Leopoldo Luque y Agustina Cosachov declararán por última vez en el juicio por la muerte de Maradona

Agustina Cosachov y Leopoldo Luque, la psiquiatra y el neurocirujano imputados por la muerte de Maradona

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El juicio por la muerte de Diego Maradona tendrá este martes su última audiencia testimonial antes del comienzo de los alegatos finales, en los que los fiscales y abogados defenderán sus respectivas teorías del caso ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro antes de que se retiren a deliberar.

La jornada de hoy estará destinada a los siete imputados por homicidio simple con dolo eventual que tiene la causa, quienes podrán ampliar sus indagatorias por última vez frente al tribunal. Aunque no todos lo harán.

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Si bien se enfrentan a una pena de entre 8 a 25 años de prisión, algunos de los acusados consideran que no es necesario volver a explicarle al tribunal por qué son inocentes ya que -según creen- la prueba que se expuso demuestra por sí misma que no son responsables del delito que se les imputa.

Otros, sin embargo, aprovecharán la última oportunidad que tienen para incorporar información al debate y defenderse. En este grupo está el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini, los más mencionados durante los cinco meses y medio de juicio.

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Todos los imputados: neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini

En el caso de Luque, será la onceava declaración que prestará durante este proceso oral. El médico personal del ex DT fue uno de los pocos que asistió a todas las audiencias de este juicio, que tuvo un rol activo en su equipo defensor y que levantó la mano numerosas veces para aclarar diferentes cuestiones que consideró pertinentes. Cosachov, por su parte, solo declaró solo dos veces y Forlini apenas una.

Tras sus declaraciones, está previsto que el debate pase a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 8 de octubre, cuando comenzarán los alegatos que se extenderán hasta el día 22 del mismo mes. Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón ya adelantaron que la sala de juicio está reservada hasta esa fecha por lo que no hay posibilidad de que el proceso se alargue más.

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Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón

Una vez concluído el proceso, los tres integrantes del tribunal se retirarán a deliberar sobre la responsabilidad en la muerte de Maradona de Leopoldo Lquue, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni, Ricardo Almirón y Pedro Di Spagna.

La resolución aún no tiene una fecha estimativa: podría conocerse en diciembre o tras la feria judicial de verano, es decir, en febrero de 2027.

Cabre recordar que la causa por la muerte del Diez tiene a una octava imputada, que es la enfermera Gisela Dahiana Madrid. Ella, sin embargo, se enfrentará a un juicio por jurados que todavía no tiene fecha prevista, pero podría desarrollarse el próximo año también en los tribunales de San Isidro.

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