Detuvieron a tres hombres por apuñalar a un familiar en San Luis

Tres hombres de 21, 40 y 43 años quedaron detenidos en Villa Mercedes tras presentarse voluntariamente junto a su abogado.

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Tres hombres, de 21, 40 y 43 años, quedaron detenidos en Villa Mercedes, San Luis, por su presunta participación en un ataque con arma blanca contra un familiar de 38 años, quien permanece internado en el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”.

Las detenciones se concretaron este miercóles, pero el ataque se concretó el pasado viernes. Los acusados se presentaron en una dependencia policial acompañados por su representante legal. La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.° 5 de la Segunda Circunscripción Judicial.

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El expediente fue caratulado como “Averiguación homicidio en grado de tentativa”. Según informó el portal El Chorrillero, el hecho investigado se registró durante la jornada del viernes 25 de septiembre en una casa del barrio Eva Perón 1, en Villa Mercedes. Según los primeros elementos reunidos en la causa, el hombre de 38 años habría sido agredido con un arma blanca por los tres ahora detenidos.

La víctima y los acusados mantienen un vínculo familiar, una circunstancia que forma parte de las líneas de trabajo de los investigadores. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre el origen del conflicto ni sobre la secuencia previa a la agresión.

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Tras el episodio, el hombre herido recibió asistencia y fue derivado al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”. Allí, continúa internado a raíz de las lesiones sufridas durante el ataque, que fueron consideradas de importancia para el avance de la causa.

El agredido de 38 años permanece internado en el Policlínico Regional Juan Domingo Perón debido a la gravedad de las lesiones.

La pesquisa quedó a cargo del Departamento de Homicidios Villa Mercedes, que depende de la Dirección General de Investigaciones (DG-13). Desde el momento en que se tomó conocimiento de la agresión, los efectivos realizaron distintas tareas para reconstruir lo sucedido.

Entre las medidas desarrolladas, el personal policial reunió declaraciones testimoniales y analizó registros de cámaras de vigilancia. También incorporó otros elementos de interés para la causa, aunque no se informó públicamente cuál fue su contenido ni de qué lugares provinieron las grabaciones examinadas.

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Con el material reunido, los investigadores establecieron de manera preliminar la presunta intervención de los tres hombres de 21, 40 y 43 años. Esa conclusión permitió avanzar con solicitudes de medidas judiciales vinculadas con el esclarecimiento del hecho.

Los investigadores habían requerido órdenes de allanamiento para dos domicilios relacionados con el caso. Sin embargo, esas medidas no llegaron a concretarse antes de que los acusados se presentaran voluntariamente ante las autoridades policiales.

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.° 5 de la Segunda Circunscripción Judicial tendrá a su cargo la continuidad de las actuaciones. Entre los próximos pasos posibles se encuentran el análisis de las pruebas reunidas por la policía, la incorporación de nuevas declaraciones y la evaluación de los elementos que puedan surgir de los procedimientos solicitados.

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La investigación continúa abierta y bajo reserva en los aspectos necesarios para no afectar la producción de pruebas. Los tres detenidos permanecen a disposición de la Justicia, mientras el hombre de 38 años sigue internado en el hospital de Villa Mercedes.