Caso Agostina Vega: imputaron a Claudio Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil

Agostina Vega y Claudio Barrelier

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La Justicia de Córdoba imputó a Claudio Gabriel Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil, en una investigación paralela a la causa en la que está acusado por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años.

La nueva acusación se originó a partir del análisis de teléfonos celulares y una computadora incorporados a la causa por el crimen de la adolescente, que instruye el fiscal Raúl Garzón y tiene a seis detenidos.

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Según confiaron fuentes del caso a Infobae, los investigadores peritaron varios teléfonos celulares y la computadora de Barrelier, que fue entregada durante su indagatoria por Marianela Palmero, su ex pareja, también detenida en la causa.

Durante su declaración, que se extendió por más de 11 horas, Palmero entregó voluntariamente la clave de acceso de la computadora. Eso permitió a los investigadores revisar el contenido del dispositivo, donde hallaron fotos y videos que derivaron en la apertura de un expediente separado.

El contenido, sumado al que encontraron en los celulares, provocó la apertura de una causa separada a cargo de Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Primer Turno.

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Claudio Barrelier y Marianela Palmero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras analizar la prueba, el representante del Ministerio Público Fiscal cordobés resolvió imputar a Claudio Barrelier por el delito de tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

Según explicaron fuentes del caso a este medio, la fiscalía consideró que existen elementos suficientes para sospechar la participación del acusado en los hechos investigados y lo citará a indagatoria el próximo 29 de septiembre.

El avance del nuevo expediente no modifica su situación procesal en la causa por el crimen de Vega, por la que continúa detenido con prisión preventiva.

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El femicidio de Agostina Vega

Barrelier es el principal acusado por el abuso y femicidio de Agostina Vega, cuyo cuerpo fue encontrado el 30 de mayo en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, una semana después de su desaparición.

La investigación principal fue elevada a juicio y la acusación sostiene que Barrelier engañó a la adolescente para llevarla a su casa de barrio Cofico.

El imputado deberá responder por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado, según informó el fiscal Raúl Garzón. Otras cinco personas, entre ellas Palmero, fueron acusadas de encubrimiento agravado.