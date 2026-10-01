República Dominicana

Valentina Helena Tavárez, la piloto dominicana de 13 años que busca su tercera final mundial de karting en Valencia

La joven corredora viaja a España por tercera ocasión para medirse ante los mejores del mundo en el Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, en Chiva, con el peso de una familia ligada al automovilismo por tres generaciones

Valentina Helena Tavárez viajará a España para competir en la Tillotson T4 Nations Cup 2026. (Imagen de cortesía)
Valentina Helena Tavárez viajará a España para competir en la Tillotson T4 Nations Cup 2026. (Imagen de cortesía)
Guardar

La piloto dominicana Valentina Helena Tavárez, de 13 años, viajará a España para disputar la Tillotson T4 Nations Cup 2026, la final mundial de la plataforma T4, en busca de su tercera participación en el certamen de Valencia.

La competencia se realizará entre el miércoles 30 de septiembre y el domingo 4 de octubre en el Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, ubicado en Chiva. El programa incluirá prácticas, clasificación, mangas, prefinal y carrera final.

PUBLICIDAD

Helena correrá en la categoría T4 Junior con el dorsal 240. En 2022, terminó en el puesto 14 entre 45 pilotos después de largar desde la posición 25, mientras que en 2023 concluyó 17.ª entre 35 competidores.

Su debut internacional la convirtió en la primera dominicana en representar al país en esta competencia. Durante la edición de 2022 fue, además, una de las tres niñas que integraron la parrilla mundial de su categoría.

“Valentina lleva ocho años preparándose para momentos como este. Va a Valencia a competir de tú a tú y a dejar la bandera dominicana en alto”, afirmó su padre y entrenador, Riandys Helena el declaraciones reunidas por Listín Diario.

PUBLICIDAD

La corredora señaló que su país y su familia están presentes cada vez que ingresa a la pista. “Quiero demostrar que una niña dominicana puede estar entre las mejores del mundo”, expresó a Listín Diario.

La piloto dominicana correrá en la categoría T4 Junior con el dorsal 240 durante el mundial de Valencia. (Imagen de cortesía)
La piloto dominicana correrá en la categoría T4 Junior con el dorsal 240 durante el mundial de Valencia. (Imagen de cortesía)

Valentina comenzó a competir a los cinco años, en 2018, y recorrió las categorías Baby Kart, Micro Max y T4 Mini. En esta última fue subcampeona nacional en 2022, resultado que le permitió acceder a desafíos internacionales.

La tercera generación de una familia vinculada al automovilismo

La joven forma parte de la tercera generación de la familia Helena en el automovilismo dominicano, una tradición que inició su abuelo, Radhamés “Lito” Helena. Es hija de Riandys Helena Guerrero y Laura Tavárez Tejeda.

Actualmente participa en el Campeonato Nacional de Karting CDCK 2026 dentro de T4 Junior, donde utiliza el dorsal 253 en las competencias locales. A nivel internacional compite con el 240.

Fuera de las pistas, cursa el tercer año de secundaria en el Colegio Mundo Creativo Montessori, en Santo Domingo.

Solo 36 pilotos llegan a la final mundial

La FIA coronará a sus campeones mundiales de karting en dos ramas durante 2026: las categorías KZ, con caja de cambios manual, y las clases OK, de transmisión directa. La primera competencia se disputó del 17 al 20 de septiembre en Le Mans, Francia, mientras que la segunda está prevista del 4 al 7 de noviembre en el Circuito Internacional de Karting de Bahrein.

Las categorías KZ constituyen la máxima disciplina del karting por la velocidad de sus vehículos y el uso de cambios manuales. El programa reúne a KZ, KZ2 —que entrega una Copa del Mundo— y KZ2 Masters, destinada a pilotos veteranos.

Su debut en 2022 la convirtió en la primera representante dominicana en la historia de este torneo internacional. (Imagen de cortesía)
Su debut en 2022 la convirtió en la primera representante dominicana en la historia de este torneo internacional. (Imagen de cortesía)

La rama OK agrupa a los karts automáticos con motores directos de dos tiempos y funciona como una vía de proyección para jóvenes pilotos hacia la Fórmula 4 y la Fórmula 1. La categoría OK está destinada a competidores sénior desde los 14 o 15 años, mientras que OK-Junior abarca las edades de 12 a 14 años.

Cuatro instancias para llegar a la carrera decisiva

Los pilotos de los campeonatos mundiales y de las copas internacionales atraviesan cuatro etapas competitivas acumulativas a lo largo de cuatro o cinco días: entrenamientos libres, clasificación cronometrada, mangas clasificatorias y finales.

Las prácticas ocupan las primeras jornadas, como los miércoles y jueves en España. En esa instancia, los equipos ajustan el chasis, la carburación y los neumáticos a las condiciones específicas de la pista.

La clasificación se realiza en grupos pequeños y tiene un límite habitual de entre seis y ocho minutos. La vuelta más rápida de cada piloto determina su posición de partida para las mangas posteriores.

