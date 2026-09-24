Crimen y Justicia

Un cuidacoches fue baleado en Rosario: un adolescente de 15 años y un hombre de 58 fueron detenidos por el ataque

El hecho ocurrió durante la madrugada y la víctima fue trasladada al Heca con una lesión en la pierna. La policía localizó a los sospechosos a pocas cuadras del cruce donde se registraron los disparos

El hombre de 58 años detenido durante el operativo y el Renault Logan secuestrado, que será peritado (Gentileza)
El hombre de 58 años detenido durante el operativo y el Renault Logan secuestrado, que será peritado (Gentileza)
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Un cuidacoches fue baleado durante un ataque ocurrido durante la madrugada del miércoles en el cruce de bulevar Oroño y Brown, en la zona céntrica de Rosario. El hombre herido fue identificado como Juan Manuel B., de 39 años, quien recibió asistencia de personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

El episodio se registró poco después de la 1 de la madrugada, en un sector que conecta el corredor de Oroño con el barrio Pichincha y que suele concentrar movimiento nocturno. Como consecuencia, el hombre fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internado bajo custodia policial.

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El cuidacoches fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde quedó internado bajo custodia policial
El cuidacoches fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde quedó internado bajo custodia policial

Según informó Rosario3, uno de los proyectiles atravesó el tobillo de la víctima. A raíz de esa agresión, sufrió una fractura expuesta tanto de tibia como de peroné. Actualmente, el estado de salud de Juan Manuel B. se encuentra fuera de peligro.

Las primeras reconstrucciones indican que el hombre fue baleado por personas que circulaban en un automóvil y una motocicleta. De acuerdo con la información recogida por los investigadores, desde uno de esos vehículos habría descendido al menos un atacante antes de que se efectuaran los disparos.

En el lugar trabajaron peritos que levantaron cinco vainas servidas calibre .380, un elemento que quedó incorporado a la investigación para determinar la mecánica del hecho e identificar el arma utilizada. También se revisaron registros de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

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Los peritos hallaron cinco vainas servidas calibre .380 en el cruce de bulevar Oroño y Brown (Gentileza)
Los peritos hallaron cinco vainas servidas calibre .380 en el cruce de bulevar Oroño y Brown (Gentileza)

El análisis de esas imágenes habría permitido orientar la búsqueda hacia distintos puntos del centro y de Pichincha. La intervención policial se desplegó durante la madrugada, luego de la alerta por el ataque y del traslado del herido al hospital.

La víctima permanecerá a disposición de los médicos hasta que evolucione su cuadro clínico. La custodia dispuesta durante la internación se vincula con un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Córdoba en el marco de otra causa. Esa situación es independiente de la pesquisa abierta por la balacera en Oroño y Brown.

La Brigada Motorizada detuvo a un adolescente de 15 años y a un hombre de 58 como presuntos involucrados en el ataque. El menor fue interceptado en inmediaciones de Catamarca y Suipacha, mientras que el otro sospechoso fue localizado en Pueyrredón y Güemes, ambos puntos situados a pocas cuadras de la escena.

En el contexto de un operativo cerrojo, se concretaron los arrestos. Los agentes también secuestraron un Renault Logan, vehículo del que habría bajado el tirador o que los agresores habrían utilizado para escapar.

La participación de los detenidos y la eventual intervención de otras personas deberán ser establecidas por la investigación judicial. El material balístico, el automóvil secuestrado y las grabaciones de las cámaras forman parte de las medidas que pueden aportar precisiones sobre el recorrido de los sospechosos y la secuencia previa a los disparos.

La causa busca determinar el móvil del ataque y establecer cuántas personas participaron. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre una discusión previa, amenazas u otras circunstancias que permitan explicar por qué el cuidacoches fue baleado en plena vía pública.

La presencia de un adolescente entre los aprehendidos implica que su situación procesal debe tramitarse bajo el Régimen Penal Juvenil, con las garantías específicas previstas para menores de edad. El hombre de 58 años, en cambio, quedó a disposición de la Justicia ordinaria.

El procedimiento continuará con las pericias sobre las vainas encontradas, la revisión de las imágenes de seguridad y las declaraciones que puedan reunirse una vez que la víctima esté en condiciones de brindar su testimonio. La evolución médica del herido también será relevante para la calificación legal definitiva que adopte la fiscalía.

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