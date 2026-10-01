Pagaron $300.000 por camisetas para su equipo de fútbol y fueron estafados: más de 30 emprendimientos ofrecieron regalárselas

Un grupo de amigos pagó una seña de 300.000 pesos por camisetas de fútbol barrial y sufrió una estafa

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Un grupo de amigos pagó una seña de $300.000 para comprar camisetas para su equipo de fútbol barrial, pero no recibió las prendas. El caso fue contado por Emanuel, el joven encargado de reunir el dinero junto a sus compañeros para encargar la indumentaria. La operación no se concretó después de que entregaran el adelanto.

Luego de que la situación fuera contada en Infobae Al Amanecer y se viralizara en redes sociales; comercios y emprendimientos ofrecieron donar las camisetas sin costo al equipo.

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Al menos 30 propuestas para donar las prendas

La publicación realizada en el las redes de Infobae generó una cadena de mensajes privados con ofertas para reponer la indumentaria. Las propuestas llegaron, en gran parte, a través de Instagram.

Al menos 30 empresas y emprendimientos manifestaron su intención de regalar camisetas al grupo. Varias consultas buscaron conocer las características de las prendas necesarias.

Las propuestas no provinieron solo de compañías de gran tamaño. También escribieron pymes y negocios que quisieron aportar productos para los amigos afectados.

La respuesta permitió visibilizar una red de personas dispuestas a colaborar con el equipo. Los mensajes plantearon la entrega de prendas sin pedir dinero a cambio.

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Más de 30 comercios y emprendimientos se ofrecieron a donar la indumentaria sin costo tras la difusión de la noticia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo había reunido fondos para comprar sus propias camisetas. La pérdida de la seña dejó sin efecto ese objetivo inicial.

Emanuel difundió el caso para alertar a otros compradores

Emanuel explicó que no contó su experiencia para recibir una donación. El objetivo fue advertir a otras personas sobre situaciones similares. El grupo mantenía la intención de reunir dinero para pagar las camisetas. La denuncia buscó evitar que otros compradores entregaran anticipos sin verificar al vendedor.

La historia expuso los riesgos de las operaciones digitales cuando no existen referencias suficientes sobre quien ofrece un producto. La compra directa facilita el acceso, pero también exige controles.

Antes de transferir una seña, los compradores pueden revisar datos del comercio y buscar antecedentes. Las reseñas disponibles en internet pueden aportar información sobre experiencias previas.

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Los comentarios negativos pueden funcionar como una señal de alerta cuando se repiten. Esa revisión no elimina los riesgos, pero permite evaluar mejor una operación.

La comunidad acompañó la difusión de la estafa

El caso también recibió mensajes de apoyo de usuarios que conocieron la situación del equipo. La conversación se concentró en la ayuda y en la prevención.

Los intercambios incluyeron sugerencias para identificar posibles problemas antes de concretar una compra. Entre ellas, apareció la recomendación de revisar las reseñas de Google.

Las opiniones publicadas por otros clientes pueden mostrar reclamos previos sobre entregas, cobros o comunicación. Los compradores deben considerar esa información antes de enviar dinero.

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La difusión de una experiencia de estafa puede advertir a otras personas. Compartir estos casos permite identificar prácticas que afectan a quienes buscan comprar productos por internet.

El grupo de amigos todavía reunía dinero para adquirir su indumentaria. Mientras tanto, recibió propuestas de empresas y emprendimientos que ofrecieron entregar las camisetas sin costo.

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