La elevada convocatoria, con más de 100 inscriptos por categoría, obliga a dividir la competencia en grupos identificados por letras, como A, B, C y D. Esos grupos disputan carreras breves en las que cada posición final asigna puntos: el primero recibe cero y el segundo, dos.

Las pruebas de KZ se disputan en Le Mans durante septiembre, mientras las categorías OK compiten en noviembre en Bahrein, con los títulos globales en juego para pilotos sénior y juveniles. (Imagen de cortesía)
Las pruebas de KZ se disputan en Le Mans durante septiembre, mientras las categorías OK compiten en noviembre en Bahrein, con los títulos globales en juego para pilotos sénior y juveniles. (Imagen de cortesía)

El objetivo es finalizar las mangas con la menor suma posible. Solo los 36 pilotos mejor ubicados acceden a la parrilla de la final, una carrera de entre 20 y 25 vueltas cuyo vencedor recibe el título de campeón mundial.

Valencia, sede de una copa mundial independiente

Valencia alberga del 30 de septiembre al 4 de octubre la Tillotson T4 Nations Cup 2026, una competencia considerada un mundial independiente por reunir delegaciones de decenas de países. Su estructura deportiva replica las mismas instancias de clasificación y carreras que los certámenes internacionales.

La copa utiliza una fórmula monomarca, basada en la igualdad de motores de cuatro tiempos, para que las diferencias recaigan exclusivamente en la conducción de cada piloto.

Temas Relacionados

ValenciaAutomovilismoDeportesRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana reforzará la protección a denunciantes para consolidar una cultura de transparencia tras apoyo internacional

El documento elaborado con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental Digeig examina normas de conducta, transparencia y prevención de irregularidades estatales, y plantea medidas para proteger a quienes reporten faltas y mejorar la respuesta institucional

República Dominicana reforzará la protección a denunciantes para consolidar una cultura de transparencia tras apoyo internacional

¿Quién es Joheirry Mola, Miss Mundo 2026 reconocida con la Medalla al Mérito Civil en República Dominicana?

El presidente Luis Abinader reconoció a la reina internacional en Santo Domingo por su trayectoria, civismo y representación del país, durante una ceremonia que contó con la vicepresidenta Raquel Peña

¿Quién es Joheirry Mola, Miss Mundo 2026 reconocida con la Medalla al Mérito Civil en República Dominicana?

Talent Up otorgará 15.000 becas gratuitas para formar talento digital en República Dominicana

La iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, Google Cloud y Cisco Networking Academy ya supera las 14.000 solicitudes y busca preparar trabajadores ante las nuevas necesidades tecnológicas de empresas y sectores productivos

Talent Up otorgará 15.000 becas gratuitas para formar talento digital en República Dominicana

República Dominicana pide extender un año la misión de seguridad en Haití y advierte que seis meses no alcanzan

El canciller Bisonó respaldó la prórroga aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, pero reclamó un plazo mayor para dar continuidad a los países que aportan tropas, recursos y asistencia logística

República Dominicana pide extender un año la misión de seguridad en Haití y advierte que seis meses no alcanzan

La Cancillería dominicana reabrirá su consulado en Caracas

La medida permitirá a los ciudadanos gestionar sus trámites directamente en territorio venezolano sin viajar a Bogotá, aunque los expedientes iniciados en la capital colombiana deberán concluirse en la sede anterior

La Cancillería dominicana reabrirá su consulado en Caracas

TECNO

Elon Musk defendió la transformación laboral por la IA: “Los empleos van a cambiar; siempre han cambiado”

Elon Musk defendió la transformación laboral por la IA: “Los empleos van a cambiar; siempre han cambiado”

El truco para crear stickers de WhatsApp con fotos y herramientas de IA

Qué pasa si apretas el botón 0 del control remoto de la TV por 3 segundos

Una app convierte el iPhone Duo en un Walkman que se rebobina con un lápiz

Una ONG demandó a OpenAI por dejar que sus agentes de IA hackearan Hugging Face

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Nicolas Cage compara las películas de superhéroes con la WWE

Presley Gerber habría recaído en el consumo de sustancias momentos antes de su muerte: esto reveló un nuevo video de TMZ

Pareja de tiktokers fue detenida tras un incendio que destruyó una casa abandonada

El oso malcriado está de vuelta: ‘Ted’ revela su primer vistazo en versión animada

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

MUNDO

El primer ministro Narendra Modi calificó de “héroe” al piloto indio de Flydubai apuñalado durante el vuelo hacia Israel

El primer ministro Narendra Modi calificó de “héroe” al piloto indio de Flydubai apuñalado durante el vuelo hacia Israel

El Kremlin amenazó con usar armas nucleares si la OTAN bloquea el enclave de Kaliningrado

Ucrania recuperó 176 kilómetros cuadrados de territorio ocupado por Rusia y prepara una nueva contraofensiva

Israel denunció que el ataque en el vuelo de Flydubai busca quebrar los Acuerdos de Abraham

Los antecedentes de pilotos y tripulantes que intentaron provocar accidentes aéreos