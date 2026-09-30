Crimen y Justicia

“Estaba irreconocible”: habló la madre del adolescente asesinado en Salta tras la detención de dos sospechosos

La mamá de Gustavo Ferreyra exigió avances judiciales tras el hallazgo del joven de 16 años en un canal. Asimismo, cuestionó que los acusados hubieran sido liberados, pese a que ya habían atentado contra otro de sus familiares

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mamá del adolescente asesinado anticipó que podría convocar a una marcha para pedir justicia (Gentileza: La Mañana de Fabián Leiva)
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La investigación por el homicidio de Gustavo Ferreyra, el adolescente de 16 años que fue hallado el domingo dentro de un canal de Las Lajitas, en Salta, mantiene detenidos a dos hermanos. No obstante, la familia de la víctima reclama que se esclarezca cómo llegó al lugar y pide una condena para los responsables.

Después de que se presentara en la Fiscalía, la madre del joven, Eva Gómez, confirmó que los dos sospechosos, identificados como N. S. (21) y M. S. (25), continúan detenidos mientras avanza la causa. Si bien los familiares los vinculan con el asesinato, la Justicia deberá determinar su responsabilidad y la participación de cada uno.

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Gustavo había cumplido 16 años el 15 de septiembre. Según el relato de su madre, los dos sospechosos habían recuperado la libertad el 18 de este mes, después de permanecer detenidos por una causa previa. No obstante, nueve días más tarde, el adolescente fue encontrado sin vida.

Uno de los interrogantes centrales de la causa es cómo llegó el adolescente al canal donde fue hallado. De acuerdo con El Tribuno, Gómez indicó que todavía no recibió precisiones sobre ese punto y que aguarda los resultados de las medidas ordenadas por la Fiscalía.

Dos jóvenes de espaldas frente a una pared, uno con camiseta negra y otro con camiseta deportiva naranja con el número tres
Los dos detenidos por el crimen de Gustavo Ferreyra (Gentileza: La Mañana de Fabián Leiva)

“Eso es lo que nosotros estamos esperando, porque toda investigación sigue su curso y tenemos que seguir esperando”, afirmó la madre en declaraciones a La Mañana de Fabián Leiva. Asimismo, señaló que el cuerpo presentaba lesiones y sostuvo que el joven pudo haber sido atacado con un machete.

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De esta manera, Gómez contó que la familia no pudo realizar un velatorio a cajón abierto por las condiciones en que fue encontrado su hijo. “Solo estuvimos unos segundos, estaba irreconocible”, expresó. Sin embargo, esa hipótesis forma parte de la investigación y deberá ser confirmada o descartada mediante las actuaciones judiciales y los informes periciales.

Frente a esto, la mujer pidió una respuesta judicial contundente. “Yo lo único que pido es justicia, porque esto tiene que ser una condena perpetua, que no salga nunca más”, sostuvo. “Nada justifica arrebatarle la vida a una criatura inocente”, añadió Gómez.

Por su parte, el tío de Gustavo afirmó que los dos detenidos habían estado privados de su libertad junto a un tercer hombre por un episodio anterior. Según su versión, él había sufrido un ataque con arma de fuego y señaló a D. S. como presunto autor del disparo.

Niños sustraídos La Rioja (Policía de Salta)
La Brigada de Investigaciones secuestró elementos de prueba durante los allanamientos concretados en varios domicilios.

“Es un momento muy duro. Toda nuestra familia está destruida, estamos atravesando por un dolor inmenso. Pedimos justicia por lo que le pasó a mi sobrino”, manifestó el tío del adolescente asesinado.

Asimismo, los familiares de Ferreyra expusieron los antecedentes que los hermanos detenidos tenían previo al crimen. En este sentido, también les atribuyeron causas por robos, lesiones graves, amenazas e intentos de homicidio. No obstante, esos señalamientos deberán ser corroborados en el expediente judicial.

Así fue la detención de los sospechosos y el hallazgo del cuerpo

Los dos hombres mayores de edad fueron detenidos en Las Lajitas por el crimen del adolescente. La Fiscalía anticipó que los sospechosos serán imputados de forma provisoria por homicidio criminis causa.

Desde el minuto cero, la causa quedó a cargo del fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, quien acudió al lugar del hallazgo y dispuso medidas para determinar la secuencia de los hechos e identificar a todos los posibles involucrados.

En línea con esto, informaron que la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta realizó allanamientos en distintos domicilios luego del hallazgo del cuerpo. En el marco de esos operativos fueron arrestados los dos sospechosos.

Policía de Salta
Los acusados fueron detenidos en Las Lajitas por el homicidio de un adolescente en una propiedad rural

Durante las medidas se secuestraron objetos que podrían aportar elementos para el esclarecimiento del caso, según informó El Tribuno. Sin embargo, el material será sometido a pericias y cotejos junto con otras pruebas reunidas por los investigadores.

Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta indicó que los detenidos enfrentarán, de manera provisoria, una acusación por homicidio criminis causa. La figura se aplica cuando la muerte se comete para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para procurar la impunidad de sus autores o partícipes.

A pesar de esto, la situación procesal de los dos hombres quedará sujeta a las resoluciones que adopte la Justicia en las próximas etapas de la causa. Tras el procedimiento inicial en la propiedad rural de Las Lajitas, el cuerpo del adolescente fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta.

Allí se realizó la autopsia dispuesta dentro del expediente. El resultado de ese estudio forense será una de las pruebas centrales para establecer las circunstancias de la muerte.

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