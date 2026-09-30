Política

Paro universitario: desde hoy comienza una huelga de 72 horas por reclamo salarial

Los sindicatos reclaman al Gobierno que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, avalada por la Justicia

Paro universitario, sede Puán
Los estudiantes de numerosas casas de estudio verán resentida su cursada frente a la disputa del Gobierno con las universidades (Franco Motocam, Infobae)
Guardar

Los sindicatos universitarios retoman este miércoles la protesta, con un paro de 72 horas para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, que ordena al Gobierno a actualizar los salarios del personal de la educación superior, según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

Así lo definieron los gremios Conadu y Conadu Histórica (Conaduh), que exigen a la gestión de Javier Milei que cumpla los fallos judiciales y la norma que obliga una recomposición de los salarios universitarios. La medida de fuerza se lanzó ante la resistencia del Gobierno a acatar lo resuelto por los otros dos poderes: el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en sus distintas instancias.

PUBLICIDAD

Las organizaciones gremiales sostiene que las sentencias ordenan a actualizar los haberes docentes en 33,4% sobre el último salario percibido, y que se aplique luego el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los meses posteriores.

La huelga comenzará el mismo día en que vence el plazo fijado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, que dio lugar a la medida cautelar que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Se trata de la antesala de la 5° Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, y que impulsa el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que integra la Federación Universitaria Argentina (FUA), el CIN y los sindicatos.

PUBLICIDAD

La cautelar salarial y el plazo judicial

El 21 de septiembre, el juez del fuero Contencioso Administrativo Federal N.º 11, Martín Cormick, intimó al Gobierno nacional a cumplir la medida cautelar en cinco días. Para los gremios docentes, la orden exige la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados con los salarios y las becas universitarias.

Paro universitario Conadu
Una asamblea estudiantil, en el marco del conflicto universitario

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada el 2 de octubre de 2025. Los sindicatos señalan que pasaron más de 330 días desde su aprobación, sin que el Poder Ejecutivo pusiera en vigencia las disposiciones reclamadas por las universidades.

El juez Cormick dictó la cautelar original en diciembre de 2025, tras el amparo colectivo que impulsaron representantes del CIN y de distintas casas de estudio. El planteo apuntaba a que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento, en el marco del debate parlamentario.

Finalmente, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa medida al entender que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por los representantes universitarios. El tribunal de alzada también advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender.

Paro de 72 horas de Conadu en las universidades
El anuncio de la medida de fuerza por Conadu

Pese a estas resoluciones, el Poder Ejecutivo desoyó cada una de las instancias en la Justicia y en el Congreso.

Tras el anuncio del paro de Conadu Histórica, el otro gremio mayoritario, la Conadu, resolvió en un plenario plegarse a una medida de fuerza conjunta. En un comunicado, la federación indicó que levantaría la protesta si el Gobierno cumplía este martes con la recomposición prevista y con la intimación judicial. Dicha hipotética circunstancia, finalmente, no ocurrió.

Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, vinculó el plan de lucha con la movilización de octubre: “Tenemos plan de lucha camino a la 5ta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre. El Plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo ‘colectivo’ está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer ‘lo colectivo’. Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei”.

Las federaciones Conadu y Conadu Histórica adhieren hoy a un paro de 72 horas
Las federaciones Conadu y Conadu Histórica adhieren hoy a un paro de 72 horas

Los sindicatos nucleados en Conadu realizaron una consulta nacional entre el 14 y el 24 de septiembre para definir las próximas medidas. Lo hicieron a través de las urnas. Durante el plenario, cada organización compartió los resultados de ese proceso en sus respectivos territorios.

Además de los días de paro, las federaciones prevén actividades de difusión y visibilización del conflicto para impulsar una convocatoria masiva en todo el país. Como ocurrió en los últimos años, la movilización buscará exponer la situación del sistema universitario nacional, el incumplimiento de la ley y las implicancias que el sector atribuye al proyecto de Presupuesto 2027.

