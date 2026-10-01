Crimen y Justicia

Persecución y choque de un patrullero en Constitución: hay dos detenidos

La Policía de la Ciudad interceptó a los ocupantes de un Renault Symbol en Caseros y Salta. Durante el seguimiento, un móvil chocó contra un Fiat Argo y también resultaron afectados otro auto y un barrendero

Persecusión Y Choque En Constitución
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Un patrullero que participaba de una persecución en el barrio de Constitución chocó contra un Fiat Argo y dejó heridos a sus ocupantes, además de causar daños en otro vehículo y afectar a un barrendero. Dos personas fueron detenidas tras escapar en un Renault Symbol, informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo comenzó durante la madrugada, cuando agentes siguieron al Renault Symbol, cuyos dos ocupantes intentaban evadirlos. La persecución terminó en el cruce de la avenida Caseros y Salta, donde la policía interceptó el vehículo.

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Durante el seguimiento, uno de los patrulleros impactó contra un Fiat Argo en la intersección de Santiago del Estero y avenida Garay. A raíz del choque también resultaron afectados un Chevrolet Onix y un barrendero que se encontraba en la zona, de acuerdo con el parte oficial.

Persecusión y choque en Constitución

La causa quedó bajo intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia Este (UFLA), a cargo del fiscal Juan Pablo Iglesias. El funcionario dispuso la detención de las dos personas que viajaban en el Renault Symbol: se trata de un ciudadano colombiano de 24 años y una mujer de 38. La Policía de la Ciudad indicó que la mujer cuenta con antecedentes por venta de drogas y hostigamiento.

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Silvia, una mujer afectada por el incidente, habló en un móvil televisivo y relató que había ido a ver a su cuñado, hasta que dio cuenta de la persecusión: “Cuando salgo de un semáforo y cuando salimos a la bocacalle, vuela, no pasa, un auto negro, y cruzó en rojo como venía. Y cuando digo ‘¡Dios!’, nos pega el patrullero e hicimos trompo”. A su vez, afirmó que no escuchó sirenas ni vio luces por parte del vehículo policial. Y concluyó: “La sacamos barata por tener los cinturones puestos, eso nos salvó la vida”.

Al lugar acudió el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que trasladó a los involucrados a distintos hospitales. Todos presentaban politraumatismos, según informó la fuerza porteña.

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