuerdo con la acusación, Armand circulaba en moto por la esquina de las calles 13 y 532, en La Plata, cuando fue embestido por un Volkswagen Gol Trend conducido por Alvite. La Fiscalía sostiene que la imputada circulaba a alta velocidad y que había atravesado semáforos en rojo antes del impacto.

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La fiscalía encuadró el caso como homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión. Velázquez, por su parte, irá a juicio acusada de participar presuntamente en una prueba de velocidad o destreza con vehículos, contemplada en el artículo 193 bis del Código Penal.

La familia de Armand será representada por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando. Entre las pruebas que esperan que se discutan en el debate se encuentran las grabaciones de cámaras de seguridad que registraron la secuencia anterior al choque.

La familia de la víctima cuestionó el nuevo planteo de Alvite

Milton Armand, hermano de la víctima, cuestionó el pedido de la acusada. “Es una cargada, como una tomada de pelo hacia nosotros, hacia la Justicia”, afirmó en declaraciones al diario El Día.

También expresó reparos sobre las condiciones de la prisión domiciliaria que Alvite cumple desde mayo de 2025. “Una prisión domiciliaria sin tobillera es una prisión domiciliaria muy rara. Podía hacer lo que quiere. Todo muy injusto”, sostuvo.

Milton recordó que la acusada ya había pedido una modificación de las condiciones de detención para trabajar como niñera. Según planteó, la familia espera desde hace más de dos años que el juicio permita reconstruir lo sucedido aquella madrugada.

Si bien ya son dos años, sabiendo que falta poco, vuelve todo. Es difícil, porque tenés que arrancar de nuevo a acordarte de todo. No te olvidás nunca”, dijo el hermano de Armand.

La familia sostiene que las filmaciones serán determinantes para establecer la mecánica del hecho. “No fue un accidente. Las cámaras lo mostraron todo”, señaló Milton.

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