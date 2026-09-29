Crimen y Justicia

Detuvieron al tesorero de una escuela de Posadas: estiman que usó $20 millones de la Estudiantina para gastos personales

El hombre, de 37 años y padre de una alumna, había sido elegido para administrar los fondos reunidos por las familias. Según la investigación, parte del dinero habría sido destinado a ruedas, combustible, restaurantes y otros gastos personales. Ante los reclamos, devolvió $3 millones

Un padre de una escuela de Posadas fue detenido por usar $20 millones de la Estudiantina para gastos personales
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El tesorero de la comisión de padres de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 34 de Posadas está detenido acusado de haber utilizado para gastos personales el dinero que estudiantes y familias reunieron durante meses para participar de la Estudiantina 2026.

Se trata de la tradicional Fiesta Provincial de los Estudiantes, que cada año reúne a alumnos de escuelas secundarias que desfilan con sus cuerpos de baile y bandas de música y preparan carrozas, además de participar del Show de Escolas.

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La denuncia inicial estableció un faltante de $5.769.757, pero el avance de la investigación y el análisis de movimientos bancarios y comprobantes aportados por las familias elevó el monto a unos $20 millones.

El acusado, Héctor E. B., de 37 años, no era empleado ni docente de la institución. Es papá de una alumna de la institución y ya había participado durante el año anterior de la comisión de padres. Luego de varias reuniones en las que explicó cómo podían administrarse los recursos, fue elegido tesorero por la propia comunidad educativa. Su pareja, Cristina D. G., de 38 años, quedó como presidenta de la comisión.

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Según informaron fuentes policiales a Infobae, la denuncia fue presentada el pasado 27 de septiembre por una madre ante la Comisaría 19ª de Itaembé Guazú. Héctor E. B. fue indagado y permanece detenido en esa dependencia, imputado por “administración infiel”. Su pareja, en tanto, fue notificada de la instrucción de la causa.

El dinero que administraba provenía de meses de actividades organizadas para financiar la participación de los alumnos en la Estudiantina: ventas de pastelitos, locro, empanadas, pizzas y pollo, además de aportes individuales de las familias para pagar trajes, instrumentos y otros elementos necesarios para la presentación.

De acuerdo con los medios locales, la EPET N° 34 cuenta con unos 76 estudiantes entre el cuerpo de baile y la banda de música, además de entre 15 y 20 jóvenes que participan de la carroza. Todos trabajaron desde principios de año con el objetivo de llegar al Show de Escolas.

“Los chicos trabajaron. Vendieron pastelitos y empanadas y toda esa plata no está”, contó Silvana Fernández, madre de uno de los alumnos, en declaraciones a FM Show.

El acusado fue elegido tesorero de la comisión de padres
El acusado fue elegido tesorero de la comisión de padres

“Siempre decía que había pérdida”

Las primeras sospechas surgieron cuando los integrantes de la comisión intentaron hacer una rendición de cuentas. “Cuando se hacía una venta grande, nos decía que teníamos pérdida. Por más que la gente incluso donaba verduras, pollo, las tapas, todo, siempre decía que había pérdida”, afirmó Santiago Villagra, director de la banda de música, en diálogo con El Territorio.

Ante esa situación, padres y directores comenzaron a realizar sus propios cálculos y advirtieron que los números no coincidían. Cuando le pidieron explicaciones, Héctor E. B. habría argumentado que la cuenta había sido cerrada por un exceso de movimientos bancarios.

El faltante se volvió evidente cuando llegó el momento de retirar los trajes confeccionados para los estudiantes. Silvana, integrante de la comisión, explicó que la entrega se fue postergando porque no había dinero suficiente para pagarlos.

Finalmente, la modista accedió a entregar las prendas después de que la comisión dejara un vehículo como garantía de pago. Así, los alumnos pudieron participar de las primeras noches de la Estudiantina. Sin embargo, todavía mantienen con la mujer una deuda de $3.400.000.

“El auto sigue en la casa de la modista, el dinero de la modista no está y, obviamente, el dinero de la escuela tampoco”, señaló Fernández.

Ante los primeros reclamos, el acusado devolvió $3 millones. Para entonces, las cuentas realizadas por los integrantes de la comisión estimaban que el faltante rondaba los $9 millones.

Sin embargo, el análisis posterior realizado en el marco de la investigación, que incluyó el teléfono del acusado, sus transacciones y los comprobantes entregados por las familias, llevó el monto investigado a unos $20 millones.

Según relató Villagra, parte del dinero habría sido utilizado para comprar ruedas para un vehículo, cargar combustible, pagar consumos en restaurantes y realizar pagos mediante aplicaciones.

“Destinó todo a lo que serían sus lujos prácticamente”, sostuvo el director de la banda.

El monto todavía podría modificarse a medida que nuevos padres incorporen comprobantes a la causa. “Ahora se están acercando los papás a mostrar los comprobantes, a ampliar las denuncias, todos los padres de los chicos que participan, y los montos están subiendo”, explicó Fernández a Misiones Online.

La comunidad educativa entregó un vehículo como garantía a la modista para poder retirar los trajes, ya que los fondos no estaban disponibles
La comunidad educativa entregó un vehículo como garantía a la modista para poder retirar los trajes, ya que los fondos no estaban disponibles

“Barrieron toda la ilusión de los chicos”

La situación golpeó especialmente a los estudiantes, que habían trabajado durante buena parte del año para financiar su participación.

“Estamos muy angustiados porque desde el principio de año venimos trabajando con todo esto. Los padres, los chicos, salíamos a vender; vendimos un montón de cosas, prelistas, empanadas, locro, y que estas personas vengan y nos arruinen todo el trabajo que estuvimos haciendo desde el principio de año nos da mucha tristeza”, expresaron Rocío Fernández y Morena Abalo, directoras de cuerpo de la EPET 34.

Ante el faltante, la comunidad educativa volvió a organizar actividades para reunir dinero. Gustavo Acuña, director de la institución, contó que comenzó a coordinar con docentes, padres y alumnos nuevas iniciativas para recaudar fondos. Entre ellas realizaron una venta de pollo con ensalada rusa, cuyos insumos fueron comprados con aportes del equipo de gestión y de la cooperadora escolar.

“Por supuesto que esto repercute trístemente en el ánimo de nuestros chicos, pero lo bueno es que activamos todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance para tratar de recaudar fondos lo antes posible”, explicó Acuña.

Además, la institución abrió una nueva cuenta con dos personas autorizadas para administrar el dinero y controlar sus movimientos.

En paralelo, la comunidad lanzó una campaña de donaciones y en las primeras horas consiguió reunir $1 millón, que será destinado a cubrir parte de la deuda con la modista. Todavía necesitan aproximadamente $2 millones más para afrontar los gastos del Show de Escolas.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante el alias fondo.epet34, a nombre de Diana Micaela Ávalos. Desde la comunidad educativa advirtieron que comenzaron a circular cuentas falsas y pidieron verificar la escritura exacta del alias.

Fernández resumió el impacto que tuvo el caso entre los estudiantes: “Barrieron toda la ilusión de los chicos, los dejaron en cero y tenemos que empezar de vuelta, tenemos que trabajar de nuevo”.

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