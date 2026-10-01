Transporte, luz, agua, gas y prepagas: uno por uno, los aumentos que rigen a partir de hoy

Octubre traerá aumentos en colectivos, subte y prepagas, además de ajustes en peajes, gas, electricidad, agua y algunos alquileres. Desde el jueves 1, los nuevos valores modificarán los gastos fijos de los hogares, con actualizaciones vinculadas a la inflación, el tipo de cambio y los índices contractuales.
Uno de los cambios centrales que se darán impactará en el precio del boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires, ya que subirá 3,7%, de $ 887,99 a $920,48. La tarifa se actualiza mediante un índice que combina la inflación publicada por el Indec con un 2% adicional.
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Quienes utilicen la tarjeta SUBE seguirán pagando según el tramo recorrido, mientras que los pasajeros que abonen con tarjetas bancarias o NFC accederán a una tarifa promedio. El esquema busca agilizar los pagos en el transporte público.
El viaje en subte pasará de $1.753 a $1.817. Se mantendrán las bonificaciones para pasajeros frecuentes: quienes superen los 20, 30 y 40 viajes recibirán descuentos de 20%, 30% y 40%, respectivamente.
En el caso del premetro, costará $635,95 con SUBE registrada y $ 1.011,16 sin registrar. Continuarán los beneficios de la Red SUBE, junto con los pases y tarifas especiales para jubilados, pensionados, personas con discapacidad, estudiantes y docentes.
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Por otro lado, los peajes de las autopistas porteñas aumentarán 3,7%. Para los automóviles en hora pico, el paso por Perito Moreno y 25 de Mayo subirá de $6.671,74 a $6.785,16, mientras que en la Illia pasará de $2.773,69 a $2.820,85.
Cabe recordar que el gobierno porteño vinculó la actualización con las obras de mantenimiento y seguridad vial, entre ellas la repavimentación de calzadas y tareas sobre iluminación, demarcaciones, defensas, puentes, juntas y alambrados.
Se mantendrán los subsidios en las tarifas de luz y gas
El Gobierno Nacional amplió las bonificaciones para los usuarios residenciales de electricidad y gas natural durante octubre, una medida que dejará aumentos promedio de 2,41% en las facturas eléctricas y de 2,46% en las de gas.
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Según se informó, la decisión responde a la persistencia de la guerra en Medio Oriente y a su efecto sobre los costos internacionales de la energía. Los incrementos previstos se ubicaron cerca del 1,7% de inflación registrado en agosto, el último dato oficial disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El esquema mantendrá en 200 kWh mensuales el consumo base bonificable para electricidad. El tope había subido de 150 a 200 kWh el mes anterior y continuará vigente en octubre.
En el caso del gas natural, se extenderá por un mes la bonificación general del 50%. El cronograma original de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) establecía que ese descuento debía reducirse a 0% en octubre.
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La medida incluye una bonificación extraordinaria de 25% para la electricidad y de 24,25% para el gas natural y el gas propano por redes. Los usuarios que cumplan los requisitos recibirán así un 75% de descuento sobre la energía.
Este beneficio se aplicará durante octubre para moderar el impacto de los precios energéticos internacionales sobre los hogares. El aumento promedio será de 1,64% en electricidad y de 2,24% en gas natural, según se informó.
El ajuste de la electricidad alcanzará exclusivamente a los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Estado nacional fija las tarifas. En el resto del país, esa facultad corresponde a los entes reguladores locales.
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La tarifa de gas natural tendrá alcance federal y regirá en todo el territorio nacional.
Prepagas y alquileres con ajustes según cada contrato
Las empresas de medicina prepaga aplicarán un aumento promedio de 2%. Federada Salud y Accord Salud registrarán las subas más bajas, de 1,7%, mientras que los planes de Omint aumentarán 2,9%.
Prevención Salud elevará sus valores 2,2%, Galeno lo hará 2,4% y Avalian, 2,5%. Las compañías consideraron la inflación de agosto, que el Indec ubicó en 1,7%, aunque varias resolvieron aumentos por encima de esa referencia.
El ajuste promedio de las prepagas será inferior al 2,1% registrado en septiembre y quedará lejos del máximo anual de mayo, cuando los planes aumentaron 3,4% en promedio.
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Los contratos de alquiler regidos por el Índice de Contratos de Locación tendrán subas de 17,04% si la actualización es semestral y de 36,41% si corresponde un ajuste anual. En los acuerdos libres vinculados al Índice de Precios al Consumidor, los incrementos anuales de octubre se estiman en 33,1%.
Esa proyección toma la evolución del índice hasta agosto de 2026 y calcula los meses restantes según la tendencia registrada hasta el último dato publicado.
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