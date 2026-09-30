Crimen y Justicia

Investigan un tiroteo a metros de una escuela en Neuquén

Los dos hombres involucrados escaparon del lugar. De acuerdo con la reconstrucción de los testigos, una tercera persona pasó corriendo por el lugar y recogió algunas de las vainas

Un edificio escolar con paredes de ladrillo, cerco con grafitis y techos de chapa, con personas paradas en una calle de tierra
Un enfrentamiento a tiros ocurrió en el barrio Vista Hermosa de Centenario a una cuadra de la Escuela Primaria N° 59. (Google Maps)
Guardar

Un enfrentamiento a tiros en plena vía pública volvió a generar alarma en Centenario, en la provincia de Neuquén, luego de que dos personas efectuaran disparos durante la tarde del lunes en el barrio Vista Hermosa, a una cuadra de la Escuela Primaria N° 59. Los involucrados escaparon antes de la llegada de los patrulleros y no se informó de heridos.

El episodio ocurrió cerca de las 17:20 del martes, en la intersección de Jorge Luis Borges y Guatemala, un sector residencial donde vecinos buscaron resguardo dentro de sus viviendas tras escuchar las detonaciones. La cercanía con el establecimiento educativo incrementó la preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

PUBLICIDAD

Según lo informado por el portal LM Neuquén, los testigos habrían oído alrededor de siete disparos. La Policía encontró luego tres vainas servidas.

El llamado de los vecinos activó la intervención de efectivos de la Comisaría 52 de Centenario, que se dirigieron al cruce de las calles Jorge Luis Borges y Guatemala pocos minutos después de los disparos. Para entonces, las dos personas que habrían protagonizado el intercambio de tiros ya no estaban en el lugar.

Según la reconstrucción preliminar, ambos sujetos utilizaron armas de fuego. Las circunstancias que dieron inicio a la confrontación no fueron establecidas y tampoco se conocieron identidades ni detenciones vinculadas con este hecho.

PUBLICIDAD

Tras la primera actuación, se convocó a la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II. Sus integrantes realizaron un relevamiento en el área con el objetivo de reunir elementos que permitan identificar a los responsables y precisar la cantidad de armas que pudieron haberse utilizado.

Una de las hipótesis surgidas en las primeras averiguaciones señala que una tercera persona habría pasado corriendo por la esquina y recogido otras vainas antes de retirarse. Sin embargo, esa posibilidad aún debe ser corroborada por los investigadores y no fue confirmada oficialmente.

La Policía recolectó tres vainas servidas en la escena, mientras los testigos afirmaron que escucharon alrededor de siete disparos.
La Policía recolectó tres vainas servidas en la escena, mientras los testigos afirmaron que escucharon alrededor de siete disparos.

Por el momento, no se difundieron precisiones sobre el calibre de las vainas, eventuales cámaras de seguridad en el sector ni testimonios que permitan establecer el recorrido que siguieron los sospechosos tras abandonar el lugar. La investigación quedó orientada a esclarecer esos interrogantes.

Este nuevo episodio se registró pocos días después de otro ataque armado ocurrido en el mismo barrio de Centenario. Durante la noche del viernes 25, una vivienda situada en inmediaciones de El Salvador y Juan Domingo Perón recibió al menos 30 impactos de proyectil en su frente.

En esa ocasión, el ataque también provocó daños sobre una camioneta Peugeot Partner que se encontraba estacionada frente a la casa. Más tarde, en medio de incidentes ocurridos mientras trabajaban los efectivos, una Ford Transit de la Metropolitana sufrió daños, según la información difundida entonces.

El comisario Marcos Mazzone indicó que los disparos del viernes ocurrieron cerca de las 23 y se extendieron durante pocos minutos. Luego del aviso, concurrieron agentes de la Comisaría 52 junto con personal de Criminalística para constatar los impactos en el inmueble.

De acuerdo con la información brindada por el comisario, la persona afectada por el ataque manifestó conocer a los presuntos responsables y señaló a cuatro personas. Ese antecedente ocurrió en el mismo sector donde, días más tarde, se produjo el enfrentamiento armado de la tarde del lunes.

