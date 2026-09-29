Denunció el robo de 9 mil dólares, encontró parte del dinero oculta en su propia casa y detuvieron a dos mujeres

Una mujer de Resistencia denunció la sustracción de USD 9.500 en su vivienda de la avenida Chaco y señaló a dos empleadas. (REUTERS/Willy Kurniawan)

Guardar

Una denuncia por la presunta sustracción de USD 9.500 en una vivienda de Resistencia derivó en la aprehensión de dos mujeres y en un hallazgo posterior dentro del mismo domicilio. La propietaria localizó USD 9.000 ocultos en una caja de cartón mientras revisaba distintos sectores de la casa.

El procedimiento se originó a partir de la presentación realizada por una mujer de 48 años, residente en una vivienda situada sobre avenida Chaco al 150 aproximadamente. La denunciante manifestó que había advertido la falta de dinero en moneda extranjera y señaló sus sospechas sobre dos empleadas.

PUBLICIDAD

Tras el aviso inicial y según informó el portal Diario Chaco, intervino el Equipo Fiscal correspondiente, que dispuso medidas en el marco de la investigación. Sin embargo, la búsqueda del dinero tuvo un nuevo capítulo cuando la propia damnificada encontró la mayor parte de los dólares que había denunciado como faltantes.

El hallazgo ocurrió mientras la mujer ordenaba y registraba diferentes espacios de su casa. De acuerdo con la información suministrada, encontró el dinero dentro de una caja de cartón perteneciente a un aire acondicionado marca BGH.

La caja se encontraba sobre un estante de madera, junto a documentación que estaba guardada en el lugar. En su interior había USD 9.000 en billetes de cien dólares, una suma que representaba casi la totalidad de los USD 9.500 que habían sido denunciados inicialmente.

PUBLICIDAD

Luego de localizar el dinero, la propietaria se comunicó con la División Delitos Contra la Propiedad, dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas. Los efectivos acudieron al domicilio para verificar la situación y constatar el dinero hallado.

Por disposición del Equipo Fiscal interviniente, los dólares encontrados fueron secuestrados de manera preventiva. La medida permitió incorporar el dinero al expediente y dejar constancia de las circunstancias en las que fue localizado dentro de la propiedad.

Más tarde, la suma fue entregada nuevamente a la denunciante en carácter de guarda. La secuencia modificó el escenario inicial de la causa. En un primer momento, la investigación se centraba en la presunta falta de USD 9.500.

PUBLICIDAD

Las dos mujeres aprehendidas fueron trasladadas a la Comisaría Primera de Resistencia antes del descubrimiento del dinero. (Gobierno)

La aprehensión no define por sí misma responsabilidades penales. La causa continúa en etapa de investigación y las autoridades deberán reunir y evaluar los elementos disponibles para determinar las circunstancias en que se produjo la denuncia y el eventual destino de los USD 500 que aún no fueron encontrados.

Hace tan solo unos días en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, una mujer de 41 años fue imputada por robar en la casa de un hombre fallecido. Entre los bienes secuestrados figura un Peugeot 308 convertible, además de aparatos electrónicos, herramientas y documentación vinculada al inmueble y al vehículo.

PUBLICIDAD

El caso comenzó cuando el hermano del hombre fallecido acudió a la Fiscalía N.º 1 y denunció que, al revisar la propiedad, encontró un panorama distinto al que esperaba. La casa estaba prácticamente vacía y faltaba el automóvil que se encontraba guardado allí antes de la muerte de su dueño.

El caso comenzó cuando el hermano del hombre fallecido acudió a la Fiscalía N.º 1 y denunció que, al revisar la propiedad, encontró un panorama distinto al que esperaba. La casa estaba prácticamente vacía y faltaba el automóvil que se encontraba guardado allí antes de la muerte de su dueño.

PUBLICIDAD