Crimen y Justicia

Mataron a un adolescente en Salta y hay dos detenidos

El cuerpo fue encontrado el domingo en una propiedad rural cercana a un canal de la localidad de Las Lajitas. La autopsia busca precisar las circunstancias del fallecimiento

Policía de Salta
Dos hombres mayores de edad fueron detenidos en Las Lajitas por el homicidio de un adolescente en una propiedad rural.
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Dos hombres mayores de edad fueron detenidos en Las Lajitas, provincia de Salta, en el marco de la investigación por el homicidio de un adolescente, cuyo cuerpo fue hallado el domingo pasado en una propiedad rural de la localidad salteña. La Fiscalía informó que los sospechosos serán imputados de manera provisoria por homicidio criminis causa.

El caso quedó bajo la intervención del fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, quien se presentó en el lugar donde fue localizado el cuerpo y ordenó medidas para reconstruir lo ocurrido.

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La investigación se encuentra en una etapa inicial y reúne peritajes, declaraciones y el análisis de los elementos secuestrados durante los procedimientos. Mientras avanzan esas diligencias, las autoridades mantienen distintas hipótesis de trabajo para determinar la secuencia del hecho y establecer las responsabilidades penales.

La Fiscalía Penal 2 de Anta confirmó que la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta realizó allanamientos en varios domicilios como parte de las actuaciones dispuestas tras el hallazgo. En ese contexto, fueron arrestados dos hombres mayores de edad, considerados sospechosos de haber intervenido en la muerte del adolescente.

Según precisó el Ministerio Público Fiscal, ambos serán imputados provisoriamente por el delito de homicidio criminis causa. Esta calificación está prevista para los homicidios cometidos con el propósito de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para procurar la impunidad de sus autores o partícipes.

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La figura contempla una pena de prisión perpetua. Sin embargo, la imputación tiene carácter provisorio y podrá modificarse a medida que se incorporen nuevas pruebas a la causa. La situación procesal de los detenidos dependerá de las medidas que se adopten en las próximas etapas de la investigación.

Durante los allanamientos y de acuerdo a lo informado por el portal del diario El Tribuno, los investigadores incautaron distintos elementos que podrían aportar información para el esclarecimiento del caso. Esos objetos serán sometidos a pericias y cotejos, junto con el resto del material reunido por los equipos especializados.

Tras el procedimiento inicial en el predio rural, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta. Allí, se practicó la autopsia ordenada dentro del expediente judicial.

El estudio forense forma parte de las medidas centrales para determinar las circunstancias de la muerte, la posible mecánica del hecho y otros aspectos relevantes para la pesquisa.

En el sitio trabajaron profesionales de Criminalística y efectivos de la Brigada de Investigaciones. Las tareas incluyeron el relevamiento de la propiedad y la búsqueda de elementos que puedan establecer qué ocurrió antes de que el adolescente fuera encontrado sin vida.

Niños sustraídos La Rioja (Policía de Salta)
La Brigada de Investigaciones secuestró elementos de prueba durante los allanamientos concretados en varios domicilios.

La información difundida presenta una diferencia respecto de la edad de la víctima. La comunicación oficial de la Fiscalía refiere a un adolescente de 16 años, mientras que una versión preliminar indicó que tenía 15. Hasta el momento, las autoridades confirmaron que el joven ya fue identificado, pero no difundieron públicamente su nombre.

La Fiscalía no difundió detalles sobre el vínculo que podrían tener los detenidos con la víctima ni sobre el contenido de los elementos incautados. Tampoco se informaron resultados de las pericias forenses ni la fecha en la que se formalizará la imputación ante la Justicia.

Los familiares que se encontraban en el lugar recibieron asistencia de una licenciada en Trabajo Social e integrante de la Guardia Psicosocial del CIF. La intervención tuvo como objetivo brindar contención a las personas allegadas al adolescente durante las primeras medidas realizadas en el predio.

El expediente continuará con el análisis de los resultados de la autopsia, las pruebas obtenidas en los allanamientos y las demás diligencias que disponga la Fiscalía. Esas medidas serán determinantes para establecer la acusación definitiva y reconstruir el hecho investigado en Las Lajitas.

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