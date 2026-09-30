Crimen y Justicia

Apuñalaron a una adolescente que intentó intervenir en una pelea en plena calle de Santiago del Estero

Las autoridades identificaron a la atacante como una mujer mayor de edad, que se encuentra prófuga

Policías y un médico atienden a una joven sentada en la acera detrás de una cinta amarilla de seguridad en un cruce de calles.
Una adolescente de 15 años sufrió una herida de arma blanca en el barrio Juan Felipe Ibarra de la capital de Santiago del Estero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una adolescente de 15 años fue hospitalizada luego de sufrir una herida de arma blanca en la zona lumbar durante un episodio registrado en el barrio Juan Felipe Ibarra, Santiago del Estero, en el sector norte de la capital santiagüeña.

La joven recibió asistencia tras el ataque y fue llevada en un vehículo particular al Hospital Independencia. Allí, quedó internada mientras el personal médico evalúa las características y el alcance de la lesión, según la información preliminar disponible.

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El caso es investigado por la Policía y la Justicia. La reconstrucción inicial sitúa el hecho el domingo cerca de las 19.30, en el cruce de avenida Libertador y calle Magallanes, donde intervino personal de la Comisaría Comunitaria Nº 5, según informó el portal del Diario Panorama.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la menor transitaba por esa zona cuando advirtió una pelea en la que participaban varias mujeres. La secuencia todavía forma parte de la investigación y los datos conocidos corresponden a una versión inicial, que deberá ser contrastada con testimonios y otras medidas dispuestas en la causa.

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Siempre según esa reconstrucción, la adolescente habría intentado intervenir con el objetivo de detener la discusión. En ese contexto, se habría producido la agresión que motivó su traslado de urgencia al centro asistencial.

La información disponible indica que una mujer mayor de edad es señalada como presunta responsable de haber atacado a la víctima.

En este tipo de investigaciones, los registros de atención médica, los relatos de quienes estuvieron en el lugar y cualquier otro elemento reunido por los investigadores pueden resultar relevantes para establecer cómo se originó la pelea y cuál fue la participación de cada persona. Hasta el momento, no se comunicaron resultados de esas diligencias.

Tras la denuncia y la intervención policial, la Justicia dispuso medidas orientadas a dar con la mujer identificada de manera preliminar como presunta autora del ataque.

El caso permanece bajo análisis de las autoridades competentes. La adolescente sigue internada y se aguardan novedades sobre su evolución médica, mientras la investigación busca precisar las circunstancias del ataque y ubicar a la mujer señalada.

La Justicia busca a una mujer mayor de edad señalada como la presunta autora del ataque por la espalda.
La Justicia busca a una mujer mayor de edad señalada como la presunta autora del ataque por la espalda.

Apuñalaron a una adolescente con una tijera en una escuela de Neuquén

A mediados de este mes, una adolescente de 15 años fue atacada con una tijera mientras estaba sentada junto a sus amigas en el patio de una escuela de la ciudad de Zapala, en la provincia de Neuquén. Por el hecho, la Justicia imputó a una joven de 21 años y le prohibió acercarse a la menor durante cuatro meses.

La agresión ocurrió durante la tarde del miércoles pasado, en el predio de la Escuela Primaria Nº12, ubicado entre las calles Tierra del Fuego, Las Lajas y Chos Malal. Allí se encontraba la menor con otras adolescentes, en un espacio que suelen utilizar para reunirse fuera del horario de clases.

Según la reconstrucción de la fiscalía, entre las 18 y 18.30, la acusada, identificada como Y.B.C., ingresó al lugar, se acercó a la adolescente y, sin intercambiar palabras, la atacó desde atrás.

La víctima sufrió tres heridas punzantes, una con consecuencias en un pulmón. Rápidamente fue trasladada al hospital de la ciudad, donde recibió atención de urgencia por un neumotórax traumático.

Desde entonces permaneció internada y, de acuerdo con la información oficial, hacia este viernes estaba próxima a recibir el alta médica.

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén señaló que, ahora, la investigación busca determinar qué motivó el ataque. Hasta el momento, no se informó que hubiera existido una discusión previa entre la acusada y la adolescente.

En la audiencia, el juez de garantías Maximiliano Bagnat avaló la formulación de cargos contra la joven por el delito de lesiones graves agravadas por alevosía. La calificación se vincula con la acusación de que la víctima justamente fue sorprendida mientras estaba de espaldas.

Además, como medida cautelar, el magistrado ordenó que la imputada no se acerque a menos de 200 metros de la adolescente ni mantenga contacto con ella por ningún medio.

Las restricciones regirán durante cuatro meses, el mismo plazo fijado para la investigación.

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