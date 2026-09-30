Crimen y Justicia

A más de un mes de la desaparición de Maira Cabrera en Catamarca, la causa será investigada como femicidio

El expediente quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Violencia de Género, que continuará la investigación contra su ex pareja

Una mujer de cabello largo y oscuro lleva una camiseta blanca con estampado de leopardo
Maira Cabrera fue denunciada como persona desaparecida el pasado 14 de agosto
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Luego de que E. C., la ex pareja de Maira Romina Cabrera, fuera imputada por amenazas y presunto femicidio, la investigación por la desaparición de la joven de 27 años fue remitida a la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género de Catamarca, a cargo de Alejandra Antonino.

Previo a esto, la causa era investigada por la Fiscalía de Instrucción N° 9 del Distrito Sur, bajo la conducción del fiscal Luis Eduardo Córdoba Andreatta. Por este motivo, explicaron que el traslado no responde a un cambio de jurisdicción territorial, sino a la competencia material de la fiscalía especializada, que abarca todos los distritos de la Primera Circunscripción.

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Hasta el momento, el único imputado en el caso se trata de E. C., quien enfrenta acusaciones por los delitos de amenazas simples y homicidio calificado por mediar una relación de pareja, en concurso real y en calidad de autor.

De acuerdo con la información obtenida por El Ancasti, durante las actuaciones iniciales, la Fiscalía incorporó elementos de prueba y solicitó el control de detención del acusado. En línea con esto, la jueza de Control de Garantías N° 2, Cecilia Mas Saadi, confirmó la medida respecto de los dos hechos atribuidos.

Un hombre sentado frente a un agente policial en una sala con sillas, mesas de madera, dos vasos de agua y un micrófono de pie
E. C., la ex pareja de Maira Cabrera acusada de presuntas amenazas y femicidio (Gentileza: El Ancasti)

Según la hipótesis fiscal, el primer episodio ocurrió el 7 de agosto en una vivienda de Telaritos, departamento Capayán. En esa oportunidad, el acusado habría amenazado a Cabrera durante una discusión, en presencia de una hermana de la mujer, quien luego declaró haber escuchado el intercambio.

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El segundo hecho habría ocurrido durante la noche del 10 de agosto, en el mismo domicilio. La acusación sostiene que el detenido habría causado de manera intencional la muerte de Cabrera y que, posteriormente, habría trasladado y ocultado el cuerpo en un sitio que todavía no fue identificado.

Respecto a las medidas investigativas, el jueves pasado se realizaron cinco allanamientos y nuevos rastrillajes. Estos procedimientos se dieron en distintos puntos del departamento Capayán y en viviendas de Valle Viejo vinculadas con familiares de su ex pareja.

A partir de estos, se buscó reconstruir el trayecto de Cabrera desde su salida de Casa de Piedra. Según los primeros elementos incorporados a la causa, todo parecería indicar que la joven habría tomado la Ruta Nacional 60 rumbo a Telaritos a bordo de un camión.

Familiares de Maira Cabrera reclaman avances en la investigación para conocer qué ocurrió con la joven
Familiares de Maira Cabrera reclaman avances en la investigación para conocer qué ocurrió con la joven

Desde que la desaparición de la joven fue denunciada el 14 de agosto, la Fiscalía ordenó rastrillajes, inspecciones en domicilios y peritajes sobre dispositivos electrónicos. A pesar de esto, no hubo información oficial sobre su paradero.

En los operativos más recientes intervinieron los efectivos de Homicidios, grupos especiales de la Policía, canes, drones, integrantes del Grupo GER, el personal del Laboratorio Satélite y una profesional en bioquímica. La participación de especialistas tiene como objetivo localizar rastros que pudieran ser sometidos a análisis posteriores.

De acuerdo con información publicada por El Esquiú, las autoridades no comunicaron si los procedimientos permitieron hallar fluidos, muestras biológicas u otros elementos de interés para el expediente. Cualquier resultado de ese tipo deberá ser peritado antes de establecer conclusiones sobre una eventual presencia de Cabrera en los inmuebles allanados.

No obstante, se conoció que uno de los elementos incautados durante la jornada fue un teléfono celular encontrado en la vivienda del padre de E. C., en Valle Viejo. El dispositivo fue puesto a disposición del Laboratorio Satélite, que deberá determinar si contiene comunicaciones, datos de geolocalización, archivos u otros registros relevantes.

La primera detención de la ex pareja de Cabrera

Desde un principio, la madre de Cabrera expresó que sospechaba de la ex pareja de su hija. De hecho, durante los primeros días de la investigación, la Fiscalía ordenó el arresto de E. C. y su traslado a una dependencia policial.

Una mujer con camiseta azul, pantalón negro y sandalias está de pie en un camino de tierra
Cabrera es madre de tres hijos (Ministerio de Seguridad Nacional)

En esa oportunidad, el hombre se había escapado del lugar, aunque horas más tarde se presentó en otra comisaría junto a su abogado. Tras declarar, las autoridades consideraron que no había elementos suficientes para sostener la detención y dispusieron su liberación.

Más adelante, la ex pareja de Cabrera quedó detenida en el marco de dos expedientes ajenos a la desaparición de la joven. De acuerdo con la Justicia, estuvo detenido ocho días por presuntos hechos de resistencia a la autoridad y lesiones. Uno de los episodios habría ocurrido el 15 de agosto, cuando se encontraba bajo custodia en el destacamento de Telaritos.

La segunda acusación estaba relacionada con un allanamiento realizado el 12 de septiembre en su domicilio. Según la imputación, E. C. habría intentado alejarse hacia una zona de campo y se habría resistido a los policías que lo interceptaron. No obstante, el avance de la investigación permitió que el hombre fuera imputado por presuntamente haber amenazado y asesinado a la madre de su hijo.

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