Transporte, luz, agua, gas y prepagas: uno por uno, los aumentos que rigen a partir de hoy

Seguirán vigentes los beneficios de la Red SUBE (Imagen ilustrativa Infobae)

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Octubre traerá aumentos en colectivos, subte y prepagas, además de ajustes en peajes, gas, electricidad, agua y algunos alquileres. Desde el jueves 1, los nuevos valores modificarán los gastos fijos de los hogares, con actualizaciones vinculadas a la inflación, el tipo de cambio y los índices contractuales.

Uno de los cambios centrales que se darán impactará en el precio del boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires, ya que subirá 3,7%, de $ 887,99 a $920,48. La tarifa se actualiza mediante un índice que combina la inflación publicada por el Indec con un 2% adicional.

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Quienes utilicen la tarjeta SUBE seguirán pagando según el tramo recorrido, mientras que los pasajeros que abonen con tarjetas bancarias o NFC accederán a una tarifa promedio. El esquema busca agilizar los pagos en el transporte público.

El viaje en subte pasará de $1.753 a $1.817. Se mantendrán las bonificaciones para pasajeros frecuentes: quienes superen los 20, 30 y 40 viajes recibirán descuentos de 20%, 30% y 40%, respectivamente.

Un cuadro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detalla el costo del pasaje de subte y premetro a partir del 1 de octubre según la cantidad de viajes y el registro de la tarjeta SUBE.

En el caso del premetro, costará $635,95 con SUBE registrada y $ 1.011,16 sin registrar. Continuarán los beneficios de la Red SUBE, junto con los pases y tarifas especiales para jubilados, pensionados, personas con discapacidad, estudiantes y docentes.

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Por otro lado, los peajes de las autopistas porteñas aumentarán 3,7%. Para los automóviles en hora pico, el paso por Perito Moreno y 25 de Mayo subirá de $6.671,74 a $6.785,16, mientras que en la Illia pasará de $2.773,69 a $2.820,85.

Cabe recordar que el gobierno porteño vinculó la actualización con las obras de mantenimiento y seguridad vial, entre ellas la repavimentación de calzadas y tareas sobre iluminación, demarcaciones, defensas, puentes, juntas y alambrados.

Se mantendrán los subsidios en las tarifas de luz y gas

El Gobierno Nacional amplió las bonificaciones para los usuarios residenciales de electricidad y gas natural durante octubre, una medida que dejará aumentos promedio de 2,41% en las facturas eléctricas y de 2,46% en las de gas.

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Según se informó, la decisión responde a la persistencia de la guerra en Medio Oriente y a su efecto sobre los costos internacionales de la energía. Los incrementos previstos se ubicaron cerca del 1,7% de inflación registrado en agosto, el último dato oficial disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El esquema mantendrá en 200 kWh mensuales el consumo base bonificable para electricidad. El tope había subido de 150 a 200 kWh el mes anterior y continuará vigente en octubre.

Los aumentos se reflejarán en las tarifas de los usuarios de todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del gas natural, se extenderá por un mes la bonificación general del 50%. El cronograma original de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) establecía que ese descuento debía reducirse a 0% en octubre.

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La medida incluye una bonificación extraordinaria de 25% para la electricidad y de 24,25% para el gas natural y el gas propano por redes. Los usuarios que cumplan los requisitos recibirán así un 75% de descuento sobre la energía.

Este beneficio se aplicará durante octubre para moderar el impacto de los precios energéticos internacionales sobre los hogares. El aumento promedio será de 1,64% en electricidad y de 2,24% en gas natural, según se informó.

El ajuste de la electricidad alcanzará exclusivamente a los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Estado nacional fija las tarifas. En el resto del país, esa facultad corresponde a los entes reguladores locales.

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La tarifa de gas natural tendrá alcance federal y regirá en todo el territorio nacional.

Prepagas y alquileres con ajustes según cada contrato

Las empresas de medicina prepaga aplicarán un aumento promedio de 2%. Federada Salud y Accord Salud registrarán las subas más bajas, de 1,7%, mientras que los planes de Omint aumentarán 2,9%.

Prevención Salud elevará sus valores 2,2%, Galeno lo hará 2,4% y Avalian, 2,5%. Las compañías consideraron la inflación de agosto, que el Indec ubicó en 1,7%, aunque varias resolvieron aumentos por encima de esa referencia.

Los nuevos costos entraron en vigencia a partir de este 1 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste promedio de las prepagas será inferior al 2,1% registrado en septiembre y quedará lejos del máximo anual de mayo, cuando los planes aumentaron 3,4% en promedio.

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Los contratos de alquiler regidos por el Índice de Contratos de Locación tendrán subas de 17,04% si la actualización es semestral y de 36,41% si corresponde un ajuste anual. En los acuerdos libres vinculados al Índice de Precios al Consumidor, los incrementos anuales de octubre se estiman en 33,1%.

Esa proyección toma la evolución del índice hasta agosto de 2026 y calcula los meses restantes según la tendencia registrada hasta el último dato publicado.