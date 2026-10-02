Política

Chaco: tras la suspensión de las PASO, Capitanich desafió a Zdero a unificar las elecciones provinciales y nacionales

El dirigente peronista apeló a los mismos argumentos que usó el oficialismo: reducir gastos y movilización de gente a las urnas. En el gobierno local aseguran que es una chicana, pero La Libertad Avanza ve con buenos ojos que se vote para presidente y gobernador en conjunto

Apertura Elecciones en Chaco - Capitanich Zdero
Jorge Capitanich desafió a Leandro Zdero a unir las elecciones provinciales con la nacional
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Jorge Capitanich, senador nacional y titular del Partido Justicialista de Chaco, sostuvo que es necesario unificar las elecciones nacionales y locales en 2027 en la provincia. Por eso, anticipó que los legisladores de su espacio impulsarán una enmienda constitucional. El fin es eliminar las restricciones que en la actualidad impiden realizar los comicios de manera simultánea.

La Constitución chaqueña de 1994 fijó que no se puede votar para cargos provinciales y locales el mismo día en que se elige presidente. Una enmienda que modifique este artículo requiere del apoyo unánime de la Legislatura unicameral. Hoy por hoy, el bloque del gobernador Leandro Zdero y la oposición están empatados en el recinto.

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La iniciativa de Capitanich echa mano al mismo criterio que el oficialismo invocó para impulsar la suspensión de las PASO: reducir los costos y evitar la multiplicación de comicios separados en el año.

“Vamos a pedir elecciones provinciales junto a las nacionales. Si el argumento para eliminar las PASO es el ahorro, esta propuesta va en el mismo sentido y permite profundizar ese objetivo”, manifestó Capitanich.

Y desafió: “Dijeron que iban a eliminar las PASO porque ahorraban una elección. Ahora podemos ahorrar mucho más. Así que vamos a ver si en efecto lo quieren hacer”.

(Gobierno)
El frente Chaco Puede Más de Zdero fue socio de los libertarios en los comicios legislativos provinciales y nacionales de 2025

Según las estimaciones, suspender las primarias provinciales 2027 significó un ahorro para el Estado chaqueño de $5 mil millones. Si las generales se realizan en forma concomitante a las presidenciales, el peronismo evaluó que se ahorrarían unos $10 mil millones adicionales.

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Por detrás del objetivo expuesto hay una meta política: que el desgaste de la gestión nacional juegue en contra de las aspiraciones del gobernador Leandro Zdero de ser reelecto.

Según encuestas recientes que maneja el PJ, el mandatario provincial tiene una imagen positiva en Chaco que se ubica por encima del 50%. Pero, por otro lado, el presidente Javier Milei aparece muy por debajo: apenas el 31% de apoyo y un 68% de rechazo. La apuesta del justicialismo es que en el cuarto oscuro pese más lo nacional que lo provincial.

Con la eliminación de las PASO y el desdoblamiento, “Zdero busca dividir a la oposición, jugar con las reglas a su conveniencia y no ir en la misma boleta con Milei, que hoy es un ancla”, dijo a Infobae el legislador provincial Sebastián Mola, uno de los firmantes de la iniciativa que impulsó Capitanich.

Y concluyó: “El Presidente se cae a pedazos en Chaco”.

“No tienen ni los votos del peronismo”

Primer plano de Jorge Capitanich, un hombre con cabello oscuro y canas, vistiendo un traje azul marino y corbata de rayas, hablando y gesticulando
El PJ chaqueño necesita unanimidad en la Legislatura para aprobar la enmienda constitucional (Foto: Maximiliano Luna)

El oficialismo le bajó el precio a esta movilidad del PJ. Una alta fuente del gobierno local indicó ante la consulta de este medio: “No tienen ni los votos del peronismo” para sostener la iniciativa en la Legislatura.

“Capitanich no puede siquiera ordenar el peronismo para que le voten una enmienda que necesita unanimidad”, agregó.

El bloque del Frente Chaqueño que lidera el PJ ha tenido defecciones en los últimos tiempos. La legisladora massista Katia Blanc dio quorum y votó a favor de la suspensión de las PASO en sintonía con el bloque de Zdero. Además, Atlanto Honcheruk dejó la presidencia del grupo opositor. Ahora estaría en charlas para unirse al espacio del gobernador radical.

En el PJ chaqueño reconocen esta realidad. Por ahora dicen contar con el voto de Blanc para unificar las elecciones. El de Honcheruk, en cambio, está en un cono de sombras.

La situación “muestra la poca seriedad de la propuesta”, remarcó la fuente oficialista. Capitanich “tiene que ordenar a los suyos primero que nada. Si no, esto no puede salir”, sentenció.

Sin embargo, el peronismo encontró un aliado inesperado para la propuesta: La Libertad Avanza. El frente Chaco Puede Más de Zdero fue socio de los libertarios en los comicios legislativos provinciales y nacionales de 2025. La experiencia fue exitosa. La aspiración de ambos bandos es repetirla el año próximo. La astucia de Capitanich fue introducir esta iniciativa que actúa como cuña entre los socios.

LLA Chaco ve con buenos ojos dar impulso a la candidatura de Milei con el efecto arrastre del voto provincial. Y son extremistas en la reducción del gasto y la simplificación del proceso electoral.

Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de LLA Chaco, respondió a la consulta de este medio con un posteo que realizó en IG hace dos meses. Allí afirmó: “Muchas veces las fechas (de votación) se utilizan para obtener ventajas políticas y no pensando en la ciudadanía. Eso tiene que terminar. En numerosas oportunidades, desdoblar responde solo a estrategias partidarias. Unificar las elecciones y eliminar las instancias innecesarias es una forma de fortalecer el sistema democrático”.

En otra publicación realizada hace un mes, a raíz de la suspensión de las PASO provinciales, planteó que los chaqueños deberían discutir “una reforma constitucional” a fin de “unificar todas las elecciones” para que así los dirigentes políticos “nos dejan de maltratar a los ciudadanos con sus conveniencias”.

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