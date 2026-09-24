“Pity” Álvarez continúa internado: está estable y espera ser derivado a una clínica de su obra social

El músico permanece desde la madrugada del martes en el Hospital Tornú (Foto: Maximiliano Luna)

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“Pity” Álvarez continúa internado este jueves en el Hospital Tornú, donde permanece desde la madrugada del martes. Según la última actualización sobre su estado de salud, se encuentra estable, con la presión arterial controlada y sin complicaciones durante el período de observación.

El músico, que este miércoles no pudo asistir a la décima audiencia del juicio que se le sigue por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, continúa a la espera de ser derivado a una clínica de su cobertura médica.

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Álvarez ingresó al hospital durante la madrugada del 23 de septiembre, trasladado por una ambulancia del SAME y acompañado por efectivos policiales. La historia clínica consignó como motivo de internación una “emergencia HTA (blanco neurológico)” y, en otra de las constancias, una “crisis hipertensiva”. Durante el examen físico fue descripto con tendencia al sueño, aunque orientado.

Su estado de salud fue uno de los ejes de la audiencia de este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, reclamaron que se suspendiera el debate por la internación y por la evaluación interdisciplinaria ordenada en el expediente que tramita ante la Justicia Civil para determinar su capacidad.

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Fue en ese contexto que el fiscal Sandro Abraldes aseguró ante los jueces que la información médica con la que contaba era diferente a la presentada por la defensa. Según sostuvo durante la audiencia, Álvarez había ingresado a un hospital público por “una crisis hipertensiva generada por el consumo de cocaína y éxtasis”.

El representante del Ministerio Público Fiscal informó además que contaba con la historia clínica y la constancia de ingreso del acusado. El tribunal pidió que esa documentación médica fuera incorporada al expediente para analizar el cuadro que había impedido la presencia de Álvarez.

Los estudios realizados en el Tornú y a los que accedió Infobae aportaron luego más precisiones. Un screening de drogas de abuso en orina arrojó resultado positivo para cocaína, anfetaminas, éxtasis y opiáceos.

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El músico Cristian "Pity" Álvarez

La historia clínica también da cuenta de una intervención del equipo de Salud Mental. En la constancia se consignó como motivo de evaluación una “intoxicación por múltiples sustancias”, según lo referido por el médico clínico.

Al momento de la intervención, Álvarez se encontraba dormido y “no responde a los intentos de despertar”, por lo que no pudo realizarse la evaluación en ese momento.

También se le practicó una tomografía computada de cerebro. Según el informe, no se observaron cambios densitométricos del parénquima encefálico sugestivos de patología aguda y el sistema ventricular presentaba características conservadas.

En otra de las constancias médicas quedó asentada la solicitud de internación por “crisis hipertensiva” y la gestión para que su obra social lo derivara a una Unidad de Terapia Intensiva y/o Intermedia, mediante una ambulancia UTIM con médico.

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Habló la hermana del músico

Silvina, la hermana de Álvarez, dialogó con el programa A la Barbarossa, en Telefe, y dio algunos detalles de su internación. Además, dijo que en la familia temen que el músico intente lastimarse y que “está a la vista ”de todos que no está bien.

”Los invitaría a vivir un poquito con él para que lo entiendan. Entiendo que está muy a la vista que Cristian tiene un problema severo, quizás no tratado probablemente, pero que no comprende la realidad como la comprende quizás otra persona. No ve la realidad como la vemos nosotros", dijo la mujer.

Silvina, la hermana de "Pity" Álvarez, dialogó con Telefe

“Tenemos miedo de que Cristian se haga algún daño”, añadió Silvina. “Está internado. Sigue en una terapia intermedia, con controles permanentes. Hasta anoche no podían terminar de regularle la presión. Le subía a cada rato”, detalló. “Suele tener picos de hipertensión, que también calculo que van de la mano de lo emotivo. Hay momentos que son difíciles de controlar”, dijo.

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Entre otras cosas, Silvina recordó un episodio que vivió con su hermano, en el que él comenzó a convulsionar. Después, dijo que Álvarez no recordaba lo que había sufrido.

“De la nada, decí que estaba cerca y escuché que los perros que ladraban como avisándome que algo pasaba. Entré, estaba en el patio, convulsionando en una silla. Pude atajarlo antes que se golpeara la cabeza con el piso. Le pasé una almohada por la cabeza y lo contuve, porque sé cómo es el proceso. (...) Lo mantuve tranquila para que no se golpeara”, contó.

“‘Acá estoy, Cristian, estoy acá, tranquilo’, le dije. Y a los diez minutos abrió los ojos y me dijo: ¿Qué estoy haciendo en el piso? Le expliqué, lo senté. A la hora y media más o menos, ya había recobrado bien la conciencia, sabía dónde estaba, se acordaba de cosas anteriores al episodio, pero esto le pasa muy seguido a él. Las veces que le habrá pasado estando solo y ni se habrá dado cuenta. A veces me dice: ‘Tengo golpes en el cuerpo y no sé si me caí, pero no me acuerdo de haberme golpeado’. ‘Y es muy probable’, le digo, ‘que hayas tenido una convulsión y que te despertaste luego’“, recordó.

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La hermana del músico dijo que "teme que "Pity" Álvarez se haga daño a sí mismo

Silvina dijo que su hermano podría recibir ayuda desde una óptica de la salud mental y que Álvarez “vive con paranoia y persecución”, lo que explica el motivo de que tuviera armas".

“El deterioro que sufrió cuando estuvo detenido fue tremendo”, dijo la mujer.