Temas Relacionados

Paro docenteLey de Financiamiento UniversitarioMarcha Federal Universitariaúltimas noticiasConaduConadu Histórica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Versiones cruzadas entre el Gobierno y el PRO sobre las diferencias que demoran un acuerdo electoral

En La Libertad Avanza sostienen que una interna entre los primos Macri complejiza las conversaciones. En el partido amarillo lo niegan y hablan de los tiempos que requiere una alianza. La Capital Federal como terreno de disputa

Versiones cruzadas entre el Gobierno y el PRO sobre las diferencias que demoran un acuerdo electoral

Las hipótesis del Gobierno sobre la evolución de la economía para los meses que serán definitorios

En la administración libertaria apuestan a que un eventual repunte de la actividad les pueda habilitar instalar agenda, aunque hay posturas variables. La posibilidad de vender una concertación política en París junto con los gobernadores, una de los recursos que evalúan en el corto plazo

Las hipótesis del Gobierno sobre la evolución de la economía para los meses que serán definitorios

Javier Milei desconfía de propios y ajenos mientras la economía desafía su estrategia de Gobierno

El Presidente describe una economía que no está respaldada por los datos oficiales. Continúa la disputa con Bullrich y se abren especulaciones sobre las PASO. El peronismo, también en movimiento

Javier Milei desconfía de propios y ajenos mientras la economía desafía su estrategia de Gobierno

El Gobierno designó a los responsables de preparar la visita del papa León XIV

Los cargos dentro de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria para recibir al sumo pontífice serán “ad honorem”, de acuerdo con lo dispuesto

El Gobierno designó a los responsables de preparar la visita del papa León XIV

El peronismo saldó sus diferencias y aprobó medidas contra la morosidad en la provincia de Buenos Aires

La Cámara de Diputados bonaerense avanzó con cuatro proyectos para abordar la temática, que ahora deberán ser aprobados en el Senado para convertirse en ley. Los matices entre los legisladores de Kicillof y de Máximo Kirchner, de fondo

El peronismo saldó sus diferencias y aprobó medidas contra la morosidad en la provincia de Buenos Aires

DEPORTES

Un piloto de Fórmula 1 anunció que no seguirá en su escudería: el candidato a reemplazarlo y las butacas sin definir para 2027

Un piloto de Fórmula 1 anunció que no seguirá en su escudería: el candidato a reemplazarlo y las butacas sin definir para 2027

La antorcha olímpica de Los Ángeles 2028 recorrerá los 50 estados por primera vez en la historia y saldrá desde Atlanta

De Dorian Yates a Ronnie Coleman: los 5 campeones máximos del Mr. Olympia

Liam Gallagher adelantó detalles sobre la posible sanción al Manchester City: “Fui informado por alguien de una posición muy alta”

Scaloni inicia su segunda renovación en la selección argentina: su primera lista de convocados en 2018 y dónde está cada uno

TELESHOW

Lucas Sugo habló por primera vez luego de la muerte de su hija: “La voy a llorar todos los días”

Lucas Sugo habló por primera vez luego de la muerte de su hija: “La voy a llorar todos los días”

Denisse González contó cómo evoluciona su salud tras su nueva internación: “Seguimos probando tratamientos”

El piropo de Hernán de Malafama a Lizy Tagliani en MasterChef: “No se puede tener frío al lado de esta salamandra”

Habló Emiliano Tarragona, el denunciante de Maxi Ghione: “No me dejaba salir y sacó dos armas de fuego”

Juana Viale contó por qué volvería a ser madre a los 44 años: "Me encanta, me siento vital"

INFOBAE AMÉRICA

Perdió a un hijo el 7 de octubre y su hija vivió el terror del vuelo Dubái-Tel Aviv: “Estaban seguros de que iban a morir”

Perdió a un hijo el 7 de octubre y su hija vivió el terror del vuelo Dubái-Tel Aviv: “Estaban seguros de que iban a morir”

El hospital público de Uruguay que hizo historia con un trasplante de córnea

Qué pasó dentro del avión de Flydubai que iba rumbo a Israel: de la pelea entre pilotos a la teoría del atentado terrorista

Uruguay enfrió la reforma del aborto por la visita de León XIV: reclaman que el gobierno avance

Del Van Gogh pintado en sus últimos días al Cézanne que nadie ve desde hace 50 años: todas las obras de la Colección Blaquier-Arrieta que salen a subasta