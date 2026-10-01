Crimen y Justicia

Allanaron tres supermercados chinos por utilizar un sistema de software para evadir impuestos

Secuestraron computadoras, impresoras de tickets y terminales de pago. Investigan a dos personas que habrían provisto un programa para modificar los registros de facturación. Los responsables de los comercios fueron notificados de la causa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Uno de los supermercados chinos allanados en La Plata
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Tres supermercados de La Plata fueron allanados este miércoles en una investigación por una presunta maniobra para alterar la facturación y ocultar ventas a los organismos fiscales. Los procedimientos estuvieron a cargo de la DDI local, que secuestró equipos informáticos, dispositivos de cobro y comprobantes, indicaron fuentes policiales a Infobae.

La causa comenzó el 4 de junio y tiene bajo investigación a una mujer y un hombre que, según la hipótesis judicial, proveerían a propietarios de supermercados chinos un sistema informático y soporte técnico para manipular los registros de ventas. El programa permitiría alterar, ocultar o eliminar comprobantes, además de modificar importes y precios, para declarar una facturación distinta de la real.

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Las medidas fueron dispuestas en una causa caratulada como “defraudación”, con intervención de la UFI N° 11, a cargo de Álvaro Garganta., y del Juzgado de Garantías N° 4, encabezado por Pabo Masi.

Las fuentes indicaron que uno de los procedimientos se realizó en el supermercado TI/MI, ubicado en la calle 7, entre 63 y 64, donde fue identificado como responsable Z. Z., de 60 años. Allí secuestraron dos computadoras de escritorio, una notebook, cuatro impresoras de tickets fiscales, siete terminales de pago, dos módems y 56 comprobantes de ventas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Otro de los puntos allanados por la DDI de La Plata

En Pino Smart, situado en la calle 75, entre 6 y 7, los policías identificaron como encargada a J. Q., de 38 años. En ese local incautaron cinco computadoras de escritorio, tres terminales de pago, dos grabadores de video, un router, dos celulares, dos pendrives, una impresora de tickets fiscales y 33 comprobantes.

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El tercer allanamiento fue en Argenchino, en la esquina de 7 y 95, donde fue identificado como encargado I. D., de 46 años. Los agentes secuestraron siete computadoras de escritorio, nueve terminales de pago, tres celulares, una notebook, trece impresoras de tickets fiscales y tres módems.

Tras los operativos, la fiscalía dispuso que los responsables de los tres comercios fueran notificados de la formación de la causa. El parte policial no informó detenciones ni precisó el monto del presunto perjuicio económico.

Antecedente

A mediados de agosto, se conoció el caso de un ex funcionario municipal de La Plata, J. E. R., que fue detenido en una causa que investiga una presunta red de corrupción vinculada con la mafia china. Según la investigación, habría cobrado coimas para facilitar habilitaciones comerciales, evitar clausuras y gestionar licencias de conducir y permisos de venta de alcohol sin cumplir los requisitos legales. Los investigadores encontraron conversaciones que lo relacionaban con K. D., alias “Matías”, presunto jefe de la organización que escapó de una comisaría platense en 2022.

La investigación se originó en el análisis de un celular secuestrado en aquel expediente y derivó en once detenciones y allanamientos en los que la Policía Federal incautó armas y dinero. La fiscalía atribuye a la organización actividades de juego clandestino y amenazas a comerciantes, además de una estructura de contadores y testaferros para ocultar sus ingresos. Según la acusación, “Matías” utilizaba sus contactos municipales para exigir dinero a supermercadistas a cambio de resolver trámites o evitar clausuras.

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