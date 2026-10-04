Crimen y Justicia

Murió en prisión el expolicía acusado de matar a dos tripulantes del buque petrolero Ayane

Carlos Eugenio Lima se quitó la vida en la Unidad 9 de La Plata antes del juicio por el doble crimen de 2021. También tenía una condena por atacar a tiros a un vecino de City Bell

amenazas Carlos Lima
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Carlos Eugenio Lima, exintegrante de la Policía Bonaerense y tercer oficial de cubierta del buque petrolero Ayane, se quitó la vida en la Unidad 9 de La Plata mientras aguardaba el juicio por el asesinato de dos tripulantes. Su muerte ocurrió el 29 de septiembre, a poco más de un mes del inicio del debate oral previsto para el 12 y 13 de noviembre.

El acusado, de 57 años, estaba detenido por los homicidios del capitán Alejandro Daniel García y del primer oficial Juan Alfonso Pegasano, ocurridos el 22 de octubre de 2021 a bordo de la embarcación que permanecía fondeada en el Río de la Plata, frente a Punta Lara.

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La causa había sido elevada a juicio y estaba radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata. Con el fallecimiento de Lima, el proceso penal contra él no tendrá una resolución judicial, indicó 0221.

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Rodrigo Velasco, abogado de la familia de García, cuestionó que el acusado haya muerto bajo custodia estatal. “Una muerte en una situación que debía estar custodiada por el Estado, para que llegara a un juicio para el que faltaba muy poco”, declaró al medio platense.

El letrado remarcó el impacto de esa situación sobre los familiares de las víctimas. “El debate es el final de un proceso penal que termina con sentencia, que es un deber del Estado, y no lo vamos a tener”, sostuvo. También calificó el episodio como “un hecho muy grave”.

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La confesión por radio después de los disparos en el Ayane

Según la reconstrucción incorporada al expediente, Lima se desempeñaba como tercer oficial de cubierta del Ayane y había mantenido discusiones con sus superiores en las horas previas a los crímenes. Una de ellas se produjo durante una inspección de rutina de la Prefectura Naval Argentina (PNA), cuando habría sido apartado de ese procedimiento.

La noche del 22 de octubre de 2021 hubo un nuevo enfrentamiento con Pegasano en el puente de navegación. Poco después, García y el primer oficial fueron baleados. A las 23.28, Lima tomó un radioteléfono y se comunicó con el Centro de Control de Tráfico Río de la Plata de la PNA.

amenaza Carlos Lima SF

El capitán y el primer oficial están muertos, los maté yo. Y me voy a entregar, así que quiero que venga un guardacostas y me arreste”, expresó, de acuerdo con las actuaciones judiciales.

Después de esa comunicación, el acusado ingresó en el sector de consola de carga. Los demás tripulantes lograron bloquear el acceso con cabos y lo mantuvieron allí hasta que llegaron los agentes. La investigación estuvo a cargo del juez federal Ernesto Kreplak.

Una condena previa por atacar a un vecino en City Bell

El doble crimen del Ayane no era el primer antecedente penal de Lima. En 2007 había sido cesanteado de la Policía Bonaerense y, el 3 de junio de 2008, atacó a tiros a su vecino Gustavo Alfredo Alfano tras una discusión en City Bell.

El conflicto se originó cuando Lima realizaba trabajos sobre el pavimento frente a la vivienda de Alfano, en la zona de Cantilo y 134. De acuerdo con la investigación, utilizó una pistola calibre 9 milímetros y efectuó seis disparos a corta distancia. La víctima recibió heridas en una pierna, la columna, el abdomen y un brazo, y fue atendida en el Hospital San Roque de Gonnet.

Tras el ataque, Lima se encerró en su casa y disparó contra los policías que acudieron al lugar. El operativo incluyó la intervención del Grupo Halcón y terminó con su entrega después de más de una hora de negociación.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata lo condenó el 1 de julio de 2011 a 7 años y medio de prisión por tentativa de homicidio agravada por el uso de arma. Recuperó la libertad el 18 de enero de 2013.

Durante aquella causa, una pericia psicológica señaló dificultades para manejar la ansiedad y describió rasgos obsesivos y rígidos de personalidad. El informe advirtió que, ante situaciones de alta tensión emocional, podía tener problemas para controlar sus impulsos. Años después, volvió a quedar detenido por los homicidios de García y Pegasano, un proceso que quedó sin sentencia tras su muerte en la cárcel.

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