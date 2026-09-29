Crimen y Justicia

Leopoldo Luque y Agustina Cosachov declararán por última vez en el juicio por la muerte de Maradona

Los imputados tendrán la oportunidad de ampliar su indagatoria una vez más ante los jueces antes de que comiencen los alegatos finales. La coordinadora de la prepaga Nancy Forlini también tiene previsto hacerlo

Luque y Cosachov, en el juicio por la muerte de Maradona portada
Agustina Cosachov y Leopoldo Luque, la psiquiatra y el neurocirujano imputados por la muerte de Maradona
Guardar

El juicio por la muerte de Diego Maradona tendrá este martes su última audiencia testimonial antes del comienzo de los alegatos finales, en los que los fiscales y abogados defenderán sus respectivas teorías del caso ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro antes de que se retiren a deliberar.

La jornada de hoy estará destinada a los siete imputados por homicidio simple con dolo eventual que tiene la causa, quienes podrán ampliar sus indagatorias por última vez frente al tribunal. Aunque no todos lo harán.

PUBLICIDAD

Si bien se enfrentan a una pena de entre 8 a 25 años de prisión, algunos de los acusados consideran que no es necesario volver a explicarle al tribunal por qué son inocentes ya que -según creen- la prueba que se expuso demuestra por sí misma que no son responsables del delito que se les imputa.

Otros, sin embargo, aprovecharán la última oportunidad que tienen para incorporar información al debate y defenderse. En este grupo está el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini, los más mencionados durante los cinco meses y medio de juicio.

PUBLICIDAD

Los imputados por la muerte de Maradona
Todos los imputados: neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini

En el caso de Luque, será la onceava declaración que prestará durante este proceso oral. El médico personal del ex DT fue uno de los pocos que asistió a todas las audiencias de este juicio, que tuvo un rol activo en su equipo defensor y que levantó la mano numerosas veces para aclarar diferentes cuestiones que consideró pertinentes. Cosachov, por su parte, solo declaró solo dos veces y Forlini apenas una.

Tras sus declaraciones, está previsto que el debate pase a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 8 de octubre, cuando comenzarán los alegatos que se extenderán hasta el día 22 del mismo mes. Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón ya adelantaron que la sala de juicio está reservada hasta esa fecha por lo que no hay posibilidad de que el proceso se alargue más.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón
Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón

Una vez concluído el proceso, los tres integrantes del tribunal se retirarán a deliberar sobre la responsabilidad en la muerte de Maradona de Leopoldo Lquue, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni, Ricardo Almirón y Pedro Di Spagna.

La resolución aún no tiene una fecha estimativa: podría conocerse en diciembre o tras la feria judicial de verano, es decir, en febrero de 2027.

Cabre recordar que la causa por la muerte del Diez tiene a una octava imputada, que es la enfermera Gisela Dahiana Madrid. Ella, sin embargo, se enfrentará a un juicio por jurados que todavía no tiene fecha prevista, pero podría desarrollarse el próximo año también en los tribunales de San Isidro.

Temas Relacionados

Juicio por la muerte de MaradonaSan IsidroLeopoldo LuqueHomicidioAgustina CosachovÚltimas noticiasDiego Maradona

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Denunció el robo de 9 mil dólares, encontró parte del dinero oculta en su propia casa y detuvieron a dos mujeres

El descubrimiento ocurrió durante una revisión en el domicilio ubicado sobre avenida Chaco en la ciudad de Resistencia. Restan encontrar 500 dólares

Denunció el robo de 9 mil dólares, encontró parte del dinero oculta en su propia casa y detuvieron a dos mujeres

Delincuentes aprovecharon que un jubilado salió de su casa y le robaron todos sus ahorros en Rosario

El hecho ocurrió en un lapso de tres horas. Al regresar a su casa, el hombre descubrió que le habían sustraído 600 dólares y 300 mil pesos

Delincuentes aprovecharon que un jubilado salió de su casa y le robaron todos sus ahorros en Rosario

Mataron a un adolescente en Salta y hay dos detenidos

El cuerpo fue encontrado el domingo en una propiedad rural cercana a un canal de la localidad de Las Lajitas. La autopsia busca precisar las circunstancias del fallecimiento

Mataron a un adolescente en Salta y hay dos detenidos

Video: así fue el ataque en el que mataron de una pedrada a Tomás Rojas tras una pelea en un boliche de Ezeiza

Luego de analizar las filmaciones, la Fiscalía estableció la conducta que le atribuye a cada uno de los cuatro detenidos. Serán indagados este martes por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas

Video: así fue el ataque en el que mataron de una pedrada a Tomás Rojas tras una pelea en un boliche de Ezeiza

Una mujer denunció a su compañero de pádel por acoso: recibió fotos íntimas de él y mensajes sobre una supuesta “brujería”

Ocurrió en Puerto Iguazú, Misiones. El acusado, de 42 años, quedó detenido

Una mujer denunció a su compañero de pádel por acoso: recibió fotos íntimas de él y mensajes sobre una supuesta “brujería”

DEPORTES

La combinación de dos ex Huracán, la planificación de Bilardo y por qué fue “una experiencia única”: a 30 años del “nucazo” de Guerra

La combinación de dos ex Huracán, la planificación de Bilardo y por qué fue “una experiencia única”: a 30 años del “nucazo” de Guerra

Actitud de campeón y coraza mental: así buscará Franco Colapinto superar el error de Bakú y afrontar lo que viene en la Fórmula 1

“Trabajo hecho”: el provocador posteo del uruguayo que se cruzó con Lionel Messi en la derrota del Inter Miami

La figura de la selección argentina que fue padre por primera vez en medio de la doble fecha FIFA: el sentido posteo

Ruth Ritcher, la corredora alemana de 88 años que hizo historia en el Maratón de Berlín 2026: cuánto tardó en llegar a la meta

TELESHOW

La euforia de Mario Pergolini por el triunfo de Boca frente a Racing: “La frase ‘hermosa mañana’ te la podés meter...”

La euforia de Mario Pergolini por el triunfo de Boca frente a Racing: “La frase ‘hermosa mañana’ te la podés meter...”

El enfrentamiento de Germán Martitegui con la Negra Vernaci en el debut de MasterChef Celebrity: “Esto no es una radio”

Comenzó MasterChef Celebrity: así Wanda Nara presentó a las 24 figuras de esta temporada

El shock de La Joaqui al descubrir a una de sus bailarinas en Popstars: “¿Cómo tenías todos estos sueños y nunca lo vi?”

El gesto de amor de Rodrigo de Paul para Tini Stoessel después de su show con Lali Espósito: “Brillás siempre”

INFOBAE AMÉRICA

La Asamblea General de la ONU en su “semana mayor”

La Asamblea General de la ONU en su “semana mayor”

A través de la mediación de Qatar, Irán espera este martes la respuesta de EEUU a su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz

Marco Rubio calificó de “muy serio” el incidente en una base de EEUU en Reino Unido y dijo que hubo un “actor extranjero”

OpenAI se disculpó con Australia por el acceso no autorizado de sus agentes a sistemas públicos de salud

Andy Burnham presentará su plan de reformas para Reino Unido en su primer discurso ante el congreso anual del Partido Laborista