Investigan un tiroteo a metros de una escuela en Neuquén

Un enfrentamiento a tiros ocurrió en el barrio Vista Hermosa de Centenario a una cuadra de la Escuela Primaria N° 59. (Google Maps)

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Un enfrentamiento a tiros en plena vía pública volvió a generar alarma en Centenario, en la provincia de Neuquén, luego de que dos personas efectuaran disparos durante la tarde del lunes en el barrio Vista Hermosa, a una cuadra de la Escuela Primaria N° 59. Los involucrados escaparon antes de la llegada de los patrulleros y no se informó de heridos.

El episodio ocurrió cerca de las 17:20 del martes, en la intersección de Jorge Luis Borges y Guatemala, un sector residencial donde vecinos buscaron resguardo dentro de sus viviendas tras escuchar las detonaciones. La cercanía con el establecimiento educativo incrementó la preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

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Según lo informado por el portal LM Neuquén, los testigos habrían oído alrededor de siete disparos. La Policía encontró luego tres vainas servidas.

El llamado de los vecinos activó la intervención de efectivos de la Comisaría 52 de Centenario, que se dirigieron al cruce de las calles Jorge Luis Borges y Guatemala pocos minutos después de los disparos. Para entonces, las dos personas que habrían protagonizado el intercambio de tiros ya no estaban en el lugar.

Según la reconstrucción preliminar, ambos sujetos utilizaron armas de fuego. Las circunstancias que dieron inicio a la confrontación no fueron establecidas y tampoco se conocieron identidades ni detenciones vinculadas con este hecho.

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Tras la primera actuación, se convocó a la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II. Sus integrantes realizaron un relevamiento en el área con el objetivo de reunir elementos que permitan identificar a los responsables y precisar la cantidad de armas que pudieron haberse utilizado.

Una de las hipótesis surgidas en las primeras averiguaciones señala que una tercera persona habría pasado corriendo por la esquina y recogido otras vainas antes de retirarse. Sin embargo, esa posibilidad aún debe ser corroborada por los investigadores y no fue confirmada oficialmente.

La Policía recolectó tres vainas servidas en la escena, mientras los testigos afirmaron que escucharon alrededor de siete disparos.

Por el momento, no se difundieron precisiones sobre el calibre de las vainas, eventuales cámaras de seguridad en el sector ni testimonios que permitan establecer el recorrido que siguieron los sospechosos tras abandonar el lugar. La investigación quedó orientada a esclarecer esos interrogantes.

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Este nuevo episodio se registró pocos días después de otro ataque armado ocurrido en el mismo barrio de Centenario. Durante la noche del viernes 25, una vivienda situada en inmediaciones de El Salvador y Juan Domingo Perón recibió al menos 30 impactos de proyectil en su frente.

En esa ocasión, el ataque también provocó daños sobre una camioneta Peugeot Partner que se encontraba estacionada frente a la casa. Más tarde, en medio de incidentes ocurridos mientras trabajaban los efectivos, una Ford Transit de la Metropolitana sufrió daños, según la información difundida entonces.

El comisario Marcos Mazzone indicó que los disparos del viernes ocurrieron cerca de las 23 y se extendieron durante pocos minutos. Luego del aviso, concurrieron agentes de la Comisaría 52 junto con personal de Criminalística para constatar los impactos en el inmueble.

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De acuerdo con la información brindada por el comisario, la persona afectada por el ataque manifestó conocer a los presuntos responsables y señaló a cuatro personas. Ese antecedente ocurrió en el mismo sector donde, días más tarde, se produjo el enfrentamiento armado de la tarde del lunes.