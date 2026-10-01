Valentina Helena Tavárez, la piloto dominicana de 13 años que busca su tercera final mundial de karting en Valencia

Valentina Helena Tavárez viajará a España para competir en la Tillotson T4 Nations Cup 2026. (Imagen de cortesía)

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La piloto dominicana Valentina Helena Tavárez, de 13 años, viajará a España para disputar la Tillotson T4 Nations Cup 2026, la final mundial de la plataforma T4, en busca de su tercera participación en el certamen de Valencia.

La competencia se realizará entre el miércoles 30 de septiembre y el domingo 4 de octubre en el Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, ubicado en Chiva. El programa incluirá prácticas, clasificación, mangas, prefinal y carrera final.

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Helena correrá en la categoría T4 Junior con el dorsal 240. En 2022, terminó en el puesto 14 entre 45 pilotos después de largar desde la posición 25, mientras que en 2023 concluyó 17.ª entre 35 competidores.

Su debut internacional la convirtió en la primera dominicana en representar al país en esta competencia. Durante la edición de 2022 fue, además, una de las tres niñas que integraron la parrilla mundial de su categoría.

“Valentina lleva ocho años preparándose para momentos como este. Va a Valencia a competir de tú a tú y a dejar la bandera dominicana en alto”, afirmó su padre y entrenador, Riandys Helena el declaraciones reunidas por Listín Diario.

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La corredora señaló que su país y su familia están presentes cada vez que ingresa a la pista. “Quiero demostrar que una niña dominicana puede estar entre las mejores del mundo”, expresó a Listín Diario.

La piloto dominicana correrá en la categoría T4 Junior con el dorsal 240 durante el mundial de Valencia. (Imagen de cortesía)

Valentina comenzó a competir a los cinco años, en 2018, y recorrió las categorías Baby Kart, Micro Max y T4 Mini. En esta última fue subcampeona nacional en 2022, resultado que le permitió acceder a desafíos internacionales.

La tercera generación de una familia vinculada al automovilismo

La joven forma parte de la tercera generación de la familia Helena en el automovilismo dominicano, una tradición que inició su abuelo, Radhamés “Lito” Helena. Es hija de Riandys Helena Guerrero y Laura Tavárez Tejeda.

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Actualmente participa en el Campeonato Nacional de Karting CDCK 2026 dentro de T4 Junior, donde utiliza el dorsal 253 en las competencias locales. A nivel internacional compite con el 240.

Fuera de las pistas, cursa el tercer año de secundaria en el Colegio Mundo Creativo Montessori, en Santo Domingo.

Solo 36 pilotos llegan a la final mundial

La FIA coronará a sus campeones mundiales de karting en dos ramas durante 2026: las categorías KZ, con caja de cambios manual, y las clases OK, de transmisión directa. La primera competencia se disputó del 17 al 20 de septiembre en Le Mans, Francia, mientras que la segunda está prevista del 4 al 7 de noviembre en el Circuito Internacional de Karting de Bahrein.

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Las categorías KZ constituyen la máxima disciplina del karting por la velocidad de sus vehículos y el uso de cambios manuales. El programa reúne a KZ, KZ2 —que entrega una Copa del Mundo— y KZ2 Masters, destinada a pilotos veteranos.

Su debut en 2022 la convirtió en la primera representante dominicana en la historia de este torneo internacional. (Imagen de cortesía)

La rama OK agrupa a los karts automáticos con motores directos de dos tiempos y funciona como una vía de proyección para jóvenes pilotos hacia la Fórmula 4 y la Fórmula 1. La categoría OK está destinada a competidores sénior desde los 14 o 15 años, mientras que OK-Junior abarca las edades de 12 a 14 años.

Cuatro instancias para llegar a la carrera decisiva

Los pilotos de los campeonatos mundiales y de las copas internacionales atraviesan cuatro etapas competitivas acumulativas a lo largo de cuatro o cinco días: entrenamientos libres, clasificación cronometrada, mangas clasificatorias y finales.

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Las prácticas ocupan las primeras jornadas, como los miércoles y jueves en España. En esa instancia, los equipos ajustan el chasis, la carburación y los neumáticos a las condiciones específicas de la pista.

La clasificación se realiza en grupos pequeños y tiene un límite habitual de entre seis y ocho minutos. La vuelta más rápida de cada piloto determina su posición de partida para las mangas posteriores.

La elevada convocatoria, con más de 100 inscriptos por categoría, obliga a dividir la competencia en grupos identificados por letras, como A, B, C y D. Esos grupos disputan carreras breves en las que cada posición final asigna puntos: el primero recibe cero y el segundo, dos.

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Las pruebas de KZ se disputan en Le Mans durante septiembre, mientras las categorías OK compiten en noviembre en Bahrein, con los títulos globales en juego para pilotos sénior y juveniles. (Imagen de cortesía)

El objetivo es finalizar las mangas con la menor suma posible. Solo los 36 pilotos mejor ubicados acceden a la parrilla de la final, una carrera de entre 20 y 25 vueltas cuyo vencedor recibe el título de campeón mundial.

Valencia, sede de una copa mundial independiente

Valencia alberga del 30 de septiembre al 4 de octubre la Tillotson T4 Nations Cup 2026, una competencia considerada un mundial independiente por reunir delegaciones de decenas de países. Su estructura deportiva replica las mismas instancias de clasificación y carreras que los certámenes internacionales.

La copa utiliza una fórmula monomarca, basada en la igualdad de motores de cuatro tiempos, para que las diferencias recaigan exclusivamente en la conducción de cada piloto.

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