Temas Relacionados

CentenarioNeuquénTiroteoArmas de fuego

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió un nene de 10 años tras ser atropellado en Córdoba: en medio de la investigación ocurrió un choque múltiple

La víctima fatal atravesaba la avenida Circunvalación de Córdoba junto a otros menores. Más tarde, un siniestro en cadena involucró a tres autos, un camión y un patrullero

Murió un nene de 10 años tras ser atropellado en Córdoba: en medio de la investigación ocurrió un choque múltiple

Crimen de las turistas francesas: rechazaron el sobreseimiento de los policías acusados de apremios ilegales

El Ministerio Público Fiscal, que el 29 de mayo había pedido avanzar hacia el debate oral, resistió el intento de las defensas de lograr la extinción de la acción penal. Los jueces les dieron la razón al concluir que la demora en el proceso se explica, en parte, por los numerosos recursos que los propios defensores promovieron a lo largo de la tramitación

Crimen de las turistas francesas: rechazaron el sobreseimiento de los policías acusados de apremios ilegales

Detuvieron a tres sospechosos por la entradera al reconocido abogado de San Isidro: uno está acusado de otros cuatro robos

Los allanamientos se realizaron en Pilar. Entre los elementos secuestrados está el auto que habría sido utilizado en el asalto y pertenencias de las víctimas. Las otras dos detenidas están señaladas por realizar compras y transferencias con las tarjetas y cuentas robadas

Detuvieron a tres sospechosos por la entradera al reconocido abogado de San Isidro: uno está acusado de otros cuatro robos

Detuvieron al tesorero de una escuela de Posadas: estiman que usó $20 millones de la Estudiantina para gastos personales

El hombre, de 37 años y padre de una alumna, había sido elegido para administrar los fondos reunidos por las familias. Según la investigación, parte del dinero habría sido destinado a ruedas, combustible, restaurantes y otros gastos personales. Ante los reclamos, devolvió $3 millones

Detuvieron al tesorero de una escuela de Posadas: estiman que usó $20 millones de la Estudiantina para gastos personales

El Vaticano declaró culpable por abusos al sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado

Dos tribunales eclesiásticos alcanzaron la “certeza moral” sobre la responsabilidad del religioso, fallecido en 2023, por hechos cometidos contra varias personas. Había sido denunciado por cerca de 20 seminaristas

El Vaticano declaró culpable por abusos al sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado

DEPORTES

La negociación que mantiene en vilo el futuro de Alpine: cómo puede afectar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

La negociación que mantiene en vilo el futuro de Alpine: cómo puede afectar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

El gesto del Dibu Martínez y el plantel de la selección argentina al arribar a Córdoba: la multitudinaria bienvenida

Los festejos de Rosario Central con Estudiantes como principal blanco de burlas tras la polémica

La decisión de Ferrari sobre su jefe de equipo en medio de la crisis y los rumores del posible desembarco de Christian Horner

La revelación de Santiago Sosa sobre Facundo Colidio y Boca Juniors en la previa del cruce ante Vasco Da Gama por la Sudamericana

TELESHOW

Habló Emiliano Tarragona, el denunciante de Maxi Ghione: “No me dejaba salir y sacó dos armas de fuego”

Habló Emiliano Tarragona, el denunciante de Maxi Ghione: “No me dejaba salir y sacó dos armas de fuego”

Juana Viale contó por qué volvería a ser madre a los 44 años: "Me encanta, me siento vital"

Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef Celebrity: “Nunca me voy a olvidar que Wanda me secó las lágrimas”

Robbie Williams sorprendió a sus fans en Buenos Aires con un show acústico en la puerta de su hotel

Danelik explotó contra Brian Sarmiento por sus declaraciones sobre su separación: “Me rompió el corazón”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Ferry queda parcialmente hundido en el muelle de cabotaje de La Ceiba tras percance

Honduras: Ferry queda parcialmente hundido en el muelle de cabotaje de La Ceiba tras percance

Gabriela de Bukele anuncia 22 cuentos musicales de Cri-Cri para el Mes de la Niñez en El Salvador

La ONU pidió a EEUU y Rusia negociar un nuevo tratado nuclear ante la situación “más peligrosa” desde el final de la Guerra Fría

Secretos vaticanos: un libro cuenta el largo camino burocrático hacia la santidad, con prólogo del papa Francisco

El incidente aéreo entre Guatemala y Belice y la tensión diplomática que antecede al juicio histórico en La Haya