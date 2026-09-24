Con una incógnita del PRO, la Casa Rosada toma lista a los gobernadores para la Argentina Week en París

Los gobernadores aliados junto a Javier Milei en 210° aniversario del Día de la Independencia en Tucumán

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El Gobierno ultima los detalles de la lista de gobernadores que se sumarán a la comitiva para la Argentina Week edición París que organizan desde hace meses, por el que viajarán a la “Ciudad Luz” la semana que viene Javier y Karina Milei junto a Diego Santilli, en medio de las negociaciones por la ambicionada eliminación de las PASO. El evento vuelve a pintar el mapa de alianzas que el Gobierno intenta sostener de cara a esa discusión.

“Esperamos que sean más”, susurraron ayer en la Casa Rosada. Ya les confirmaron que irán a Francia con el Presidente Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

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Once ya estuvieron en Nueva York en marzo con el Presidente, y se suman Zdero y Frigerio, que en aquella oportunidad habían declinado el convite -dijeron- por superposición de agenda.

El presidente Javier Milei y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en la Argentina Week del año pasado

La principal incógnita pasa por el único referente del PRO puro del mapa político nacional. Jorge Macri, con quien Milei procuró mejorar las relaciones desde hace meses, fue invitado a sumarse a París, pero no confirmó si será de la partida.

En Uspallata aseguraron que las dudas responden a problemas de agenda: la Argentina Week, prioridad para los Milei, se le cruza con un compromiso en Madrid, la Asamblea de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) que el primo de Mauricio co-preside. Si bien no terminó de rechazar la invitación, en la sede del gobierno de CABA prácticamente descartan que acompañe a Milei. Aún no definieron a quién mandarían en su lugar, si es que en Nación le permiten enviar un delegado de menor rango.

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Entre los que ya avisaron que no van se encuentra el tucumano Osvaldo Jaldo. En su entorno confirmaron a este medio que no viaja por motivos similares a los de Jorge Macri: “Tiene agenda en Tucumán”, dijeron, sin más detalle. Aunque estuvo en Balcarce 50 la semana pasada, las relaciones con Jaldo se pusieron ásperas desde que el cacique provincial decidió cortarse y desdoblar la fecha de elecciones locales. Esto a pesar de los ofrecimientos de un pacto que dicen haberle ofrecido en el equipo de Karina Milei, titular de LLA nacional. De todas formas, las relaciones se mantienen cordiales, y el gobernador está a la expectativa de que le llegue la invitación para la bienvenida del papa León XIV en el Palacio Libertad en noviembre.

Milei recibió en Olivos a los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl jalil, Osvaldo Jaldo y Hugo Passalacqua

El santafecino Maximiliano Pullaro tampoco será de la partida: en su equipo explican que no le gusta viajar porque no quiere dejar “el fuerte” solo, y que hasta ahora solo hizo la excepción para ir a Estados Unidos en su rol de gobernador.

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La comparación entre París y la Argentina Week en Nueva York es inevitable. Aquella primera edición se hizo del 9 al 12 de marzo, en el edificio de Bank of America, y contó con una comitiva oficial encabezada por el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a trece gobernadores. Fue el viaje que marcó el inicio de la caída de Adorni, cuando el diario Clarín publicó que que su esposa, Bettina Angeletti, había viajado en el avión presidencial como parte de la comitiva sin cumplir ningún rol oficial, lo que motivó pedidos de informes de la oposición. Ese episodio fue el primer indicio de una salida que, ya sin la protección de Karina Milei, se terminaría de consumar meses después.

Axel Kicillof no fue invitado a ninguno de los dos viajes, y en la Casa Rosada ironizaron al decir que no lo convocaron porque se encuentra de viaje en Nueva York. Justamente, la visita del gobernador bonaerense a la Gran Manzana fue diseñada en clave electoral, con reuniones presentándose como el futuro candidato de la oposición para competir con Milei el año que viene. En su entorno de La Plata, confirmaron que no les llegó invitación alguna, nuevamente. Mientras, el Presidente, aunque sin nombrarlo, se refería ayer al ex ministro de Cristina Kirchner como responsable de la reciente suba del riesgo país, ante empresarios durante un evento en la sede del CITI, en Nueva York.

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El gobernador Axel Kicillof camina junto a su equipo por una calle de Nueva York

La reforma política, según a quién se consulte en el propio oficialismo, pende de un hilo. Patricia Bullrich admite que los votos en el Senado para eliminar las PASO no están, mientras que Diego Santilli sostiene ante quien lo quiera escuchar que sí se pueden conseguir y avanza con una ronda de reuniones bilaterales con gobernadores. La semana pasada recibió a siete gobernadores y esta semana hizo lo propio con Leandro Zdero, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres. Estos tres últimos ya están confirmados para París, lo que refuerza la lectura de que el criterio de invitación tiene más que ver con la cercanía política que con una convocatoria abierta a todo el arco de gobernadores.

De hecho, en una de las provincias “díscolas” deslizaron que el criterio para las invitaciones está relacionado, más que con la agenda productiva, con la estrictamente política. “Llevan a los que tienen senadores propios...”, deslizaron cerca de un mandatario.

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Sobre la lista de confirmados, en Casa Rosada creen, por lo bajo, que el número final terminará siendo mayor al de los trece ya confirmados.

Dentro de la lista de gobernadores que aún restan definir su participación o no fueron invitados, se encuentran Juan Pablo Valdés (Corrientes); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Hugo Passalacqua (Misiones); Claudio Poggi (San Luis); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Mientras, todavía no hay fecha para el debate en el recinto sobre la eliminación de las PASO, y la agenda parlamentaria de la reforma política sigue sin resolver el nudo de los votos en el Senado, donde el oficialismo necesita 37 afirmativos y hoy no los tiene. Bullrich, además, mantiene una relación tensa con la Casa Rosada, entre otros, por este tema, clave para los Milei.

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