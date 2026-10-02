El Gobierno comienza “14 días clave” para evitar la caída del DNU 70: podrían acelerarse acuerdos con aliados

Lule Menem, Diego Santilli, Ignacio Devitt y Martín Menem

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En el oficialismo afirman que “se vienen 14 días clave”. A partir del fallo de la Corte Suprema por la Ley de Tierras, la oposición en la Cámara de Diputados convocó a una sesión para derogar el DNU 70/2023, discusión que busca ser empalmada con los proyectos de endeudamiento y discapacidad.

Ambas iniciativas habían reunido la venia de 133 legisladores y los principales impulsores opositores al Gobierno buscan convencer a este mismo bloque de que mantenga la misma postura para eliminar el megadecreto, que en su artículo 154 derogó los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

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El Gobierno se encuentra así ante una situación límite en la que no existen márgenes para el error. Esa medida fue la base para las desregulaciones económicas que posteriormente realizó la Casa Rosada.

Los decretos de necesidad y urgencia solo pueden revertirse en su totalidad y si la oposición más dura lo consigue, volverán a estar vigentes leyes que el presidente Javier Milei derogó al comienzo de su mandato como la Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas.

Javier Milei junto a su Gabinete presentando el DNU 70/2023. 21/12/2023

También se caería la implementación de cielos abiertos, la eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga, la desregulación de los servicios de internet satelital y hasta la autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.

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“Por eso no es opción para nosotros que se caiga el DNU”, sintetiza una fuente inobjetable de la Casa Rosada a Infobae. Dado que la oposición planea juntar una gran cantidad de adhesiones, en el área política del oficialismo ya prevén que la única forma que tienen de bloquear cualquier tipo de derogación del DNU es con el apoyo de los aliados.

El fallo de la Corte Suprema se dio a conocer horas después de que se produjera la reunión de Mesa Política del último martes. Allí, tanto el jefe de Gabinete, Diego Santilli, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dieron un panorama respecto de las adhesiones que podría haber para la suspensión de las PASO. Las perspectivas eran más positivas que negativas.

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Días antes, el ministro coordinador ya había expresado en conversaciones privadas que en las próximas dos o tres semanas debían empezar a cerrarse y comunicarse algunos de los acuerdos con oficialismos provinciales, todo a los fines de poder tratar esa reforma política en el Congreso.

El Presidente junto a gobernadores en la Argentina Week en París

El plazo puesto por la oposición para tratar el DNU en el recinto podría acelerar las conversaciones. Ayer por la noche, Santilli se reunió en París con los 12 gobernadores que acompañaron a la comitiva nacional al Argentina Week.

“Pidió apurar los acuerdos, obviamente apuntando a los acuerdos electorales”, contaron de una provincia que ya hizo una alianza electoral con La Libertad Avanza el año pasado. La respuesta y el planteo de varios de ellos, según cuentan, fue el siguiente: “¿Qué ofrecés?“.

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Varios mandatarios dieron pistas sobre sus intenciones de aliarse con el oficialismo de cara al año próximo. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo en diálogo con Bloomberg Línea que “el gobierno puede ser validado electoralmente en el 2027 en una primera vuelta si hace buenas alianzas con 10, 12 gobernadores”. Y agregó que, con “un buen anclaje territorial con esos gobernadores, puede ganar en primera vuelta” y que eso “puede despejar esos fantasmas del riesgo político”.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, coincidió en que los 13 mandatarios que participaron de la Argentina Week comparten la idea de sostener el rumbo del Gobierno. Consultado en Radio Mitre sobre si sus colegas acordaban en no regresar a políticas anteriores, respondió sin rodeos: “Sin dudas. Esa idea de que el camino del populismo ya lo probamos muchas veces, por lo menos en estos últimos 50 años, y no ha dado resultado”. En diálogo con El Cronista, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, coincidió y dijo que “más allá del esfuerzo que hace La Libertad Avanza, no queremos que el péndulo político ocurra cada cuatro años”.

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La estrategia del Gobierno

Mientras se dilucida si el oficialismo podrá acelerar el armado de alianzas electorales, en el oficialismo de la Cámara de Diputados se mantienen optimistas sobre una de las alternativas que surgió en los últimos días: la de insertar la Ley de Tierras dentro de la Ley de Soberanía Nacional (el paquete de medidas anunciado por Milei en cadena nacional y vinculado a la causa Malvinas).

Una fuente inobjetable de la Mesa Política aseguró a Infobae: “No van a tener quórum”. No se trata de una lectura definitiva, pero sí creen que el escenario más probable puede ser ese.

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Martín Menem (Maximiliano Luna)

Otros son más fatalistas y reiteró que las negociaciones van a ser particularmente complejas en los diálogos con los gobernadores y que estos se van a tratar de hacer valer: un caso podría ser el de Misiones, ya que el DNU 70/23 disuelve el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “Se van a tratar de hacer valer los misioneros para hacer valer su voto, porque por esos motivos tienen incentivos para que se caiga”, afirman.

Aunque la idea del Gobierno había sido originalmente instaurar la compra irrestricta de terrenos rurales para extranjeros, cuando llegó el turno de negociar en el Senado, se terminaron de bajar las pretensiones a un límite cercano al 20%. Dada la presión social que se generó por el reciente fervor nacionalista post-Mundial, los aliados no se vieron con incentivos para acompañar y La Libertad Avanza debió dar de baja ese capítulo del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

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Los estrategas del oficialismo habían pensado días atrás en volver a instalar esa discusión con el proyecto de Inviolabilidad que tiene media sanción. Es decir, proponer su inserción en las comisiones y dar una salida a los aliados que no quieren acompañar al kirchnerismo, a la izquierda y otros bloques.

Fue el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto quien terminó dando una alternativa que el Gobierno vio con gusto: la de incluirla en la Ley de Soberanía. “No se puede hablar de soberanía y dejar abierta la venta de tierras a cualquier extranjero, sin límite”, publicó en su cuenta de X. Lo curioso es que ese histórico legislador fue uno de los que firmaron la convocatoria para la sesión del próximo 15 de octubre.

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Será tarea de los estrategas libertarios dar los suficientes incentivos a los opositores que no están de acuerdo con derogar el DNU, pero que no quieren que la Ley de Tierras siga derogada o sin vigencia.