Economía

El Gobierno elevó a USD 35.000 el tope para importar autos eléctricos sin arancel

Se modificó el régimen para ampliar la oferta e incorporar modelos recientes cuyos valores de origen superaban el límite vigente hasta ahora en el mercado local

Para los híbridos convencionales y enchufables, el nuevo tope FOB será de USD 18.000. REUTERS/Quinn Glabicki To match Special Report USA-TRUMP/EV-FACTORIES
Para los híbridos convencionales y enchufables, el nuevo tope FOB será de USD 18.000. REUTERS/Quinn Glabicki To match Special Report USA-TRUMP/EV-FACTORIES
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El Gobierno nacional elevó los valores de referencia para que los autos eléctricos puros puedan importarse sin arancel con un FOB máximo de USD 35.000 por unidad. La medida busca incorporar modelos de última tecnología cuyos precios excedían el límite anterior y ampliar la oferta disponible en Argentina.

La actualización quedó establecida a través del Decreto 1128/2026, que modifica el régimen de importación de vehículos híbridos y eléctricos. Para los híbridos convencionales y enchufables, el nuevo tope FOB será de USD 18.000, mientras que los vehículos mild hybrid (de combustión con motor eléctrico auxiliar) conservarán el límite que regía hasta el momento de USD 16.000.

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El valor FOB corresponde al precio del vehículo en el puerto de salida, antes de sumar costos como flete, seguro e impuestos. El cambio alcanza a empresas con producción local e importadores que participen del esquema de arancel cero.

Parte trasera de un automóvil blanco con un conector de carga eléctrica enchufado en su lateral
El cambio alcanza a empresas con producción local e importadores que participen del esquema de arancel cero

Los eléctricos puros tendrán un tope FOB de USD 35.000

La modificación diferencia los valores máximos según la tecnología de propulsión. El mayor incremento se aplica a los vehículos eléctricos puros, cuyo límite pasa a USD 35.000 por unidad para acceder a la importación sin arancel.

En el caso de los híbridos convencionales y los híbridos enchufables, el régimen permitirá el ingreso de unidades con un valor FOB de hasta USD 18.000. Los mild hybrid, que combinan un motor de combustión con un sistema eléctrico auxiliar, mantendrán el tope anterior de USD 16.000.

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Según la información oficial, la revisión de los límites responde al aumento de precios de los modelos eléctricos más recientes. El objetivo es que el régimen habilite el ingreso de vehículos con estándares actuales de seguridad y equipamiento tecnológico, dentro de segmentos de precios cercanos a los de automóviles convencionales.

Patentamientos en alza

La actualización del esquema llega después de una expansión de las ventas de este tipo de modelos en el mercado. En 2025 se patentaron 25.600 vehículos híbridos y eléctricos, un alza del 90% frente a las 13.500 unidades registradas en 2024.

Importación de autos eléctricos
En 2025 se patentaron 25.600 vehículos híbridos y eléctricos, un alza del 90% frente a las 13.500 unidades registradas en 2024

Durante los primeros siete meses de 2026, los patentamientos ascendieron a 48.320 unidades, lo que representa un incremento de 322% respecto del mismo período del año anterior. La participación de estas tecnologías también avanzó: pasó del 4,4% entre enero y julio de 2025 al 21,1% en igual lapso de este año.

El 72% de las unidades híbridas y eléctricas patentadas en ese período correspondió a vehículos incluidos en el régimen de arancel cero. Las convocatorias realizadas en 2025 y 2026 asignaron, en conjunto, 100.000 unidades, de las cuales ya ingresaron al país 68.792. Hasta el momento se importaron 58 modelos de 29 marcas bajo este mecanismo.

La exención del arancel reduce una parte relevante de la carga sobre los vehículos importados, pero no implica que los precios locales queden alineados con los de los países de origen. Al valor FOB se le agregan el flete internacional, el seguro, la tasa de estadística, gastos portuarios y de logística interna, además de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Un vehículo con un valor de origen de USD 16.000 puede sumar cerca de USD 2.500 entre transporte y seguro antes de arribar al país. Luego, la tasa de estadística del 3%, los costos logísticos estimados en alrededor de USD 1.000, tributos que representan cerca del 10% adicional e IVA del 21% elevan de manera escalonada el costo de la unidad.

A esos cargos se incorporan los márgenes de importadores y concesionarios, que cubren sus estructuras operativas, comercialización y servicios. De este modo, un modelo que parte de USD 16.000 puede alcanzar un precio final cercano a USD 37.500 en los concesionarios argentinos, aun bajo el régimen sin arancel de importación.

Los descuentos, bonificaciones y condiciones de financiación pueden modificar el precio final de una misma unidad, ya que los concesionarios operan como empresas independientes y definen sus incentivos de venta dentro de los acuerdos con las terminales o importadores.

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