Condenaron a prisión perpetua a los autores del doble crimen de los adolescentes en Neuquén

La escena del crimen (Foto:mejorinformado)

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La jueza técnica Vanesa Macedo Font impuso la pena de prisión perpetua a Carlos Andrés de la Vega y Juan José Canihuan, los jóvenes declarados culpables por un jurado popular por el doble homicidio de Nicolás Piovesan (16) y Junior Riquelme (18), ocurrido en la localidad neuquina de Cutral Co.

La condena fue dictada este miércoles durante la audiencia de determinación de la pena. Previo a esto, el fiscal jefe Gastón Liotard y el fiscal del caso Federico Cuneo habían solicitado la máxima sanción para los dos acusados, en función del veredicto de responsabilidad y de la escala prevista en el Código Penal para la calificación del hecho.

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Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, el pasado 14 de agosto un jurado popular declaró por unanimidad a De la Vega y Canihuan penalmente responsables del asesinato de las dos víctimas, en carácter de coautores.

De esta manera, el veredicto avaló la acusación de la Fiscalía, que sostuvo que el ataque fue cometido con arma de fuego y bajo la agravante de alevosía. Cabe destacar que esa calificación prevé la prisión perpetua como única pena posible.

La condena quedó fija este miércoles luego de que la jueza Macedo Font convalidara la sentencia del jurado popular

De acuerdo con la prueba expuesta durante el juicio, el doble crimen ocurrió la madrugada del 26 de agosto de 2025 en el barrio Nehuen Che, ubicado en Cutral Co. En ese momento, Piovesan y Riquelme viajaban en motocicleta cuando un Volkswagen Gol, en el que se trasladaban los condenados, comenzó a perseguirlos.

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Al circular por la calle Rosembrok, los agresores efectuaron varios disparos con intención de matarlos. Como resultado, Riquelme cayó de la moto en la intersección con Agrimensor Baka después de recibir dos impactos de bala.

La Fiscalía apuntó que uno de los disparos le provocó a Riquelme una lesión vascular mortal en el cuello. Asimismo, indicaron que Piovesan cayó a pocos metros del lugar, tras haber recibido tres disparos por la espalda, que le ocasionaron heridas fatales en órganos vitales.

La reconstrucción del caso

La madrugada en la que ocurrió el doble homicidio, el Comando Radioeléctrico recibió una alerta por una balacera en el barrio Nehuen Che y, al llegar al lugar, encontró a los dos adolescentes heridos de gravedad. Minutos después, el personal médico constató que ambos no tenían signos vitales.

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En la escena, los peritos de Criminalística secuestraron más de 20 vainas servidas de calibres 9 milímetros y .22, distribuidas sobre la calle Agrimensor Baka, a pocos metros de donde estaban los cuerpos. También hallaron el asiento de una motocicleta.

Los condenados fueron detenidos dos días después del crimen

En línea con esto, los investigadores advirtieron que las víctimas se encontraban separadas por unos 100 metros sobre la misma calle. Esa distancia llevó a considerar la posibilidad de que uno de los jóvenes hubiera intentado escapar tras el ataque.

Durante los rastrillajes realizados ese día, se recogieron testimonios que indicaban que los disparos habían partido desde un vehículo en movimiento. Según fuentes policiales citadas por LMNeuquén, el auto fue localizado horas más tarde durante un allanamiento en la casa de una hermana de De la Vega, un elemento que reforzó la hipótesis de su participación.

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Por su parte, el subdirector de Seguridad de Cutral Co, Pedro Güento, informó que no se habían encontrado elementos que permitieran sostener que hubo un enfrentamiento armado entre grupos. Por esto, la investigación se orientó hacia la hipótesis de un ataque directo.

“Podrían haber sido dos los tiradores. En el lugar se encontraron vainas servidas calibre 9 milímetros y .22”, habían señalado fuentes vinculadas con el expediente. Luego de que se realizaran los procedimientos, las autoridades confirmaron la detención de los dos sospechosos, quienes resultaron condenados un año después del hecho.

Las víctimas eran vecinas del mismo barrio y se conocían. Según se informó, una de ellas registraba antecedentes judiciales y penales. A raíz de esto, los investigadores plantearon que se habría tratado de un ajuste de cuentas.

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