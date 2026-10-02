Sociedad

El pronóstico del tiempo en el AMBA: cuándo llegan las tormentas y cómo seguirá el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una noche de viernes ventosa y tormentas para la jornada de mañana. Alertas meteorológicas en 17 provincias

Peatones con paraguas cruzan la calle mojada frente a semáforos en rojo y el Obelisco de Buenos Aires bajo un cielo oscuro.
Esta noche desmejorará el clima, por fuertes ráfagas de viento y, como consecuencia, habrá un sábado dominado por las lluvias en la Ciudad y alrededores (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este viernes 2 de octubre una máxima de 17°C, una mínima de 13°C y cielo con nubosidad variable, mientras el pronóstico anticipa que hoy no lloverá pero, durante la noche, el viento rotará en sentido noreste y habrán ráfagas de hasta 50 km/h.

En cambio, para este sábado el tiempo desmejorará: se pronostican tormentas para casi toda la jornada -con una probabilidad del 100% para la mañana- y temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 16°C, según el Servicio Meteorológico Nacional, también con una madrugada ventosa.

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Tabla de pronóstico meteorológico semanal para Buenos Aires con iconos de clima, temperaturas y probabilidad de lluvia por día
Hoy será un día con clima estable que cambiará drásticamente para mañana, sábado (Servicio Meteorológico Nacional)

El domingo mejorarán las condiciones, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 11°C y 21°C. Para el lunes y martes se pronostica una máxima de 22°C.

Lluvias y tormentas previstas en la provincia de Buenos Aires

La radiografía climática del país presenta una variada gama de alertas meteorológicas en varias provincias.

En cuanto a tormentas, el sudoeste del territorio bonaerense se verá atravesado por las lluvias en lugares como Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Cuadro con una lista de provincias de Argentina y columnas con símbolos amarillos y naranjas de alerta meteorológica
Las alertas por tormenta, lluvia, nevada y viento según cada provincia de Argentina entre el 2 y el 3 de octubre (Servicio Meteorológico Nacional)

El período de inestabilidad climática, con tormentas, también afectará sectores de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, San Luis y Santa Fe, generando una gran alerta amarilla en el sector central del país.

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Por su parte, las lluvias dirán presente en la zona patagónica: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Mapa de Argentina dividido en zonas verdes, amarillas y anaranjadas, con botones de fechas y controles de zoom en el lateral
La radiografía del país bajo advrtencias climáticas por fuertes vientos, lluvias, tormentas y nevadas (Servicio Meteorológico Nacional)

En cuanto a las zonas cordilleranas de Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén y San Juan permanecen bajo alerta amarilla por nevadas. Para el Servicio Meteorológico Nacional, esa categoría advierte sobre “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Con respecto al clima ventoso, una buena parte del país estará bajo fuertes ráfagas como Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán. De esas nueve provincias, tres estarán bajo la órbita del zonda y dos de ellas bajo alerta naranja por la intensidad del viento: San Juan y La Rioja.

Mapa de Argentina dividido en regiones de color verde, amarillo y naranja con controles e iconos meteorológicos en la pantalla
Gran parte del país bajo alerta amarilla por tormentas, nevadas y fuertes vientos: se destaca la zona del norte con alerta naranja por lluvias (Servicio Meteorológico Nacional)

Para este sábado, habrá alerta naranja por tormentas en Formosa (zona de capital, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané) como así también en casi toda la provincia del Chaco y el norte de Corrientes (General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé).

El fenómeno del Niño y una primavera con más humedad en el centro y noreste

El trimestre comprendido entre octubre y diciembre tendría mayores probabilidades de lluvias por encima de los valores habituales en el Litoral, Córdoba, sectores de Cuyo, La Pampa y el oeste bonaerense. A la vez, buena parte de la franja central podría registrar temperaturas medias inferiores a los promedios históricos.

La proyección coincide con el desarrollo de El Niño, la fase cálida del Fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, que favorece condiciones más húmedas en parte del centro y noreste de la Argentina.

La señal más marcada para precipitaciones superiores a la normal se concentra en el Litoral. También abarca el oeste de Santa Fe, Córdoba, el centro y sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de la provincia de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

El centro-oeste de Chaco y Formosa, el este de Santiago del Estero, el centro-este bonaerense y el noroeste patagónico aparecen bajo la categoría “normal o superior a la normal”. En esas zonas existe una tendencia hacia un trimestre húmedo, aunque menos definida que en el Litoral y el núcleo central.

El mapa de la Argentina con respecto a las tormentas venideras (SMN)
El mapa de la Argentina con respecto a las tormentas venideras (SMN)

El este del noroeste argentino figura en la categoría “normal o inferior a la normal”, mientras que el oeste de esa región y el sur de la Patagonia presentan una mayor probabilidad de precipitaciones inferiores a los registros habituales.

El pronóstico trimestral prevé temperaturas medias inferiores a la normal en buena parte de Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de Buenos Aires. La proyección incluye sectores extensos de San Juan, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y la provincia bonaerense.

El sur del Litoral, el centro-este de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia quedarían en la categoría “normal o inferior a la normal”. El norte del Litoral y el noroeste patagónico tendrían temperaturas cercanas a los valores históricos.

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