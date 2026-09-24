Un menor de 14 años lucha por su vida tras haber sido apuñalado durante una pelea callejera en Formosa

El menor herido se encuentra ingresado en terapia intensiva

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Un adolescente de 14 años permanece internado en terapia intensiva en la ciudad de Formosa luego de sufrir una herida abdominal durante una pelea callejera registrada en la madrugada del martes en la localidad de Subteniente Perín. Por el hecho, la Policía retuvo a dos adolescentes, de 15 y 17 años, y busca a un tercer presunto involucrado.

El episodio ocurrió el martes por la madrugada sobre la calle Fontana, en el barrio 30 de Abril, en una zona cercana a la Ruta Nacional 95. La Policía se hizo presente en el lugar después de que la tía del joven herido denunciara que su sobrino había sido atacado por un grupo de jóvenes durante una riña.

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Frente a esto, la víctima recibió asistencia médica de urgencia y fue trasladada inicialmente al Hospital de Ibarreta. Sin embargo, ante la complejidad del cuadro, el equipo médico resolvió derivarlo al Hospital de la Madre y el Niño, ubicado en la capital provincial, donde continuaba internado en la unidad de cuidados intensivos.

De acuerdo con la información obtenida por Noticias Formosa, la denuncia permitió que los efectivos iniciaran las primeras tareas para establecer cómo se produjo la agresión, determinar la secuencia previa y ubicar a todas las personas que habrían participado de la pelea.

Según la reconstrucción inicial, el adolescente sufrió una lesión profunda en el abdomen, presuntamente ocasionada con un arma blanca. Ese elemento es uno de los ejes centrales de la investigación judicial, junto con la identificación de quienes estuvieron en el lugar y las circunstancias que derivaron en el ataque.

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El barrio 30 de Abril, en donde ocurrió el brutal ataque

Tras el hecho, los investigadores trabajaron en la escena del ataque y realizaron averiguaciones para reconstruir lo ocurrido. De este modo, las autoridades apuntan a establecer si la confrontación se originó entre los jóvenes involucrados o si hubo otras personas que presenciaron el episodio y pueden aportar información relevante.

No obstante, al tratarse de una víctima menor de edad, no se difundió su identidad. Tampoco se brindaron detalles sobre su diagnóstico ni sobre eventuales intervenciones médicas posteriores al ingreso al centro de salud de la capital provincial.

En paralelo con la atención sanitaria, los integrantes de la Policía Científica se presentaron en el establecimiento médico para avanzar con la recolección de elementos que puedan ser incorporados a la causa.

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Durante el procedimiento, el personal especializado secuestró las prendas de vestir que llevaba el adolescente al momento de la agresión. La ropa presentaba cortes compatibles con la lesión denunciada, por lo que quedó a disposición de la Justicia para que las prendas sean sometidas a las pericias correspondientes.

Dos menores de edad fueron retenidos por el ataque

El análisis de esos elementos podría aportar información sobre la mecánica del hecho y sobre el tipo de objeto utilizado. Como resultado de los primeros procedimientos, la Policía retuvo a dos adolescentes, de 15 y 17 años. Ambos permanecían en una dependencia policial junto a sus referentes afectivos, a la espera de las decisiones que adopte la Justicia.

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Debido a que todos los involucrados serían menores de edad, la causa quedó bajo la intervención del Juzgado de Menores de El Colorado, que deberá resolver las medidas procesales vinculadas con los dos jóvenes retenidos y ordenar las diligencias que considere necesarias para el esclarecimiento del caso.

De la misma manera, la causa deberá determinar el grado de participación de cada uno de los jóvenes señalados y si existieron otras personas vinculadas con el episodio. Asimismo, los investigadores mantenían activo el operativo para localizar a un tercer adolescente que habría estado involucrado en la pelea y que no había sido ubicado tras el hecho.

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A raíz de esto, la búsqueda del joven y el avance de las pericias serán los próximos pasos de la investigación judicial. Por el momento, tampoco se difundieron detalles o información relevante sobre el perfil del supuesto evadido.