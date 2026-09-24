Asesinó a un policía en Santa Fe y fue condenado a 21 años de prisión: incendió el cuerpo para borrar las pruebas

Un tribunal de Vera condenó a 21 años de prisión a Alexis Javier Franco por el homicidio de Ariel Andrés Aguirre en la localidad de Margarita (LT10)

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Un tribunal de Vera, en la provincia de Santa Fe, impuso 21 años de prisión a Alexis Javier Franco por el homicidio de Ariel Andrés Aguirre, ocurrido en octubre de 2023 en la localidad de Margarita. En el mismo juicio oral, Jésica Belén Morales recibió una condena de cuatro años por encubrimiento agravado.

La decisión fue adoptada por unanimidad luego del debate realizado en los tribunales de Vera. La sentencia estableció responsabilidades distintas para ambos acusados: Franco fue declarado autor de homicidio simple y daños, mientras que Morales fue considerada autora del encubrimiento vinculado al hecho.

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De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, el caso tuvo como escenario una vivienda de la calle Colón al 2000 y, posteriormente, un camino rural de la zona. Según la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la secuencia incluyó el ataque contra Aguirre, el traslado de su cuerpo en su propio vehículo y el incendio del automóvil fuera de la localidad.

La jueza Claudia Bressan y los jueces Gonzalo Basualdo y Martín Gauna Chapero integraron el tribunal que dictó las condenas. La resolución se produjo tras un juicio oral en el que el fiscal Sebastián Marichal representó al MPA.

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Luego de conocer el veredicto, Marichal señaló que el tribunal tuvo por acreditados los hechos atribuidos a ambos acusados.

Para Franco, la Fiscalía había solicitado la misma pena que finalmente resolvió el tribunal: 21 años de prisión. En el caso de Morales, la condena quedó seis meses por debajo de la pretensión punitiva planteada por el fiscal durante sus alegatos finales.

La sentencia atribuyó a Alexis Javier Franco, de 25 años, la autoría del homicidio simple de Aguirre y del delito de daños. Por su parte, la pena contra Morales, de 32 años, se fundamentó en el encubrimiento agravado por la gravedad del delito precedente.

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De acuerdo con la reconstrucción expuesta por la acusación, Ariel Andrés Aguirre fue asesinado el lunes 2 de octubre de 2023, entre las 11:05 y las 11:15, dentro de una casa situada en calle Colón al 2000.

La sede del Ministerio Público de la Acusación en Vera tramitó la causa que derivó en la condena de un hombre por homicidio e incendio (Ministerio Público Santa Fe)

El fiscal Marichal sostuvo que Franco utilizó un cuchillo cuya hoja tenía una extensión aproximada de 17 centímetros. Con esa arma, según precisó, atacó a Aguirre con siete puñaladas en distintas zonas del cuerpo. La víctima murió como consecuencia de las heridas recibidas durante la agresión, conforme a la calificación por la que fue condenado el acusado.

La investigación también contempló lo ocurrido después del ataque. Según el fiscal del MPA, Franco salió de la vivienda, ingresó al vehículo de Aguirre y lo llevó en reversa hasta la cochera del inmueble. Allí habría colocado el cuerpo en el asiento trasero del automóvil.

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Tras cargar el cuerpo en el vehículo, Franco condujo hacia una zona rural, según la acusación fiscal. El automóvil fue incendiado con el cadáver de Aguirre en su interior, una conducta que también derivó en la condena por daños.

La condena no incluye una figura agravada de homicidio, sino la de homicidio simple, cuya pena fue fijada por los magistrados en 21 años de prisión. El fallo también contempló el daño provocado al automóvil utilizado para trasladar el cuerpo.