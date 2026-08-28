Crimen y Justicia

Cuatro policías de Neuquén fueron imputados tras haber golpeado brutalmente a dos jóvenes a la salida de un boliche

Todo ocurrió la madrugada del 1 de agosto en Centenario. Uno de los ataques quedó grabado por las cámaras de seguridad, cuando los acusados golpearon y patearon en el suelo a una de las víctimas

La víctima quedó hospitalizada, mientras que la Justicia avanza con la investigación
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Cuatro policías de la provincia de Neuquén quedaron imputados en una causa por vejaciones luego de que fueran acusados de presuntamente haber agredido a dos jóvenes a la salida de un boliche de Centenario. El hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de agosto y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La acusación fue presentada este jueves por la fiscal Paula González en una audiencia realizada en la Ciudad Judicial. Los imputados fueron identificados como el sargento A. G., el cabo primero N. Q., el cabo primero A. M. y la agente A. B.

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Al momento de los hechos, todos brindaban servicios en la Comisaría 52 de Centenario. No obstante, las autoridades confirmaron que los cuatro fueron pasados a disponibilidad por disposición de la Jefatura de Policía provincial desde el 11 de agosto.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, el episodio se produjo entre las 5:20 y las 5:30 en las inmediaciones del local bailable ubicado sobre la calle Jacinto Stabile 301. Según la acusación, las dos víctimas habían sido retiradas del boliche por el personal de seguridad privada y, ya en la vía pública, tres de los efectivos comenzaron a golpearlas con puños y patadas.

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Edificio de ladrillo visto con el texto Comisaría N° 52 en la pared, rampas y muros de hormigón en un día despejado
El edificio de la Comisaría N° 52 presenta una estructura de ladrillo visto con rampas de acceso y muros de hormigón.

En una primera secuencia, la fiscal reconstruyó que A. M. sujetó a uno de los jóvenes, mientras N. Q. y A. G. lo agredían. Después, ambos lograron alejarse del lugar, aunque minutos más tarde uno de ellos volvió hacia la zona del boliche. Allí, siempre de acuerdo con la imputación, los tres policías volvieron a atacarlo, lo tiraron al piso y continuaron con la agresión. Cuando el otro joven intentó asistirlo, también recibió golpes.

En el caso de A. B., la Fiscalía le atribuyó responsabilidad por omisión impropia. En este sentido, la acusación indicó que permaneció en el lugar sin intervenir para frenar el ataque, pese al deber funcional que tenía como integrante de la fuerza.

Ambas víctimas sufrieron lesiones como consecuencia del hecho, por lo que tuvieron que ser trasladadas hacia el Hospital Natalio Burd, donde recibieron atención médica. En ese mismo lugar, también se confeccionaron los certificados que documentaron los daños sufridos.

Uno de los jóvenes presentó equimosis (es decir, moretones), una lesión dental, una lesión en un antebrazo y limitación en la movilidad de un tobillo. El otro tuvo un hematoma en un ojo con hemorragia, derrame sanguíneo en el otro, excoriaciones (raspones), una lesión en el cuero cabelludo y hematomas en la zona auricular.

El momento en el que el joven quedó desplomado en el suelo, tras ser brutalmente golpeado
El momento en el que el joven quedó desplomado en el suelo, tras ser brutalmente golpeado

Según comunicaron las fuentes oficiales del MPF de Neuquén, el delito atribuido es vejaciones, previsto en el artículo 144 bis, inciso 2, del Código Penal. Para A. G., N. Q. y A. M., la fiscal planteó la autoría directa, mientras que para A. B. encuadró la conducta en una omisión impropia por no haber impedido ni detenido la agresión.

La acusación se apoyó en los registros de cámaras de seguridad, un informe de la Oficina Pericial de Investigaciones, las entrevistas a las víctimas, los testimonios vinculados al servicio de policía adicional, las constancias médicas, las fotografías y las pericias confeccionadas por el Gabinete Médico Forense.

Según constó en la denuncia, uno de los jóvenes relató que recibió un golpe en el estómago que lo dejó tendido sobre la vereda, en posición fetal y con las manos cubriéndose el rostro. Aunque intentó identificar a la persona que lo había atacado, no pudo hacerlo porque volvió a ser derribado y la agresión continuó con golpes de puño y patadas en la cabeza, el tórax, la espalda y los brazos.

Se trataría del joven, cuyo ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. De hecho, en esas imágenes se observó que uno de los agentes sujetaba al joven del pantalón para impedir que se levantara, mientras otros dos continuaban golpeándolo.

hospital Natalio Burd de Centenario Neuquén
Las dos víctimas fueron atendidas en el Hospital Natalio Burd, donde se documentaron lesiones como hematomas, excoriaciones, una lesión dental y limitaciones de movilidad

De acuerdo con esa reconstrucción, el ataque se detuvo cuando varios jóvenes que salían del boliche se acercaron y comenzaron a observar la escena. Eso habría llevado a los efectivos a frenar la golpiza e incluso a intentar alejar a los testigos para evitar que siguieran mirando.

Previamente, LM Neuquén informó que el segundo joven denunció que también fue reducido y golpeado por personal de seguridad cuando lo llevaban hacia la salida del local. Ya en el exterior, la agresión habría continuado, pero tampoco pudo precisar quiénes lo habían atacado.

Sobre el episodio sufrido por su amigo, ese mismo joven declaró haber visto a tres policías mientras lo golpeaban cuando ya estaba tendido sobre la vereda.

Durante la audiencia, las defensas no cuestionaron la formulación de cargos, el plazo de investigación ni la medida cautelar pedida por la fiscalía. Por esto, el juez Luciano Hermosilla dio por formulados los cargos, fijó cuatro meses de investigación y ordenó la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros, además de la prohibición de contacto por cualquier medio con las dos víctimas y sus familias durante ese período.

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