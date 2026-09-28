Crimen y Justicia

Video: así fue el ataque en el que mataron de una pedrada a Tomás Rojas tras una pelea en un boliche de Ezeiza

Luego de analizar las filmaciones, la Fiscalía estableció la conducta que le atribuye a cada uno de los cuatro detenidos. Serán indagados este martes por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas

El momento de la pedrada a Tomás Ezequiel Rojas a la salida de un boliche en Ezeiza
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Tomás Ezequiel Rojas tenía 22 años, era de Cañuelas y había ido a bailar con amigos a Ezeiza. Cerca de las 6 de la mañana del domingo, tras un altercado con otro grupo dentro del boliche Egipto, recibió un piedrazo en la cabeza y murió.

El conflicto comenzó dentro del local, ubicado en Ruta 205 y Sargento Cabral, y continuó en la calle. Según la reconstrucción de los investigadores, los grupos volvieron a cruzarse unas 15 cuadras después, en inmediaciones de Presidente Perón y French, a metros de las vías del tren. Allí, varios jóvenes comenzaron a arrojar piedras contra el grupo en el que estaba Tomás y una lo golpeó en la cabeza.

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La secuencia quedó registrada por distintas cámaras de seguridad de la zona y esas imágenes se convirtieron en una de las principales pruebas de la causa. Infobae accedió a parte de ese material, que durante este lunes fue analizado por la Fiscalía para reconstruir el ataque y establecer qué conducta le atribuye a cada uno de los cuatro detenidos.

Las filmaciones provienen de cámaras municipales y privadas, según precisaron fuentes judiciales a este medio. En los registros se observa parte del recorrido de los jóvenes y la secuencia que desembocó en el ataque.

Tomás Ezequiel Rojas
Tomás vivía en Cañuelas, había estudiado en la Escuela Técnica N° 1 y en las últimas semanas trabajaba en albañilería y reparación de techos

Nicolás, uno de los jóvenes que estaba con Rojas esa madrugada, reconstruyó lo ocurrido en diálogo con A24. Según su relato, al salir del boliche se encontraron con un grupo de entre cuatro y cinco personas que comenzó a gritarles y amenazarlos. Ante eso, decidieron no responder y seguir caminando.

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“Nosotros no queríamos quilombo con nadie”, dijo. A pesar de que el grupo de Tomás siguió su camino, los otros jóvenes se acercaron y finalmente corrieron hacia ellos. En la secuencia se ve cómo van a buscarlos corriendo. Uno de los atacantes arremetió contra uno de los amigos y fue entonces cuando Tomás intervino para intentar separar a los involucrados.

En ese momento, uno de los jóvenes tomó una piedra y la lanzó. El proyectil pasó cerca de Nicolás y terminó golpeando a Rojas en la parte posterior de la cabeza. “Le pegó atrás de la cabeza y quedó desmayado”, relató el amigo.

Según se observa en las imágenes, integrantes del grupo toman elementos de la zona de las vías antes de la agresión. Tomás se desplomó sobre Puente French y no volvió a recuperar la conciencia. Los primeros en llegar al lugar fueron efectivos policiales y luego arribó una ambulancia, pero el joven murió allí.

Tomás Ezequiel Rojas
Las cámaras del Centro de Monitoreo 911 de Ezeiza registraron el momento del ataque, y ese material fue clave para identificar a los cuatro detenidos

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Ezeiza, a cargo de la fiscal Florencia Belloc y su secretario, Federico Ricart.

Fuentes judiciales explicaron a Infobae que las imágenes fueron fundamentales para reconstruir el hecho, aunque los investigadores también contaron con testimonios que resultaron clave para identificar a los sospechosos.

“A partir de unos testigos dimos con los nombres de los imputados y pudimos hacer los allanamientos y lograr las detenciones”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Con esos datos y el análisis de las cámaras, los investigadores avanzaron sobre los sospechosos. El primero de los detenidos fue C.R.E., de 18 años. Luego, tres allanamientos ordenados por la Justicia permitieron detener a T.U.J., de 21 años; S.G.U., de 19; y A.G.M., de 23. Este último está señalado por los investigadores como quien habría arrojado la piedra que impactó contra Rojas.

Un joven de 22 años murió de una pedrada tras una pelea en un boliche de Ezeiza: hay cuatro detenidos
Los cuatro sospechosos, de entre 18 y 23 años, fueron identificados a partir del análisis del material fílmico y detenidos tras tres allanamientos ordenados por la Justicia

Los cuatro serán indagados este martes. Se los acusa del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Durante este lunes, el trabajo de la Fiscalía estuvo concentrado en el análisis del material fílmico para establecer la conducta que le atribuye a cada uno de los acusados durante el ataque.

El informe de la autopsia todavía no estaba disponible al momento del cierre de esta nota.

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