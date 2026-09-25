Expresidente de Costa Rica Carlos Alvarado asumirá la Secretaría General de organización internacional sobre cambio climático

El expresidente de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada fue elegido como nuevo secretario general del Foro de Vulnerabilidad Climática y el Grupo V20, organización internacional integrada por 77 países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, fue elegido como nuevo secretario general del Climate Vulnerable Forum–V20 (CVF-V20), una organización internacional que reúne a 77 países especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, con el objetivo de fortalecer la cooperación, movilizar recursos financieros y promover proyectos de desarrollo sostenible.

La designación se anunció durante la Cuarta Reunión de Líderes del Foro de Vulnerabilidad Climática, celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, en el marco de las actividades de su Asamblea General.

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El encuentro estuvo presidido por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y reunió a representantes de gobiernos, organismos internacionales e instituciones financieras de desarrollo.

Alvarado asumirá oficialmente sus nuevas responsabilidades en enero de 2027, para un periodo de tres años, y se convertirá en el segundo secretario general de la organización, después del expresidente de Maldivas, Mohamed Nasheed, quien fue designado para encabezar su secretaría en 2023.

Carlos Alvarado reacciona a su nombramiento

Tras conocerse su designación, el expresidente costarricense manifestó su agradecimiento por la oportunidad de asumir la conducción de la organización y adelantó que una de sus prioridades será facilitar el acceso a recursos para los países miembros.

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“Me siento profundamente honrado de asumir la responsabilidad de servir como próximo Secretario General del CVF-V20”, expresó Alvarado en declaraciones divulgadas por el organismo internacional.

El exmandatario también señaló que trabajará para movilizar recursos y promover soluciones accesibles, asequibles y confiables para las naciones que integran el foro.

Su nueva responsabilidad estará relacionada con el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de países que enfrentan consecuencias económicas, ambientales y sociales derivadas de fenómenos climáticos extremos.

La designación marca una nueva etapa en la trayectoria internacional de Alvarado, quien gobernó Costa Rica entre 2018 y 2022 y durante su administración impulsó iniciativas relacionadas con la descarbonización, la protección ambiental y la transición hacia fuentes de energía más limpias.

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¿Qué es la organización que dirigirá el expresidente?

El Climate Vulnerable Forum, conocido en español como Foro de Vulnerabilidad Climática, es una plataforma intergubernamental fundada en 2009 para articular las posiciones de países especialmente expuestos a las consecuencias del cambio climático.

El organismo cuenta con el Grupo V20, una instancia integrada por ministros de Finanzas que trabaja en asuntos relacionados con financiamiento, desarrollo económico y adaptación climática.

La organización reúne actualmente a 77 países de África, Asia, América Latina, el Caribe y el Pacífico, entre los que se encuentran pequeños Estados insulares, economías de ingresos bajos y medios, países menos desarrollados y naciones afectadas por condiciones de fragilidad o conflictos.

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En América Latina forman parte del foro Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay.

La cantidad de países miembros aumentó durante la reunión celebrada en Nueva York, luego de la incorporación de República Centroafricana, Zambia y San Vicente y las Granadinas.

Entre los principales objetivos de la plataforma se encuentra promover condiciones de financiamiento que permitan a sus integrantes desarrollar proyectos relacionados con infraestructura, suministro de agua, salud, educación, energías limpias y respuesta ante desastres naturales.

El organismo también impulsa mecanismos de cooperación entre países en desarrollo y busca ampliar su participación en las discusiones internacionales sobre financiamiento y políticas ambientales.

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El nuevo puesto de Carlos Alvarado tendrá una duración de tres años y estará enfocado en fortalecer la cooperación y movilizar recursos para los países más vulnerables a los efectos del cambio climático.

Las responsabilidades que tendrá Alvarado a partir de 2027

Como secretario general, el exmandatario costarricense deberá encabezar la secretaría de la organización, que tiene su sede en Accra, Ghana, y coordinar la implementación de las decisiones adoptadas por los países miembros.

Entre sus funciones estarán facilitar el diálogo con jefes de Estado, ministros de Finanzas, organismos multilaterales e instituciones financieras internacionales.

Asimismo, tendrá responsabilidades relacionadas con la movilización de recursos, la ejecución de programas y la promoción de iniciativas que permitan fortalecer la resiliencia económica y climática de las naciones integrantes.

El cargo también contempla mantener relaciones con instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con el propósito de impulsar reformas y mecanismos financieros que respondan a las necesidades de los países más vulnerables.

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De acuerdo con las condiciones establecidas por el CVF-V20 para la selección de su secretario general, el nombramiento tiene una duración de tres años y la persona designada debe reportar directamente a la presidencia de la organización.

Durante la reunión en la que se anunció la designación de Alvarado, los países miembros también acordaron avanzar en mecanismos de cooperación Sur-Sur y fortalecer el denominado Vulnerability to Viability Compact (V2V).

Esta iniciativa busca facilitar financiamiento a mayores plazos y en condiciones más accesibles para inversiones relacionadas con agua, educación y salud.

Según información oficial del CVF-V20, 16 instituciones financieras de desarrollo participan en este mecanismo, mediante el cual se pretende ampliar el acceso a recursos para proyectos que contribuyan a proteger servicios esenciales frente a fenómenos climáticos.

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Su trayectoria ambiental durante la Presidencia de Costa Rica

El nuevo puesto de Carlos Alvarado está relacionado con uno de los principales ejes de política pública que impulsó durante su administración presidencial.

En febrero de 2019, su Gobierno presentó el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, una hoja de ruta que estableció como objetivo transformar progresivamente la economía costarricense para alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero en 2050.

La estrategia contempló medidas relacionadas con movilidad eléctrica, transporte público, gestión de residuos, energías renovables, producción agropecuaria sostenible y protección de los ecosistemas.

Carlos Alvarado gobernó Costa Rica entre 2018 y 2022. Durante su administración impulsó el Plan Nacional de Descarbonización, que estableció la meta de alcanzar emisiones netas cero en 2050. REUTERS/Juan Carlos Ulate

También incluyó metas para transformar sectores productivos y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.

Durante su Presidencia, Alvarado participó en encuentros internacionales sobre cambio climático y defendió la necesidad de que los países industrializados fortalecieran sus compromisos para reducir las emisiones contaminantes.

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En diciembre de 2019, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), celebrada en Madrid, España, el entonces mandatario presentó la estrategia costarricense y planteó la necesidad de impulsar una transición económica que incorporara consideraciones ambientales y sociales.

Ahora, desde la Secretaría General del CVF-V20, Alvarado tendrá la responsabilidad de coordinar iniciativas de alcance internacional dirigidas a facilitar recursos y cooperación a los países que integran esta plataforma.