Robaron en la casa de un hombre fallecido y la principal sospechosa es una empleada doméstica

Una mujer de 41 años resultó imputada por hurto calamitoso tras el retiro no autorizado de bienes en la casa de un hombre fallecido (La Capital de Mar del Plata)

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Una mujer de 41 años fue imputada por hurto calamitoso en Mar del Plata tras una investigación que permitió recuperar numerosos objetos de una vivienda, cuyo propietario había fallecido recientemente. Entre los bienes secuestrados figura un Peugeot 308 convertible, además de aparatos electrónicos, herramientas y documentación vinculada al inmueble y al vehículo.

El caso comenzó cuando el hermano del hombre fallecido acudió a la Fiscalía N.º 1 y denunció que, al revisar la propiedad, encontró un panorama distinto al que esperaba. La casa estaba prácticamente vacía y faltaba el automóvil que se encontraba guardado allí antes de la muerte de su dueño.

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La pesquisa orientó sus primeras medidas a establecer quiénes habían podido entrar al domicilio y en qué circunstancias se produjo la desaparición de los bienes. El análisis de grabaciones de cámaras privadas y municipales, junto con los testimonios aportados por vecinos, situó bajo sospecha a una mujer, de 41 años, que realizaba tareas de limpieza en la vivienda.

La presentación, según informó el portal del diario La Capital, fue radicada ante la fiscal María Florencia Salas, titular de la Fiscalía N.º 1.

Además del vehículo había otros faltantes: desde dispositivos electrónicos hasta herramientas. También había desaparecido el vehículo que permanecía en el domicilio, un automóvil Peugeot 308 convertible, cuya documentación fue luego localizada durante el procedimiento policial.

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La investigación busca determinar la secuencia en la que los bienes habrían salido de la propiedad y precisar si hubo participación de otras personas. Por el momento, la causa se concentra en la situación de la mujer identificada a partir de las tareas de investigación.

Con las medidas de prueba reunidas, la fiscal solicitó una orden de allanamiento para el domicilio de la mujer. La autorización fue concedida por la jueza de Garantías Rosa Frende, quien habilitó el procedimiento en una casa situada en la zona de Marconi casi Quintana.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la comisaría 3.ª. Durante la diligencia, los policías hallaron y secuestraron dos televisores, un parlante, un sommier y una consola PlayStation 5 con dos controles.

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En el mismo domicilio también fueron recuperados un compresor y diversas herramientas de mano. El inventario confeccionado durante el allanamiento incluyó un atornillador, una pulidora eléctrica, una agujereadora y ventiladores.

Efectivos de la comisaría tercera secuestraron televisores, un parlante, un sommier y una consola PlayStation 5 durante el procedimiento (La Capital de Mar del Plata)

Además, los efectivos secuestraron una pistola de airsoft. Uno de los puntos relevantes del procedimiento fue el hallazgo de documentación correspondiente a una vivienda y a un Peugeot 308 convertible.

Tras el allanamiento, la fiscal Salas dispuso que la mujer fuera notificada de la formación de una causa por el delito de hurto calamitoso. La calificación está vinculada, en términos generales, a hechos contra la propiedad cometidos en un contexto que aprovecha una situación de vulnerabilidad o desamparo.

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La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cuándo se produjo cada una de las sustracciones, cómo fueron trasladados los objetos y cuál fue el destino del vehículo denunciado como faltante. También resta establecer si todo lo secuestrado pertenece al inmueble del hombre fallecido o si existen otros bienes que aún no fueron recuperados.