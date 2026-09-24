Crimen y Justicia

Dos jóvenes fueron detenidos con armas y drogas tras una persecución en Bahía Blanca

La intervención comenzó durante una recorrida preventiva del Comando de Patrullas. Los agentes detectaron un Volkswagen Gol negro con dos ocupantes que circulaba sin la chapa patente

Un policía junto a un hombre esposado al lado de una patrulla blanca con la palabra Policía en la puerta
El material decomisado incluyó también un cuchillo con mango metálico y dos teléfonos celulares. (La Nueva)
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Dos jóvenes fueron aprehendidos en el barrio Los Chañares, Bahía Blanca, tras una persecución policial que finalizó con el secuestro de dos armas de fuego sin numeración, municiones y una sustancia compatible con cocaína. El procedimiento se produjo el pasado lunes por la tarde, luego de que un vehículo sin patente colocada no acatara una orden de detención.

La intervención comenzó durante una recorrida preventiva del Comando de Patrullas. Los agentes detectaron un Volkswagen Gol negro con dos ocupantes que circulaba sin la chapa patente y resolvieron identificar a quienes viajaban en el automóvil.

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Según la información del procedimiento, el conductor aceleró al advertir la presencia de los uniformados y el control derivó en una persecución de aproximadamente 300 metros. El recorrido terminó en la calle Petrona Heguilor al 900, donde los efectivos lograron detener el vehículo y rodearlo.

Durante ese despliegue, y de acuerdo con lo informado por el portal del diario La Nueva, los policías advirtieron que desde la ventanilla del acompañante habían sido arrojados varios objetos hacia la calle.

Como resultado de la búsqueda, los efectivos incautaron un revólver calibre .380 que no tenía marca ni numeración visible. El arma contenía dos proyectiles, de acuerdo con los datos suministrados sobre el procedimiento.

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También fue hallada una pistola calibre .22 cuya numeración había sido limada. La segunda arma tenía cargador y contaba con cuatro municiones. Ambas quedaron bajo resguardo policial para las pericias que puedan ordenar las autoridades judiciales.

El material secuestrado incluyó, además, un cuchillo con mango metálico y dos teléfonos celulares. Los dispositivos podrán ser analizados en el marco de la investigación, si así lo dispone la Fiscalía que interviene en el caso.

Armas de fuego, un cuchillo, teléfonos celulares, una billetera, bolsos y un par de botas sobre una mesa ante un cartel de la policía
El Comando de Patrullas de Bahía Blanca exhibe armas de fuego, un cuchillo y teléfonos celulares secuestrados durante un procedimiento policial. (La Nueva)

En el mismo rastrillaje, el personal policial encontró un envoltorio que contenía alrededor de 13 gramos de una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína. La calificación definitiva del material dependerá de los análisis correspondientes.

El hallazgo de la sustancia motivó la intervención judicial junto con el secuestro de las armas y las municiones. La investigación deberá establecer las circunstancias en las que los objetos fueron trasladados en el automóvil y determinar su eventual vinculación con los dos jóvenes aprehendidos.

Los aprehendidos fueron identificados como D. L. B., de 19 años, quien conducía el Volkswagen Gol, y T. A. Q., de 22, que viajaba como acompañante.

Luego de la detención, ambos fueron trasladados a la comisaría Séptima. Allí se formalizaron las actuaciones vinculadas con la persecución, el hallazgo de las armas, las municiones y el envoltorio con la sustancia que será sometida a peritaje.

El caso quedó bajo intervención de las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N.º 15 y N.º 19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca

La causa continúa en etapa de investigación. Entre los puntos que deberán ser analizados figuran la procedencia de las armas, el contenido del envoltorio incautado y la información que puedan aportar los teléfonos celulares secuestrados durante el operativo.

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