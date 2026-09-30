Una violenta pelea en La Plata terminó con dos personas heridas y un detenido

Una pelea en la calle 12 de La Plata dejó dos personas hospitalizadas y un hombre de 37 años aprehendido. (Google Maps)

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Dos personas fueron trasladadas a hospitales de La Plata y un hombre de 37 años quedó aprehendido tras una pelea que incluyó golpes y una barra de hierro en el centro de la ciudad. El episodio ocurrió ayer en la calle 12, entre 58 y 59, y requirió la intervención de la Policía, ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y personal del área de Niñez y Adolescencia.

La secuencia se inició a partir de una discusión entre personas que se encontraban en situación de calle. La confrontación derivó en agresiones físicas y dejó a una mujer de 33 años con lesiones en el rostro y a un joven de 23 con golpes en la cabeza.

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La versión policial señala que el hombre de 37 años estaba pidiendo dinero junto a una menor cuando se produjo el cruce con el joven y una mujer de 33, expareja de este último.

Con el avance del altercado, y de acuerdo con lo informado por el portal 0221, los involucrados comenzaron a intercambiar golpes. En ese contexto, uno de ellos utilizó barra de hierro, que aún es motivo de investigación.

Frente a las lesiones advertidas durante el procedimiento, los policías pidieron ambulancias del SAME. Los equipos médicos asistieron inicialmente a las personas que habían intervenido en la pelea y definieron el traslado de dos de ellas a centros de salud de la ciudad.

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La mujer de 33 años fue llevada al Hospital Rossi luego de que los profesionales constataran múltiples golpes en el rostro. El joven de 23 años, en tanto, fue derivado al Hospital San Martín debido a las lesiones que presentaba en la cabeza.

Luego del procedimiento en el centro platense, el hombre de 37 años fue trasladado a la comisaría Novena. Quedó aprehendido en el marco de una causa que fue caratulada como “lesiones”, según consignó la Policía.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.° 11 de La Plata, encabezada por el fiscal Álvaro Garganta.

El episodio tuvo además una intervención específica por la presencia de una menor junto al hombre aprehendido. La Justicia dispuso que quedara bajo resguardo de personal del Servicio de Niñez y Adolescencia, medida adoptada después de la actuación policial en la zona de calle 12.

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La menor no fue identificada y no se informó si sufrió lesiones. La decisión judicial apuntó a garantizar su cuidado mientras continuaban las actuaciones por la pelea y se establecía la situación de los adultos involucrados.

La Policía secuestró una barra metálica de un metro de largo que se incorporó a la causa judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detuvieron a un hombre en La Plata por asesinar a otro con un ladrillo en la cabeza

Días atrás, un hombre identificado como Ramiro Sebastián Terraza murió este jueves tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea en la vía pública en la localidad platense de Villa Elisa. Por el hecho, fue detenido un conocido de la víctima, quien quedó a disposición de la Justicia mientras se investigan las circunstancias del ataque.

El episodio se produjo en las últimas horas en la zona de Camino Centenario y calle 45, un sector ubicado en el norte del partido de La Plata. De acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa, Terraza y el ahora aprehendido habrían mantenido una discusión que derivó en un enfrentamiento físico.

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No obstante, los investigadores intentan establecer cuál fue el origen de la pelea, qué intervención tuvo cada una de las personas involucradas y si hubo testigos que puedan aportar precisiones sobre la secuencia. También buscan determinar si existieron conflictos previos entre ambos que pudieran desencadenar la pelea.

Según la información inicial reunida por la Policía, los dos hombres se encontraban bajo los efectos de estupefacientes al momento del hecho. En ese contexto, la discusión habría escalado hasta convertirse en una agresión física.

La hipótesis bajo análisis indica que el sospechoso, identificado en las actuaciones con el apellido Muñoz, habría tomado un ladrillo y golpeado a Terraza en la cabeza. Como consecuencia de esa lesión, la víctima sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar.

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Después de que el hecho fuera denunciado ante las autoridades, los efectivos de la Comisaría 12ª de Villa Elisa se dirigieron hacia el cruce de Camino Centenario y 45. Al llegar, encontraron al hombre tendido en la vía pública. Para ese entonces, no tenía signos vitales y presentaba lesiones visibles en la zona de la cabeza.

De la misma manera, informaron que el presunto agresor fue aprehendido en el lugar del hecho y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de La Plata que interviene en el caso. La causa fue caratulada de manera inicial como homicidio.

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De acuerdo con los registros consultados por la Policía, la víctima tenía antecedentes vinculados con causas por robo y robo agravado. Además, había recuperado la libertad en 2024 luego de permanecer alojado en la Unidad Penal N° 18 de Gorina.

La causa permanece bajo investigación judicial en La Plata. Mientras se esperan los resultados de las pericias y de la autopsia, la Fiscalía definirá los próximos pasos procesales respecto del hombre detenido y buscará reunir pruebas para esclarecer el homicidio.