Allanan una mansión en Pilar adjudicada a supuestos testaferros de “Chiqui” Tapia

La mansión allanada de supuestos testaferros de Chiqui Tapia

El juez federal Daniel Rafecas dispuso hoy el allanamiento de la finca de Villa Rosa, Pilar, denunciada como de propiedad de supuestos testaferros del titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia.

El procedimiento comenzó a primera hora de la mañana y se encuentran en el lugar seis peritos designados para efectuar la tasación de la finca (3 de la Corte y 3 del colegio de Martilleros de San Isidro).

Además se hará una filmación completa del predio y se tomarán fotografías, informaron a Infobae fuentes judiciales. En caso de hallarse vehículos u otros bienes suntuarios también se los tasará y relevará.

La mansión está a nombre de la sociedad “Real Central SA” de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, investigados como supuestos testaferros de altos dirigentes de la AFA.

Pantano figura como monotributista y Conte es jubilada.

Este procedimiento se suma a otro ordenado ayer en un barrio privado de Pilar donde hay dos propiedades a nombre de esa misma sociedad y en la que el resultado fue “positivo” con secuestro de documentación, como por ejemplo comprobantes de pagos de expensas a nombre de la sociedad “Real Central” durante 2025 pero de otra empresa, “WICCA SA”, durante 2024, explicaron las fuentes.

A raíz de eso, el juez Rafecas ordenó ayer otro allanamiento a las oficinas de administración del barrio privado “Ayres Plaza” de Pilar.

Noticia en desarrollo