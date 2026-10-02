Desbarataron una banda dedicada al narcomenudeo en La Matanza: detuvieron a tres hombres

Los tres acusados en Virrey del Pino quedaron imputados por tenencia ilegal de estupefacientes para comercialización y tenencia ilegal de arma de guerra

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Tres hombres fueron detenidos en el barrio El Fortín, del partido bonaerense de La Matanza, tras un allanamiento que desarticuló una banda dedicada al narcomenudeo en esa zona. El procedimiento, llevado adelante por personal de la Comisaría Sur 3ra de Virrey del Pino, culminó con el secuestro de más de 770 envoltorios de distintas drogas, dinero en efectivo y un arma de fuego con numeración borrada.

Los aprehendidos fueron identificados como G. E. F. (20 años), J. E. R. (22) y M. A. G. (40), señalados por la fuerza como los responsables de la actividad de venta de estupefacientes en el barrio. El fiscal interviniente dispuso su aprehensión y traslado a sede judicial.

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El operativo no fue improvisado. El Grupo Táctico Operacional (GTO) desarrolló un trabajo de inteligencia criminal que incluyó declaraciones de testigos, filmaciones con dron, análisis de redes y la realización de una compra controlada previa, todo lo cual permitió obtener la orden de allanamiento que habilitó el procedimiento. La modalidad utilizada por la banda era el narcomenudeo, la venta fraccionada de drogas al por menor directamente en el territorio.

La policía secuestró en La Matanza más de 770 envoltorios de marihuana, pasta base y cocaína, además de dinero y un arma con numeración borrada

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron 573 envoltorios de marihuana con un peso total de 380 gramos, 80 envoltorios de pasta base que sumaron 16 gramos y 120 envoltorios de clorhidrato de cocaína equivalentes a 45 gramos. Además, se incautaron $ 140.000 en efectivo, varios teléfonos celulares y una pistola calibre .38 con numeración suprimida junto a dos municiones intactas, circunstancia que elevó los cargos a tenencia ilegal de arma de guerra.

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Los tres imputados quedaron formalizados bajo los delitos de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de guerra. Con sus detenciones, la fuerza policial informó que logró desarticular por completo la estructura delictiva que operaba en el barrio El Fortín.

Allanaron una casa en un country de Tigre por una causa narco

Tres personas quedaron detenidas en La Plata en el marco de una investigación por presunta venta de estupefacientes al menudeo en dos viviendas de la localidad de Abasto, que según las actuaciones habrían sido usurpadas y reconvertidas en puntos de comercialización de drogas. Las arrestadas fueron identificadas por sus iniciales como N.L.R., de 24 años; A.B.B.M., de 26; y E.F.E., de 33, cuya situación procesal quedará definida a medida que avance la causa.

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Tres personas fueron arrestadas en Abasto, La Plata, acusadas de comercializar drogas al menudeo en viviendas presuntamente usurpadas (0221)

La pesquisa se inició el 13 de agosto y derivó en semanas de vigilancia y seguimiento sobre dos domicilios ubicados en las inmediaciones de las calles 516 y 231, y 217 y 516 bis. Durante ese período, los investigadores registraron los movimientos de personas que ingresaban y salían de las propiedades, lo que permitió señalar a los tres imputados como presuntos integrantes del grupo. Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría Séptima, que actuaron con autorización judicial, según informó el portal 0221.

Los allanamientos dieron como resultado el secuestro de 160 dosis de cocaína y marihuana, junto a cinco teléfonos celulares, dos notebooks, una cámara con conexión WiFi, balanzas de precisión y dinero en efectivo. Todos los elementos serán incorporados al expediente y podrán ser sometidos a pericias para determinar si contienen información relevante para la causa.

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El expediente quedó a cargo de la Fiscalía N°18, dirigida por el fiscal Hugo Tesón, quien deberá evaluar el material reunido durante la etapa inicial, los resultados de los procedimientos y los análisis que correspondan sobre la droga, los equipos y la documentación incautada. Entre los puntos que la investigación deberá esclarecer figuran las circunstancias en que habrían sido ocupados los inmuebles, quiénes tenían acceso a ellos y qué función cumpliría cada uno de los sospechosos dentro de la presunta organización. Hasta que exista una resolución judicial firme, rige el principio de presunción de inocencia.