Crimen y Justicia

Delincuentes aprovecharon que un jubilado salió de su casa y le robaron todos sus ahorros en Rosario

El hecho ocurrió en un lapso de tres horas. Al regresar a su casa, el hombre descubrió que le habían sustraído 600 dólares y 300 mil pesos

Vista de una calle residencial con casas de plantas bajas, una camioneta blanca estacionada y la palabra Lindberg en el asfalto
Una vivienda del pasaje Lindberg en Rosario sufrió un robo bajo la modalidad escruche en el que sustrajeron dinero en efectivo y objetos de valor. (Google Maps)
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Un hombre de 71 años denunció que sufrió un robo en su vivienda de la zona noroeste de Rosario, después de que desconocidos forzaran una reja y entraran durante el período en que la propiedad permaneció sin ocupantes. Los ladrones sustrajeron dinero en pesos y dólares, así como un reloj de pulsera.

El hecho ocurrió en una vivienda de pasaje Liendberg al 5200, dentro del área de la comisaría 17ª. Luego del aviso a las autoridades, personal del Comando Radioeléctrico llegó al domicilio, aseguró el lugar y dio paso a las medidas periciales dispuestas para avanzar con la investigación.

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Según pudo reconstruir el medio local Rosario3, el propietario se retiró de su domicilio cerca de las 16 del domingo. Permaneció fuera de la casa durante unas tres horas y volvió alrededor de las 19, momento en el que advirtió que se había producido una intrusión.

La revisión inicial permitió establecer que los autores del hecho habrían ingresado tras ejercer fuerza sobre la reja instalada en una puerta lateral. Esa abertura habría sido utilizada como vía de acceso al interior de la propiedad.

Una vez dentro del inmueble, el hombre verificó el faltante de USD 600 y $ 300.000 y un reloj de pulsera plateado de la marca Citizen. El parte también consignó la sustracción de otros elementos, aunque no detalló cuáles eran ni su valor estimado.

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Efectivos del Comando Radioeléctrico resguardaron el inmueble para evitar alteraciones en la escena antes del trabajo pericial.
Efectivos del Comando Radioeléctrico resguardaron el inmueble para evitar alteraciones en la escena antes del trabajo pericial.

Después del procedimiento inicial, se requirió la participación del gabinete de la Policía de Investigaciones (PDI). El organismo quedó involucrado para desarrollar las medidas técnicas correspondientes en el domicilio afectado.

Ese mismo día, pero en la Provincia de Buenos Aires, el reconocido abogado Guillermo Cabanellas y su esposa fueron víctimas de una violenta entradera. Todo ocurrió en su casa de Martínez, San Isidro, donde un grupo de al menos cuatro delincuentes los redujo y atacó con fines de robo cuando descansaban en plena madrugada.

Los asaltantes golpearon al letrado de 76 años y luego huyeron con una importante suma de dinero y joyas valiosas en la camioneta de la mujer. Fuentes policiales precisaron a Infobae que el hecho sucedió alrededor de las 4:30 en una casa ubicada sobre la calle Juan José Paso, entre avenida del Libertador y Balcarce, en la zona de Barrancas de San Isidro.

Luego de recibir un llamado al 911, personal del Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro se desplazó en un móvil hacia el lugar del hecho y entrevistó al damnificado. En medio de la desesperación, el abogado le relató a los efectivos que cuatro delincuentes, encapuchados y con guantes en sus manos, habían irrumpido en su casa por una de las ventanas de la parte trasera de la casa mientras dormía junto a su mujer.

Ya con el matrimonio reducido, los delincuentes recorrieron el interior de la finca y se apoderaron de un total de 4.800 dólares -unos 7.5 millones de pesos-, los dos teléfonos celulares de las víctimas, ropa, carteras y las tarjetas de crédito que hallaron en sus billeteras, con las cuales llegaron a realizar transferencias bancarias.

Con el botín en sus manos, se subieron a la Jeep Renegade color negra de la esposa del abogado y huyeron.

Cabanellas es un abogado destacado, economista, profesor e investigador argentino, especializado en derecho empresario, defensa de la competencia y propiedad intelectual. Además, es profesor en la UBA y en la Universidad de San Andrés, y a lo largo de su carrera ya publicó más de 40 libros y 100 artículos en Argentina, Estados Unidos y distintos países europeos.

La causa recayó en UFI N° 1 de San Isidro, cuyas titulares, las fiscales Carolina Asprella y Cecilia Chaieb, trabajan para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y dar con los sospechosos.

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