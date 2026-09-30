Crimen y Justicia

Tres complejos de Córdoba fueron asaltados en pocas horas y quedó todo grabado

Las cámaras de seguridad registraron el recorrido de los sospechosos por complejos de Villa Cabrera, Quebrada de las Rosas y Villa Belgrano

En el primero de los tres robos, los delincuentes ingresaron a un complejo de cinco viviendas con una copia de la llave magnética y se llevaron dinero, joyas, una consola y otros objetos (Gentileza)

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Una serie de robos ocurrida el domingo en complejos habitacionales de la zona norte de Córdoba quedó bajo investigación después de que las cámaras de seguridad registraran movimientos que vinculan a los mismos vehículos con tres asaltos a dúplex en pocas horas. Los episodios se produjeron en los barrios Villa Cabrera, Quebrada de las Rosas y Villa Belgrano.

El primer hecho se registró cerca de las 14:00 en un complejo de cinco viviendas situado sobre Padre Luis Galeano al 1878, en Villa Cabrera. Según relataron los damnificados, los delincuentes ingresaron a tres casas, permanecieron allí alrededor de dos horas y se llevaron dinero, joyas, una consola de videojuegos y otros objetos.

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Las imágenes relevadas por los vecinos mostraron la llegada de un Toyota Etios gris y de un Peugeot 208 del mismo color. De acuerdo con la reconstrucción difundida por ElDoce.tv, los sospechosos habrían logrado abrir el acceso al complejo mediante una copia de la llave magnética, sin necesidad de violentar el portón.

(Fuente: ElDoce.tv)
(Fuente: ElDoce.tv)

Lucía, una de las vecinas afectadas, señaló en diálogo con Noticieron Doce que en el housing solían sentirse resguardados porque habitualmente había residentes dentro de alguna de las viviendas. “Justo este fin de semana de casualidad había una persona en una sola casa que no escuchó nada. Los tipos fueron muy meticulosos, muy cuidadosos”, contó.

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La mujer describió una modalidad que, según su testimonio, incluyó varias entradas y salidas del complejo. Los sospechosos estacionaron primero en una cochera, ingresaron a las viviendas y luego volvieron a circular antes de retornar al lugar. En una nueva maniobra, habrían utilizado otra cochera para acceder a una segunda propiedad.

Las plantas bajas no habrían sido revisadas. En cambio, los autores se concentraron en los sectores superiores de las casas, donde revolvieron habitaciones en busca de objetos de valor. Lucía indicó que al final de la secuencia los sospechosos salieron caminando, mientras el Toyota Etios permaneció cerca de 40 minutos en las inmediaciones a la espera de su regreso.

Santiago, otro de los damnificados en Villa Cabrera, cuestionó la facilidad con la que se concretó el ingreso pese a las medidas de seguridad existentes. El complejo cuenta con cerco eléctrico y cámaras, aunque el acceso mediante el control magnético permitió que los vehículos ingresaran sin alertar a los residentes.

El vecino también afirmó que dos móviles policiales circularon frente al lugar mientras los sospechosos se encontraban en la zona. “Pasaron dos móviles policiales mientras estaban en la puerta y nadie vio nada. Casi dos horas acá y nadie vio nada”, expresó.

Las víctimas entregaron a la Policía los registros de las cámaras como parte de la denuncia. Las grabaciones son un elemento central para establecer el recorrido de los vehículos y determinar si las personas que aparecen en las imágenes participaron de los tres hechos denunciados.

En el segundo de los tres hechos, ocurrido cerca de las 17, los delincuentes ingresaron con el Toyota Etios gris a otro complejo habitacional de la zona norte de Córdoba (Gentileza)

El segundo episodio ocurrió alrededor de las 17:00 en un housing de Quebrada de las Rosas. Según la información aportada por los damnificados, el Toyota Etios volvió a aparecer en el lugar e incluso ingresó al interior del complejo.

Horas más tarde, cerca de las 21:00, se produjo un tercer robo en Villa Belgrano. En ese caso, el vehículo también accedió al predio y quedó asociado a la misma secuencia delictiva por los elementos reunidos por los vecinos y las víctimas.

Lucía indicó que, al momento de presentar la denuncia por el primer hecho, los investigadores ya habían vinculado el episodio de Villa Cabrera con el ocurrido en Quebrada de las Rosas debido a la coincidencia del automóvil y de su patente. La existencia de un tercer caso se conoció después.

La damnificada sostuvo que los vecinos cuentan con información sobre la persona a cuyo nombre figura registrado el dominio y afirmó que la patente no estaba reportada como robada. Esos datos deberán ser verificados en el marco de la investigación judicial y policial.

La pesquisa deberá analizar las filmaciones, la identificación de los vehículos y los datos aportados por los vecinos para determinar responsabilidades por los robos denunciados.

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